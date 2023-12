Výjimečný dárek: Vydejte se zpět časem po stopách svých předků

Vzhůru do minulosti

Určitě každý z nás někdy přemýšlel, kde jeho předci zapustili své kořeny, odkud oni sami přišli a jaká krev mu tedy koluje v žilách. Pak jste myšlenku opustili, že je moc složité po tom pátrat. Dnes díky moderním genetickým metodám už je to snadné, navíc takový test může být skvělým dárkem, který stihnete ještě pod letošní stromeček.

Každý odněkud pocházíme. Víš, jaké jsou tvoje kořeny?

Test ANCESTREE vám poskytne informace o genetických kořenech, a to buď po otcovské, nebo mateřské linii, případně po obou liniích, a to přibližně několik stovek generací do minulosti. Výsledek analýzy velmi přesně odhalí, ve které oblasti žili vaši dávní předkové, odkud do daného území přišli a spoustu dalších zajímavostí.

Jak to celé funguje a na co se mohu těšit

Je to jednoduché, klikni na stránku ANCESTREE, zvolte si test po otcovské (PATERNA), nebo mateřské (MATERNA) linii (DUO). My po objednání zašleme soupravu na odběr vzorku DNA, kterou jen provedete výtěr z úst. Vzorek potom pošlete do naší laboratoře na naše náklady, a to je z vaší strany vše. Pak už se za měsíc od doručení k nám můžete těšit na certifikát potvrzující, k jaké haploskupině náležíte a na obsáhlou zprávu, díky které se vydáte do minulosti po stopách svých předků.

Miluješ croissant? Možná přišli tví předkové z Francie.

POZOR: Test po otcovské linii lze provést pouze u muže, protože Y-chromozom mají jen muži. Pokud má o stanovení své otcovské linie zájem žena je třeba odebrat vzorek a analyzovat DNA jejího blízkého mužského příbuzného nejlépe otce nebo bratra.

A jak to vlastně poznáme?

Linie jsou uspořádány do tzv. evolučního stromu, jehož větve se nazývají haploskupiny a každá má svoje unikátní označení a charakteristické znaky v DNA.

Haploskupiny vznikly před několika staletími až tisíciletími jako důsledek občasných dědičných změn v DNA a rozšířily se prostřednictvím migrace lidských skupin do různých částí světa. Dá se jednoduše říci, že tyto historické stopy zůstaly i ve vaší DNA a my je dokážeme přečíst a rozluštit.

Přesnost určení lokalizace původu a rozsah informací závisí především na míře poznání pro danou haploskupinu, která je ovlivněna kvalitou a intenzitou výzkumu v různých částech světa, ale Evropa je z tohoto hlediska velmi dobře prozkoumaná.