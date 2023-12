Smartphone k Vánocům? Honor má bohatou nabídku za příjemné ceny

HONOR Magic5 Pro nejen pro fotografy

Vlajková loď značky HONOR a jeden z nejlepších fotomobilů. To je HONOR Magic5 Pro, elegán s pokročilým displejem, který chrání oči před negativními vlivy, a systémem trojitého fotoaparátu. Ten tvoří 50Mpx širokoúhlý objektiv, 50Mpx ultra širokoúhlý a 50Mpx telefoto objektiv a doplňuje ho řada pokročilých funkcí, takže výsledkem focení jsou dechberoucí fotky jako ze zrcadlovky. Fotit můžete i za šera nebo při minimálním osvětlení, HONOR Magic5 Pro si i ve ztížených podmínkách hravě poradí a naservíruje vám jasné snímky. Zachytit můžete i ten nejlepší moment výskoku nebo rychlého pohybu s funkcí AI Motion Sensing Capture a jako filmař si budete připadat s technologií IMAX Enhanced, která točí videa ve filmové kvalitě.

HONOR Magic5 Pro je v prodeji za předvánoční cenu 20 990 Kč

Honor Magic5 Pro

Kreativní společník HONOR 90

Letošní novinka HONOR 90 sice spadá do segmentu střední třídy, svou výbavou ale připomíná spíše prémiová zařízení. Jeho 200Mpx hlavní fotoaparát, 12Mpx ultraširokoúhlý a makro fotoaparát a 2Mpx hloubková kamera fotí snímky s vysokým dynamickým rozsahem, takže jsou detailní a jasné bez ohledu na kvalitu osvětlení. HONOR 90 je ideální pro kreativní duše, které baví šířit svoji osobitou energii. S videi vám může pomoci funkce AI Vlog Assistant, která rychle a snadno připraví video pro vaše sociální sítě. Při sledování špičkového plovoucího displeje si všimnete nejen jeho elegantního bezokrajového provedení, ale především i vysoké kvality obrazu. 6,7palcový displej dokáže zobrazit až miliardu živých barev a je vybavený funkcemi pro ochranu očí tak, aby bylo světlo z displeje pro oči přirozené a nenarušovalo biorytmus lidského organismu. HONOR 90 má navíc velkou 500mAh baterii, takže se na něj můžete spolehnout i při celodenním používání.

HONOR 90 můžete mít za předvánoční cenu 11 990 Kč (12+512 GB) nebo 10 790 Kč (8+256 GB)

Honor 90

Praktický a atraktivní HONOR 70

HONOR 70 je spolehlivý a schopný model s kvalitní výbavou střední třídy v krásném designu. Do ruky padne i díky zaoblenému 6,67palcovému displeji a symetrickému zaoblení na přední i zadní straně. Smartphony HONOR jsou známé kvalitou fotovýbavy a ani HONOR 70 není výjimkou. K focení momentek a scén třeba i za šera využijete jeho trojitý fotoaparát se světelným senzorem SONY IMX800 nebo režim Portrét s krásným efektem bokeh. Zepředu je na HDR selfie připravený ostrý 32Mpx přední fotoaparát. Baterie o kapacitě 4800 mAh se díky 66W rychlonabíjení vrátí na 60 % po pouhých 20 minutách nabíjení.

HONOR 70 je v předvánoční nabídce dostupný za 8 490 Kč (8+256 GB) a 7 990 Kč (8+128 GB)

Spolehlivý parťák do kapsy HONOR Magic5 Lite

Kompaktní a elegantní chytrý telefon HONOR Magic5 Lite s prstencem na zadní straně se vám snadno vejde do kapsy. I přes své menší rozměry má ale velmi příjemnou výbavu a velkou výdrž, protože ho pohání dokonce 5100mAh baterie. Pro představu to znamená, že vydrží až 21 hodin prohlížení sociálních sítí nebo 11 hodin hraní her. Smartphone má pro vás tři výkonné kamery – 64MPx ultraostrou hlavní čočku, 5MPx širokoúhlou čočku a 2MPx makro čočku. Stisknutím jednoho tlačítka můžete své dokonalé fotky a videa jednoduše sdílet s rodinou a přáteli. I tento tenký a lehký HONOR Magic5 Lite je vybavený displejem s nízkými emisemi škodlivého modrého světla, což potvrzuje i certifikace TÜV Rheinland.

HONOR Magic5 Lite je k dispozici za předvánoční cenu 5 690 Kč (6+128 GB)

Honor Magic5 Lite

Univerzální smartphone HONOR 90 Lite

Stylový všestranný telefon HONOR 90 Lite získal certifikace TÜV Rheinland pro nízkou úroveň modrého světla a stejně jako HONOR 90 podporuje řešení ochrany očí, včetně dynamického stmívání a cirkadiánního nočního režimu displeje. Přináší 100Mpx hlavní fotoaparát, 5Mpx širokoúhlý a hloubkový fotoaparát a 2Mpx makro fotoaparát pro majestátní snímky krajiny i fotky jemných detailů a 15Mpx přední kameru pro krásné autoportréty s jasnými rysy a vylepšenými barvami. Své fotky i další soubory můžete bezstarostně ukládat na 256GB úložný disk a 8GB paměť.

HONOR 90 Lite můžete mít za předvánoční cenu 5 490 Kč

Honor 90 Lite

Dostupný smartphone s velkou baterií HONOR 70 Lite

Krásně designově zpracovaný HONOR 70 Lite na pohled zaujme velkým displejem o rozměrech 6,5", který překrývá celou přední plochu. Extra velká 5000mAh baterie vás nenechá na holičkách a telefon s ní vydrží třeba 26 hodin přehrávání hudby nebo 14 hodin hraní her. Zábavu při focení a nahrávání videí obstarají funkce jako AI portrét nebo duální video, stejně jako super makro a super noční režim. Design nenarušují ani otisky prstů na zadní straně díky matné úpravě a na efektivnosti mu přidává stylové provedení ve stylu odlesků zmrzlého písku.

HONOR 70 Lite je v předvánoční nabídce k dispozici za 4 490 Kč