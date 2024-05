Ceny dřevních pelet v květnu poklesly. Levnější už letos nebudou

Proč jsou pelety tak levné právě v květnu? Je to proto, že se vyrábějí z piliny, která vzniká na pilách, když se řeže dřevo z našich českých lesů. No a kulatina se těží a zpracovává hlavně na jaře a v létě, jenže to se zase netopí. Jak to výrobci pelet řeší?

„Aby mohly jet výrobní linky dál, i když skončí topná sezóna, jsou dřevěné pelety teď levnější. Je to každoroční finanční motivace a díky tomu běží prodeje pelet po celý rok a sklady u výrobců se nepřeplní,“ vysvětluje Vladimír Stupavský, předseda národní asociace Klastr Česká peleta.

Na jarních cenách pelet nebo briket nejvíc vydělají ti, kteří si vybudovali dost velký sklad, který pojme zásobu paliva na celou zimu. V květnu jsou totiž pelety levnější až o 20 %, a to už je pořádná úspora. Aktuální ceny si můžete proklikat u dodavatelů v národní databázi Koupitpelety.cz. Tam snadno najdete dodavatele podle toho, kam chcete pelety dovézt.

Komu se vyplatí pelety?

Možná přemýšlíte, jestli by se pelety vyplatily i vám. Vyzkoušejte online kalkulačku nákladů, která pro každé palivo spočítá cenu za jednu kilowatthodinu tepla. Jinak totiž není snadné srovnávat ceny uhlí nebo dřeva, které se prodávají po tunách, s plynem, elektřinou nebo tepelnými čerpadly.

Velkou roli hraje i to, jaký máte kotel. Ve starém kotli na dřevo spálíte mnohem víc paliva než v moderním dřevozplynovacím. Kotle prostě mají různou účinnost, a právě tu můžete také zadat do kalkulačky. Tak snadno zjistíte, jestli by se vyplatil nový kotel nebo ne.

Letos pozor na výměny kotlů

Pelety si můžou objednat do zásoby i ti, kteří se teprve chystají ke koupi nového peletového kotle. Jen si dejte pozor, abyste objednávali vždy pelety označené kulatým razítkem ENplus. Co to je? „Tato mezinárodní certifikace zaručuje nejvyšší kvalitu a taky vysokou výhřevnost. Nekvalitní pelety můžou být levnější, ale spálíte jich více a navíc si můžete zničit hořák,“ varuje Vladimír Stupavský.

Peletový kotel rovná se čistota a komfort | foto: proPellets

S objednávkou kotle a rezervací termínu u místního topenáře ovšem také nečekejte moc dlouho (využít můžete vyhledávač Topenaridotace.cz). V září začne platit zákaz starých neekologických kotlů, které spadají do 1. a 2. emisní třídy. „Topenáři budou mít na pilno, protože zbývá vyměnit ještě asi 150 tisíc těchto kotlů. Jestli se to týká i vás, to snadno zjistíte na štítku na zadní straně vašeho kotle,“ uzavírá Stupavský.