Příběh MK Lůžkoviny: Z tržního stánku se stal textilní gigant

Úspěšná česká rodinná firma vznikla vlastně šťastnou náhodou. Martin Kalvoda, tatínek nynějšího ředitele MK Lůžkoviny, se totiž původně v 90. letech živil jako obráběč kovů, což byla práce, která ho nijak moc nenaplňovala. To ho přivedlo k nápadu založit si vlastní stánek a obrážet s ním různé trhy napříč republikou. Zpočátku prodával hlavně nářadí a další domácí potřeby, nicméně vždycky si byl vědom toho, že rozhodující je v tomto oboru hlavně poptávka zákazníků. „Už jako malý jsem se od něj naučil, že když začne pršet, je čas prodávat deštníky,“ vzpomíná na dětství strávené u stánků Jakub Kalvoda, generální ředitel MK Lůžkoviny.

Jednoho dne takhle Kalvoda senior zkusil na trhu prodat své první povlečení a k jeho překvapení to velmi dobře zafungovalo. To byl v historii MK Lůžkoviny zásadní zlom, protože se tím rozhodlo, že se rodící se firma bude věnovat hlavně bytovému textilu. Dalším významným milníkem bylo založení internetového obchodu, čímž Kalvoda, tehdy už jako ostřílený podnikatel, reagoval na klesající popularitu klasických trhů. Získal tak určitou svobodu, po které vždycky toužil – nebyl najednou vázaný na konkrétní venues a jejich harmonogramy, naopak měl k dispozici vlastní platformu, přes kterou mohl nabízet i širší portfolio zboží. Tak se zrodil e-shop Superlevnezbozi.cz.

Otěže přebírá mladá generace

Syn zakladatele Jakub tehdy ještě studoval, konkrétně na střední zdravotnické škole, kde se připravoval na úplně jinou kariéru, než které se věnuje dnes. „Ve zdravotnictví jsem dlouho nevydržel. Po přestěhování do České Lípy jsem si radši udělal svářečský průkaz. Tam ale taky nebyla kdovíjaká perspektiva a od roku 2015 jsem pozvolna začal pomáhat rodičům s e-shopem,“ vypráví Kalvoda. Zhruba pro představu, ještě tehdy šlo o strukturu, která měla pouhé tři zaměstnance: maminku, tatínka a jejich syna. Jakub měl ale už tehdy v hlavě pro obchod velké plány.

Pak přišel rok 2017. Jakub Kalvoda už byl rozhodnut vybudovat velký e-shop, jedničku na tuzemském trhu s ložním prádlem a povlečením. Prvním krokem byl rebranding, během kterého se ze Superlevnezbozi.cz staly MK Lůžkoviny. Následovala modernizace celého uživatelského prostředí, která byla nezbytná, aby se celý byznysový model co nejvíce přiblížil standardům e-commerce 21. století. Co naopak zůstalo je odkaz původního otce zakladatele – iniciály MK v názvu firmy znamenají právě „Martin Kalvoda“.

„Ze začátku to bylo dost náročné. Kromě těch dvou let spolupráce s rodiči jsem měl nulové zkušenosti s řízením podniku i e-commerce. Většinu času jsem se jen staral o obchod a ve chvílích volna studoval marketing nebo navazoval kontakty s dodavateli a výrobci,“ popisuje generální ředitel, jak probíhal přerod malého obchodu v dominantní sílu na trhu. Dodává, že k dnešku se toho zas tolik nezměnilo: „Pořád sedím na více židlích a řídím nebo dozoruji všechny procesy - nákup, design, řízení projektů od stavebních po softwarové, logistiku, marketing…“. Absolutní nasazení se ale vyplatilo.

Nový domov v Dolní Poustevně

V roce 2021 firma zakoupila areál v Dolní Poustevně v severních Čechách. Šlo o zanedbanou nemovitost, která sestávala z chátrajících skládkových hal o rozloze 7,5 tisíce metrů čtverečních a kancelářské budovy. Jakub Kalvoda tento areál od píky zrekonstruoval a udělal z něj nový domov MK Lůžkovin. Od té doby je firma s regionem neodmyslitelně spjata. Díky tomuto zásahu zde vznikla řada pracovních míst a příležitostí. Firma nikdy neztratila ani svůj původní punc rodinného podnikání, na které jsou všechny zainteresované strany hrdé.

„Nikdy dřív by mě nenapadlo, že někdy povedu rodinnou firmu. Můžu za to poděkovat svým rodičům, kteří tento nápad dostali a naučili mě tvrdě pracovat,“ říká Jakub Kalvoda, který nyní stojí v čele společnosti, která až do skončení pandemie covid-19 každý rok skokově násobila obraty. Zatímco v roce 2017 začínal s ročním obratem bezmála 26,5 milionu korun, na konci pandemie to už bylo více než 339,5 milionu. „Každý rok jsme ukončili v černých číslech i přes každoroční velké investice. A to vše z vlastních zdrojů,“ komentuje firemní výsledky.

Zmíněná globální pandemie byla pro MK Lůžkoviny nejen výzvou, ale nakonec i obchodní příležitostí. „V tu dobu byla jedna největší potřeba, a to vlastnit roušku,“ říká Kalvoda. Proto se rozhodl, v čase klesajících tržeb, že si zřídí menší výrobnu roušek, na kterou sehnal šest šiček. Podařilo se mu tak zajistit stálou mzdu stávajícím zaměstnancům i nově zaměstnaným šičkám. „Samozřejmě jsme nehledali jen profit, ale snažili jsme se i pomáhat, proto vyrobené roušky putovaly například na dětské onkologické oddělení ušité ze stejného vzoru dětského povlečení, které jsme také darovali,“ popisuje.

Návrat textilního průmyslu na sever Čech

V roce 2024 může Jakub Kalvoda potvrdit, že se firmě daří. Role a zodpovědnosti byly v rámci rodiny i podnikání definovány natolik pevně, že je v roli generálního ředitele skutečnou vůdčí silou MK Lůžkovin. Je to ale práce, která nikdy nekončí. Proto se každodenně věnuje sledování odvětvových trendů a kreativní práci se zaměstnanci, ať už se to týká způsobu šití, kvality pláten, nových desénů nebo obalů. „Dáváme si záležet opravdu na každém detailu a v jednání s výrobou jsme neúprosní. Vše prochází zatěžkávací zkouškou v naší „prádelně“,“ ujišťuje. V čele úspěšného podnikání by si ale přeci jen chtěl splnit ještě jeden, v podstatě dětský sen.

„Moje rodiště bylo ve 20. století centrem tradičního textilního průmyslu. Většina ze zdejších závodů a výroben ale postupně zanikla. Chtěl bych tady na severu Čech této tradici navrátit její dřívější slávu. To je sen, který si chci splnit a už na tom pomalu pracuji,“ odhaluje majitel a zároveň představuje konkrétní kroky. Ještě v roce 2024 by tak MK Lůžkoviny měly otevřít první vlastní šicí dílnu, ke které momentálně vzniká produktové portfolio. Do budoucna by pak měla následovat i síť kamenných prodejen. „Zkrátka můžu říct, že je na co se těšit,“ uzavírá Jakub Kalvoda.