„Pružiny najdete všude.“ Firma Sečkař je chrlí na přání zákazníků

Dnes si drží výrobní plochu přes dva tisíce metrů čtverečních, naprostá většina produktů vzniká na CNC strojích a Pružinárna Sečkař díky tomu jen loni vypustila do světa více než šestnáct milionů pružin různých druhů přesně podle požadavků zákazníků.

Nevšední podnik se bez debat dá spojit s dlouholetou tradicí. Navázal na předrevoluční výrobu, ostatně pár zaměstnanců z té doby ve firmě pracuje i nyní. Jenže ta se od té doby značně rozrostla i díky výstavbě nové výrobní haly a skladu na materiál. A také zmodernizovala. „Dřív šlo hlavně o ruční výrobu, dnes logicky výrazně převažuje ta strojní,“ podotýká Jana Martykánová, vnučka zakladatele, která mu v podniku s pětadvaceti zaměstnanci pomáhá.

Gró výroby logicky tvoří rozmanitý sortiment pružin, který se firma snaží rozvíjet a rozšiřovat, aby prosperovala a mohla v co nejširším rozsahu pokrýt potřeby klientů. Na Pružinárnu Sečkař se tak obrací nejen společnosti s většími objemy zakázek, ale i obyčejní lidé. Ať už shánějí díly do zahradních nůžek, nářadí, klik, trampolín, houpaček, garážových vrat nebo třeba veteránů. „Pružiny najdete všude kolem sebe. A Češi jsou kutilové. Zatímco část lidí rozbitou věc vyhodí, ta druhá ji chce opravit a shání to, co nevydrželo. Je to pro ně mnohem levnější způsob,“ usmívá se zakladatel Josef Sečkař.

Co se firem týče, podnik z Velké nad Veličkou chrlí pružiny pro automobilový či spotřební průmysl, do zemědělství, ale objednávky má třeba také z čalounického odvětví, kde se využívají především do matrací a sedaček. Pružinárna Sečkař nabízí širokou paletu možností (pružiny tažné, tlačné, zkrutné a tvarové) i materiálů – nerezový, patentovaný, ventilový, pozinkovaný, cínobronzový či mosazný drát. K tomu je možné si dopřát také povrchovou úpravu, převážně z bílého zinku.

A kromě tradičního sortimentu si zákazníci na e-shopu objednají i pár specialit. Na své si přijdou rybáři díky kuželové pružině, která díky speciální úpravě proti korozi slouží jako krmítko pro ryby, zakoupit lze také unikátní bezdotykovou past na myši, jež usnadní instalaci i následnou manipulaci. A mezi časté zákazníky patří vinaři, jimž podnik dodává vinohradnické fixační spony k uchycení vodicího drátu mezi sloupky.

Za pozitivními ohlasy zákazníků Pružinárny Sečkař stojí především individuální přístup. „Vyrábíme přímo na míru pro každého klienta, řešení uzpůsobujeme jeho přání,“ hlásá Sečkař krédo firmy, v níž se snoubí letité zkušenosti zaměstnanců a jejich zručnost s obětavostí.