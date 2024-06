Projekt Tipsport Sportuj s námi hlásí narůstající zájem účastníků

Jeho jubilejní ročník zahájil letos v lednu a v průběhu úvodních čtyř měsíců nabídl sportující veřejnosti 106 soutěží. Hlavní sezona však už tradičně odstartovala v květnu a termínový kalendář v ní nabízí zájemcům převážně z řad amatérských a výkonnostních sportovců dalších téměř čtyři sta nejrůznějších událostí.

V loňském roce projekt rozhýbal více než 185 000 aktérů všech věkových kategorií a také akce pořádané v úvodu letošní sezony potvrzují, že veřejnost má o sport a aktivní pohyb v této formě rostoucí zájem.

Pohyb je nejlepší lékař

„Už od svého vzniku si dal tento projekt za cíl zapojit co nejvíce lidí do pohybových aktivit. V současnosti je tento úkol ještě důležitější než v nedávné minulosti. Pandemie se výrazně podepsala nejen na duševním zdraví, ale také na hmotnosti tisíců lidí. Zcela se zapomnělo na fakt, že sport a pohyb jsou často nejlepšími lékaři, na což Česká unie sportu neustále poukazuje. Našim cílem není vychovat nové reprezentanty, ale znovu rozhýbat a přivést k pravidelnému sportování co nejvíce lidí,“ připomíná Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

V rámci projektu Tipsport Sportuj s námi se už možná situace obrací k lepšímu. Statistika loňského ročníku projektu totiž ukázala, že účast sportující veřejnosti se mírně zvýšila ve srovnání s rokem 2022. Kalendář původně zahrnoval 520 akcí, některé – především v zimních období – se však kvůli nepříznivým sněhovým podmínkám nekonaly. Do konečného počtu 499 zorganizovaných soutěží se zapojilo do nabízených aktivit ve 336 městech a obcích v rámci všech krajů a okresů České republiky 185 241 aktérů (v roce 2022 jich bylo 178 575), přičemž 100 331 (95 374) účastníků bylo mladších 18 let.

V letošní nabídce 560 akcí

„V roce 2024 je v plánu 560 akcí. Nejčastěji zastoupenými sportovními odvětvími jsou opět běžecké závody, klasická atletika a cyklistika ve všech podobách, z míčových her jasně vítězí fotbal. Na své si však přijdou také vyznavači basketbalu, volejbalu, tenisu, vodních sportů, plavání, triatlonu, turistických pochodů, ale i méně tradičních odvětví, jako jsou americký fotbal, rogaining, spartan race, workout, koloběžky nebo krav maga. Vybrat si lze celkem ze čtyřiašedesáti druhů sportu,“ uvádí Filip Hobza, jednatel zastřešující společnosti ČUS Sportuj s námi, s. r. o.

Právě v následujících měsících se uskuteční tradičně početně rozsáhlé akce, které pravidelně přilákají několik tisíc aktérů. Do této kategorie patří například Volejbalová Dřevěnice, Fotbalová škola v Třebíči, Beskydský azimut mládeže v orientačním běhu, Mělnický festival sportu, Pochod slováckými vinohrady nebo Hodonínské drakobití. Rekordními měsíci z hlediska pořádaných soutěží jsou červen (109 akcí) a září (94).

Také v tomto roce je projekt spojen s významnými partnery – titulárním je společnost TIPSPORT, dalšími partnery jsou ČEZ, Česká televize, Český rozhlas a mediální skupina MAFRA.

„S potěšením sledujeme opravdový zájem veřejnosti o sportovní akce ve stovkách měst a obcí po celé České republice. O projekt Tipsport Sportuj s námi, který pomáhá organizátorům a zastřešuje menší či větší tradiční sportovní akce, je stále větší zájem, což je signál, že naše podpora míří správným směrem. Tipsport má svou důležitou roli na české sportovní scéně nejen v rámci profesionálního sportu, jehož je dnes již největším partnerem, ale i v rámci sportu pro všechny,“ říká Barbora Nushart, specialistka sponzoringu společnosti Tipsport.

Více informací o projektu Tipsport Sportuj s námi na: www.tipsport-sportujsnami.cz.