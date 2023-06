Bohatou úrodu vypěstujete i na terase. Pomohou vám zahradní květináče

Jak pěstovat na terase krok za krokem

Pokud jste se rozhodli pěstovat zeleninu a ovoce na balkoně, zásadním krokem bude příprava místa. Zhodnoťte rozmístění zahradních květináčů i vzhledem k pohybu slunce a jeho intenzitě během dne. Ideální je směřování na jih či západ. Podle toho, zda máte slunný, nebo stinný balkon, vybírejte i vhodné rostliny.

Jaké rostliny jsou nejlepší pro pěstování na balkoně?

- Keříčkové odrůdy rajčat a svačinové odrůdy okurek.

- Bylinky (lze je umístit do takzvané vertikální zahrady, tedy závěsných květináčů). Pěstovat je možné téměř jakékoliv bylinky od pažitky, libečku až po šalvěj.

- Hrášek, fazole a další popínavé rostliny. Pamatujte na to, že potřebují ke svému růstu oporu. Tu je ideální umístit ke zdi.

- Jahody – vybírat můžete mezi klasickou, ale i závěsnou variantou.

- Balkonové ovocné stromky a keře. Jablka, hrušky, třešně, ale i rybíz či angrešt. Tyto odrůdy jsou speciálně vyšlechtěné. Nepotřebují příliš místa, protože mají sloupkovitou korunu. Počítejte s pořízením většího zahradního květináče o objemu alespoň dvacet litrů.

- Mezi další plodiny patří: ředkvičky, různé druhy salátů, lilek, kořenová zelenina, jako je mrkev, celer či červená řepa, papriky sladké i pálivé.

Výběr vhodného zahradního květináče

Aby bylo pěstování úspěšné, je důležité nepodcenit výběr zahradních květináčů, truhlíků a dalších nádob. V případě balkonového pěstování to platí dvojnásob. Pro každou rostlinu zvažte výběr květináče vzhledem k její velikosti. Květináč by měl být také lehký a snadno by se s ním mělo manipulovat. Pamatujte, že balkon nemůžete příliš zatěžovat.

Z výše uvedených důvodů jsou ideální plastové květináče. Jsou lehké, v mnoha rozličných velikostech i odstínech. Navíc bývají levnější než například hliněné květináče. Pokud chcete zachovat přírodní vzhled terasy či balkonu, zvolte ratanové květináče z umělého ratanu.

Správná zálivka je základ

Bez vody by nebyl život, ale ani úroda. Pokud na zalévání zapomínáte nebo nejste často doma, pořiďte si do květináčů zavlažovací systém. Ten se postará nejen o pravidelný přísun vody, ale pohlídá, kdy voda dojde.

Na co při pěstování v květináči nezapomenout?

Vzhledem k tomu, že rostliny mají k dispozici jen omezené množství půdy, pamatujte na pravidelnou zálivku, ale i hnojení. Jen díky tomu budou mít stále dostatek živin. I na balkoně se mohou objevit škůdci či choroby, proto je nutné myslet i na ošetřující postřik.

Pěstujte, kde se dá

Zahradní květináče nevyužijete jen na terase či balkoně, ale i v zahradní pergole. Nejen, že můžete mít bohatší úrodu, ale snadno skryjete citlivější rostliny před sluncem nebo deštěm. Pod pergolou najdou ideální útočiště.