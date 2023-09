Chcete nový dům na klíč? Na ForArchu se představí zcela nové modely

ForArch je skutečně událost roku a pokud výhledově hodláte řešit nové bydlení, tohle je nejlepší místo, kam vyrazit pro informace a inspiraci. A také pro slevy. Vystavovatelé se doslova předhánějí v tom, kdo vám nabídne lepší cenu. Letošní akční nabídky jsou skutečně mimořádné.

„My aktuálně nabízíme plošnou slevu 5 % na všechny domy z našeho katalogu. Nejčastěji tak ušetříte 240 000 Kč. Mimo to máme ještě speciální akci na pět nejpopulárnějších domů, kde slevy dosahují až 840 000 Kč,“ přibližuje ředitel společnosti RD Rýmařov Jiří Buchal.

Díky unikátní moderní technologii se navíc domy RD Rýmařov dají postavit a kompletně zařídit za několik týdnů. Úplně nový dům vám tak vyroste před očima během pouhých dvou měsíců.

Klasik 125

Řada věcí zcela zdarma

Proč se spokojit se slevou, když to jde i zadarmo? I to je další důvod, proč se vypravit na ForArch. Na místě můžete zjistit veškeré detaily, a hlavně si můžete vyjednat spoustu věcí zcela zdarma. Například RD Rýmařov v rámci aktuální podzimní akce nabízí další bonusy: od fotovoltaiky a tepelného čerpadla, které jsou automatickou součástí všech staveb, přes poukazy na vybavení domu v hodnotě přesahující 100 000 Kč až po bezplatnou dopravu do výše 150 000 Kč nebo základovou desku v hodnotě několika set tisíc korun, která je u většiny domů také v ceně.

Klasik 99

Zmíněné slevy a akční nabídky platí pro všechny, kteří s RD Rýmařov uzavřou smlouvu o smlouvě budoucí do konce letošního října. Na veletrhu ForArch tak máte skvělou příležitost zjistit na jednom místě veškeré podrobnosti a zeptat se na cokoli, co vás zajímá.

Bungalov 106

„Pokud navíc nyní během podzimu uzavřete zmíněnou smlouvu o smlouvě budoucí, máte jistotu, že váš dům, který navrhneme na klíč přesně podle vašich požadavků, postavíme do konce roku 2024. Už příští Vánoce tak klidně můžete trávit v novém domě,“ doplňuje Jiří Buchal.

Hala 5, stanoviště 5A10 a 5A12

Veletrh ForArch se koná ve dnech 19. - 23. září 2023 na výstavišti PVA EXPO v pražských Letňanech. Stánek RD Rýmařov najdete v hale 5 na stanovišti 5A10 a 5A12 a obchodní zástupci společnosti vám budou k dispozici každý den od 10.00 do 18.00, respektive v sobotu do 17.00 hodin.

Bungalov 107

„Pokud je něco, na co se chcete zeptat, tady bude ideální příležitost. Zároveň si můžete domluvit individuální prohlídku v některém z našich vzorových domů, které máme po celé republice,“ říká ředitel RD Rýmařov.

„Zároveň se můžete seznámit s pěti zbrusu novými typy rodinných domů, které právě v rámci ForArchu poprvé představíme. Jde o naprosté novinky, které jsme navrhli zcela v souladu s nejnovějšími trendy v moderním a zároveň udržitelném bydlení,“ doplňuje Buchal.

Bungalov 70

Na kolik vyjde dům na klíč?

Jen pro představu, díky aktuálním podzimním slevám pořídíte u RD Rýmařov třípokojový moderní dům Bungalov 72 S už za 3,6 milionu Kč, a to včetně DPH. A také včetně fotovoltaiky, tepelného čerpadla, základové desky a dopravy, jak bylo zmíněno výše. Cena čtyřpokojových domů pak začíná na částce 3,8 milionu Kč modelem Bungalov 83 V. Cena je opět včetně DPH i všech uvedených benefitů.

Jeden z vůbec nejpopulárnějších přízemních modelů, Bungalov 90, můžete díky speciální extra nabídce získat už za 4,2 milionu Kč namísto původních 4,8 milionu Kč.

Bungalov 83 R+CP

Pětipokojový patrový dům Klasik 125 nyní pořídíte za 4,7 milionu Kč namísto standardních 5,5 milionu Kč. Úspora tak v tomto případě činí téměř 800 tisíc Kč.

Vůbec nejvíc ušetříte, pokud se rozhodnete pro model Bungalov 83 R+CP, kde speciální sleva dosahuje 840 tisíc Kč. Místo 5,7 milionu Kč tak zaplatíte jen necelých 4,9 milionu Kč. A opět máte v ceně základovou desku, fotovoltaiku, tepelné čerpadlo a navrch praktický přístřešek pro auto.