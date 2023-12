Oslavme to společně – 770 let města Náchoda

Nyní je Náchod přirozeným historickým a turistickým centrem oblasti a v roce 2024 oslaví 770 let od první písemné zmínky.

Když se historie zeptá…

Historický význam malého příhraničního města je poprvé zaznamenán v písemných pramenech již v roce 1254, kdy údolím řeky Metuje procházela stará obchodní zemská cesta spojující Prahu s Kladskem. Hojně využívaná stezka se zužovala do průsmyku zvaného Branka, kterou byl do města v dobách míru přinášen rozkvět obchodníky a řemeslníky, v době války pak zkáza a bída nepřátelskými vojsky… Doby zlé, i doby blahobytu se nesmazatelně obtiskly do tváře Náchoda. Je tomu již 770 let, kdy se píše pomyslná „kronika“ existence města a nabízí se nám jedinečná možnost vzdát hold osobnostem, historickým milníkům, ale i odvážným rozhodnutím jedinců, kteří se zasloužili, ať pozitivně či negativně, o to, aby se bývalá trhová vesnice rozrostla v současné, dynamicky se rozvíjející město, kde se dobře žije.

Oslavte to společně!

Motto oslav, které bude provázet celým rokem, odkazuje na neochvějnou jednotu, kterou téměř vždy místní spojovala a díky ní se náchodským dařilo vydobýt si své místo na výsluní. Není pochyb o tom, že za jednotou vždy stála silná vůdčí osobnost, která svými činy či výroky mobilizovala „myšlenky“ a spojovala. A že jich bylo opravdu mnoho – nejen rodáků, ale i pobývajících či rádo se vracejících. Náchodští si vždy své odvážné hýčkali a podporovali je, není tomu jinak ani v současnosti. Nadnárodní, ba někdy i celosvětový věhlas zvučných jmen spojených s Náchodem, nadále dává našemu městu právoplatné přední místo mezi velkými a známými městy.

Ať žije architekt i ochotník

Stejně jako rok se dělí na měsíce, tak i náchodské oslavy jsou rozděleny do dvanácti hlavních témat, které se nejvíce zapsali do podoby kulturního života nebo vývoje města. Každý měsíc se ponoříme do jiné sféry... Nejvýznamnějšími a nejstěžejnějšími oblastmi s přímým vlivem na utváření obrazu Náchoda jsou architektura, průmysl, divadlo, příroda a lázně, hudba, literatura, sport, výtvarno a mnoho dalších. Vrátíme se do dob minulých, ale představíme si i Náchod budoucnosti a jeho možné futuristické podoby.

Slavíme na náměstí, hřišti i v divadle

Centrem oslav bude Masarykovo náměstí, které je po právu prohlášeno městskou památkovou zónou. Obklopuje ho po jeho obvodu mnoho historických budov, jež se přímo i nepřímo staly součástí kráčejících dějin. Své prostory k oslavám otevře i největší náchodská secesní perla – Městské divadlo Dr. J. Čížka, oslavující tento rok 110 let od svého otevření.

Kulturní program v rámci oslav proběhne i v Městské knihovně, Bartoňově vile a dalších architektonických pokladech Náchoda, které jsou v popředí obdivu veřejnosti.

Srdečně zveme do Náchoda – OSLAVME TO SPOLEČNĚ!

www.mestonachod.cz