Festival Dokořán v Městském divadle Brno ukáže mnoho tváří

V pátek 14. června festival Dokořán na Hudební scéně MdB zahájí Divadlo Komedija z chorvatského Záhřebu s komediálním muzikálem JALTA, JALTA. Populární muzikál z roku 1971, jenž je plný chytlavých melodií a patří ke zlatému fondu chorvatského hudebního divadla, se hraje v chorvatštině s českými titulky. Následovat jej na Činoherní scéně MdB bude muzikálová komedie o manželství a vztazích Company (Přátelé) od Divadla J. K. Tyla v Plzni, která přinese chytrý a zábavný muzikál s energickou hudbou upřímně a humorně nahlížející na partnerské vztahy.

JALTA, JALTA | foto: archiv Divadla Komedija, Záhřeb

V sobotu 15. června se hororovou muzikálovou komedií The Addams Family bude na festivalu společně s celou kultovní rodinkou libující si v černé barvě a záhrobním humoru prezentovat hostící Městské divadlo Brno. Před představením proběhne na jevišti Hudební scény tradiční slavnostní předání Cen magazínu Musical-opereta pro nejlepšího herce, herečku a inscenaci roku 2023. Východočeské divadlo Pardubice pak na Činoherní scénu přiveze muzikálovou adaptaci známého dramatu Karla Čapka o touze po věčném mládí MAKROPULOS musical. Písně do původního muzikálu o tom, co se stane, když nerespektujeme přírodní zákony, napsala jedna z nejznámějších autorských dvojic současnosti – Ondřej Soukup a Gabriela Osvaldová – a Petra Janečková byla za hlavní roli v užší nominaci na Cenu Thálie 2023.

JALTA, JALTA | foto: archiv Divadla Komedija, Záhřeb The Addams Family | foto: archiv Městského divadla Brno

V neděli 16. června se na Činoherní scéně uskuteční závěrečný projekt prvního ročníku Muzikálové školy pro děti od 6 do 14 let při Městském divadle Brno, jehož náplní bude zkrácená verze známého muzikálu Andrewa Lloyd Webbera Pískání po větru a koncertní pásmo Muzikálová smršť. A o přítomnost dětských protagonistů na jevišti Hudební scény nebude nouze ani v rodinném muzikálu podle proslulého románu Charlese Dickense Oliver! v provedení bratislavského Divadla Nová scéna. Silný příběh o dospělých a dětech, kterým nebylo souzeno narodit se do šťastných a pohostinných podmínek, obsahuje mnoho drsného, dojemného i humorného.

Oliver! | foto: archiv Divadla Nová scéna, Bratislava

V pondělí 17. června s bláznivou muzikálovou komedií Kde je ta ryba? přijede na Činoherní scénu pražské Dejvické divadlo. Muzikálová parodie řadou bizarních skečů plných černého humoru vypráví o životní bilanci Karla, který během své oslavy padesátých narozenin stihne nejprve pozurážet přítomné členy své rodiny a následně mu zaskočí bobule hroznového vína a on se ocitne někde mezi životem a smrtí.

Kde je ta ryba? | foto: archiv Dejvického divadla, Praha

A konečně – vyvěste fangle, neboť v úterý 18. června je na programu Činoherní scény uctivý remake kabaretní legendy plný nesmrtelných hitů proslulé dvojice Suchý–Šlitr Jonáš a tingl-tangl pražského Divadelního spolku Kašpar. Festival uzavře bratislavské Slovenské národné divadlo, jež na jevišti Hudební scény vyzná neuvěřitelně energicky, zábavně, sarkasticky a mile sentimentálně lásku rockovému fenoménu v show Kým prídu Stouni…, jež ukazuje fiktivní příběh o tom, co všechno by se mohlo stát před koncertem legendární skupiny Rolling Stones, kde se scházejí členové ochranky, bedňáci, novináři, fanoušci i ti druzí…

Jonáš a tingl-tangl | foto: archiv Divadelního spolku Kašpar, Praha

Chybět nebude ani doprovodný program na Divadelní dvoraně, kde budou písňovou procházkou na Koncertu muzikálových písní MdB v podání sólistů a orchestru divadla a Vernisáží k nové výstavě zahájeny blížící se oslavy dvaceti let Hudební scény, jež vyvrcholí v září 2024 rekapitulačním slavnostním koncertem. Zábavu na Dvoraně dále rozproudí také koncert kapel Sajmon & Garfunkers a 3YO! Soul of your Music.

Ve středu 19. června v 10.00 hodin v Klubu MdB učiní tradiční tečku za festivalem obligátní Kulatý stůl o hudebním divadle, jenž rozvine diskuzi s pozvanými znalci z oboru.

Vstupenky jsou již v prodeji v pokladnách Městského divadla Brno v Lidické ulici 16 nebo online na webu www.mdb.cz.