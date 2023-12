Povede se výstavba obecní větrné elektrárny v Jamném?

Obec Jamné řeší energetickou budoucnost. Je připravena jít vlastní cestou

Obec Jamné disponuje přírodními podmínkami, které z ní činí atraktivní oblast pro budování elektráren. Průměrná roční spotřeba obce Jamné včetně domácností a podnikatelů činí lehce přes 2500 MWh elektrické energie. Z výsledků technicko-ekonomické studie, kterou si obec Jamné nechala vypracovat od společnosti UNICONN CZ, vyplývá, že vybudování větrné elektrárny má optimální potenciál až 7800 MWH ročně. Je zřejmé, že tento potenciál přírodních zdrojů výrazně převyšuje potřeby obce, i proto obec uvažuje o jeho dalším ekonomickém využití. Technicko-ekonomická studie bere v potaz nejen ekonomické, ale také občanské aspekty výstavby technologického parku v katastru obce. Cílem studie je kromě zjištění energetického potenciálu daného území také zhodnocení veškerých rizik, které se s výstavbou elektráren pojí. Dalšími z důležitých faktorů, které studie řeší, jsou výpočty, do jaké míry je reálné mít výstavbu i chod elektrárny pod kontrolou. V neposlední řadě a jednou z priorit obce bude zajištění minimálního dopadu na životy a pohodlí občanů, a to nejen těch z Jamného, ale i z přilehlých obcí.

„Developeři již v roce 2018 projevili o výstavbu větrných elektráren v našem katastru veliký zájem. Po obecním referendu konaném v roce 2019, kdy naši občané rozhodli výrazným poměrem proti, byla všechna jednání o možné výstavbě ukončena. Nicméně od té doby se energetika zásadním způsobem posunula. V technicko-ekonomické studii pro naši obec je zohledněno více faktorů, nejen ty ekonomické. Zastupitelé obce Jamné dobře vědí, že názor spoluobčanů je důležitý, také proto budou jejich vyjádření ve studii zohledněna. Budování významné energetické infrastruktury není jenom o rychlém ekonomické růstu. Snažíme se najít nejvhodnější řešení a často diskutujeme, jak vůbec přistoupit k současné situaci. Pokud se rozhodneme začít projekt výstavby technologického parku řešit aktivně, bude důležité v co nejmenší míře omezit pohodlí a životy občanů, kterých se výstavba a následný provoz dotkne,“ říká starosta obce Jamné Ľuboš Varhaník.

Nezávislá studie pro občanská rozhodnutí

Podle odhadů může obec dosáhnout až na trojnásobek energie, než kterou sama spotřebuje. Z tohoto důvodu developeři i investoři projevují dlouholetý zájem na výstavbu větrných elektráren v Jamném i v okolních obcích. Proto si obec nechává prověřit proveditelnost investičních záměrů výstavby technologického parku na svém katastrálním území. V neposlední řadě chce mít obec Jamné konkrétní podklady o možnostech výstavby pro budoucí jednání se starosty okolních obcí, v rámci mikroregionu, případně s úřady a krajskými orgány.

„Zastupitelstvo obce Jamné nechce nechat nic náhodě. Studie se skládá z několika menších částí, které zpracovávají různá data. Ze statistických údajů hodnotíme současnou spotřebu elektřiny, zemního plynu a ostatních zdrojů poskytující teplo. Dělíme to dále na domácnost, podniky a obec. Z toho nám vyšla faktická data a predikce, na které lze stavět rozhodnutí dlouhodobě smysluplné pro všechny,“ vyjadřuje se ke studii Kateřina Vašků, vedoucí týmu zpracovatelů UNICONN CZ.

Je to stále v lidských rukách

Proměnlivost ekonomiky a vliv Evropské unie je nepopiratelný ve všech aspektech života. Aktuálně se veliká pozornost upírá na udržitelnost, environmentální a sociální vlivy firem i společnosti. Cílem studie a potenciální výstavby elektráren není jenom naplnění zelené dohody od Evropské unie. Apelují na nejvyšší možnou energetickou soběstačnost obcí a využití ekonomického potenciálu okolí. Vše bez narušení kvality života občanů.

„Zatím stále zvažujeme, jakým směrem se vydáme. Nicméně ta rozhodnutí chceme mít v našich rukách. Neradi bychom nechali tuto situaci dojít do bodu, kdy například vláda nebo nějaká vyšší instance rozhodne o výstavbě v místě, kde žijeme, a my s tím nebudeme moci nic udělat. Nejen v posledních měsících jsme této problematice věnovali velké množství času a energie a i přesto, že máme určitou představu, jaká cesta by byla pro naši obec nejvhodnější, zdaleka není rozhodnuto, zdali se nakonec pro výstavu rozhodneme. Výstavba technologického parku je v našich končinách stále velmi kontroverzní, proto musíme důkladně zvážit všechna pro a proti. Asi největší výhodou pro všechny může být čerpání dlouhodobě levné energie z lokální elektrárny. Jednou z možností pro občany i podnikatele je investovat do výstavby a do budoucna tím tak docílit využívání elektrické energie za minimální náklady. Dobře si uvědomujeme, že budování elektráren je v dnešních podmínkách během na dlouhou trať. Pokud tuto výzvu využijeme jako příležitost, bude mít z výstavby obecní elektrárny prospěch celý blízký region,“ doplňuje starosta Varhaník.