Slané mlsání může být zdravé. Golden Snack není vždy vidět, ale chutná

Dobroty Golden Snacku seženete dnes téměř v každém obchodě, ač to není mnohdy na první pohled vidět.

„Společnost vyrábí mnoho privátních značek pro velké obchodní řetězce v ČR i ve státech EU, ale také pro mnoho českých národních řetězců. Vnímáme to samozřejmě tak, že nejsme přímo vidět, zákazník si koupené zboží nemůže ztotožnit s naší společností, ale poptávka po výrobě privátních značek tady je, a tak je pro naše obchodní partnery rádi vyrobíme,“ vysvětluje ředitel a majitel společnosti Golden Snack Jiří Makovec. Dodal, že firma zásobuje nadnárodní řetězce a velkoobchody v České republice, Německu, Polsku, Chorvatsku, Bulharsku, Rumunsku i na Slovensku, častým odběratelem pochutin je také Francie.

„Naše výrobky ochutnali už i na americkém trhu, v Kuvajtu, ve Švédsku, Norsku, a dokonce i Mongolsku. Samozřejmě bychom raději prodávali výrobky pod naší vlastní značkou, ale jak všichni víme, trend privátních značek je v našich obchodech vidět, a tak není důvod tyto výrobky nevyrábět,“ říká za společnost výrobní ředitel Robert Buřič. Společnost vyrábí celou řadu slaných pochutin od chipsů, snacků, tyčinek až po cibulové kroužky, každý si může vybrat dle své chuti a preferencí. Výrobky zákazníci najdou v brandových značkách Golden Snack, Golden Rings, Ghost, Golden Snack Kroužky, či pod prémiovou značkou VITAL.

Pod tou Golden Snack vyrábí zejména snackové výrobky, což jsou produkty z různých směsí obilovin nebo luštěnin. Portfolio společnost doplňuje bramborovými chipsy, tyčinkami, popcornem a křupkami. Prostě slaným mlsáním. To se však rodinná firma snaží dělat i zdravé. Novou vlajkovou lodí Golden Snack jsou totiž zdravé snacky.

Snacky a chipsy od společnosti Golden Snack ochutnáte, pokud si koupíte výrobky privátních značek společností Kaufland, Ahold, Tesco, Billa, Penny Market, Flosman, Čepos i COOP.

Bio luštěniny, méně tuku a tak chutné

Výrobky řady Golden Snack VITAL jsou prémiovou značkou společnosti. Jedná se o zdravější variantu klasických snacků, které jsou vyráběné převážně z obilných směsí. Výhodou „Vitalů“ je, že základ je luštěnina a ta je plná bílkovin a zdraví prospěšných látek. Navíc, tyto luštěninové snacky obsahují daleko méně tuku než výrobky z obilí, brambor a další zeleniny. Lze tedy říci, že jde o zdravější pochutinu pro její obsah bílkovin a dalších výživných látek, a současně se může pochlubit nižším obsahem tuku.

Suroviny na výrobu Vital produktů jsou v biokvalitě, jsou tedy pěstovány bez chemie, pesticidů. Tento proces je důsledně kontrolovaný. „Rozhodli jsme se ale, že výrobek zatím neuvedeme na trh v plné bio kvalitě, tzn. včetně bio oleje a bio koření. Přece jen do biokoutků zamíří jen určitý okruh zákazníků a my bychom chtěli, aby se všichni mohli přesvědčit o tom, že i zdravější pochutiny mohou chutnat výborně,“ doplnil Robert Buřič.

K výrobě plně bio výrobku je jen krůček. „Abychom tyto výrobky uvedli na trh, musel by být zájem ze strany zákazníků. Samozřejmě další suroviny v biokvalitě by výrobek zdražily a to v dnešní době u zákazníků těžko projde. Ale i tak, naše výrobky - zásluhou toho, že hlavní surovina je v bio kvalitě - chutnají skvěle,“ vysvětlila spolumajitelka Golden Snack Simona Makovcová a dodala: „Kdyby vám dal někdo neochucené bramborové chipsy, které mají nízkou hladinu tuku, asi byste si moc nepochutnali. Ale luštěninové chipsy jsou zcela jiná kategorie, přirozeně nasáknou méně tuku, chutnají samy o sobě a už svým základem jsou zdravější.“

Golden Snack myslí na zdraví a ekologii

Firmu v Chýnově - Záhosticích založili v roce 2000 manželé Makovcovi, kteří v ní doposud pracují. V pronajatých prostorách začali vyrábět snacky a postupně bylo prodejní portfolio rozšiřováno o různé druhy snacků, bramborových lupínků, krekrů, slaných tyčinek, popcornů a křupek. Dnes v jejich práci pokračují i jejich děti se svými partnery. Také zaměstnanci společnosti jsou tamní obyvatelé, kteří se spolu s vedením společnosti podílejí na jejím úspěchu a rozvoji.

„Vyrábíme naše výrobky v jižních Čechách již 23 let. Za tu dobu už známe preferované chutě zákazníků a požadavky obchodníků. Máme za sebou dlouhou praxi, to ale neznamená, že bychom s tím mohli být spokojeni. Jako všechny obory si i ten náš vyžaduje neustálé inovace, modernizace a automatizace výrobních systémů,“ shodují se Makovcovi, pro něž je důležité nadále vyrábět chutné, zdravotně nezávadné výrobky, pro které se bude zákazník vracet. Neméně důležité je také, aby výroba co nejméně zatěžovala životní prostředí, aby byly všechny odpady z výroby, pokud možno, recyklovány.

„Vidíme budoucnost v rozvoji dalších variant směsí, ze kterých se snacky vyrábějí, jejich obohacování o vitamíny, proteiny a jiné tělu prospěšné látky. Samozřejmě je zde i cesta udržitelnosti, to je balení do recyklovatelných obalů, používání zeleninových extraktů a podobně. Nápadů na inovace je dost a společnost má v plánu je postupně realizovat,“ uzavírají majitelé