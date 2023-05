Odborníky na IT online a zdarma s programem ITjede.cz

Až o 20 % vyšší plat

ITjede.cz vznikla jako iniciativa generálního ředitele GoodCall Milana Nováka a zástupců společnosti Microsoft s cílem poskytnout jednotlivcům příležitost rekvalifikovat se a posunout svou kariéru ve světě informačních technologií. Platforma nabízí bezplatné kurzy, které pokrývají řadu témat týkajících se IT infrastruktury, aplikací, datové analýzy, kybernetické bezpečnosti a mnoha dalších. Jde o první projekt tohoto typu a rozsahu v České republice. Jeho tvůrci věří, že se jim podaří motivovat pro kariéru v IT lidi z jiných oborů, protože právě kombinace znalostí je pro zaměstnavatele velmi atraktivní a nabízejí uchazečům až o 20 % vyšší platové ohodnocení.

Budoucnost je v digitalizaci

Index digitální budoucnosti, který zpracovala společnost Microsoft, ukazuje, že Česká republika je výrazně napřed v oblasti digitální vyspělosti podniků, ale počet ICT specialistů, které firmy zaměstnávají, je podprůměrný. To naznačuje, že existuje příležitost pro více inovací, které by zvýšily konkurenceschopnost.

Díky digitalizaci může do roku 2030 zaniknout až 300 000 pracovních míst, ale na druhou stranu několik stovek tisíc nových míst vznikne, jak uvádí studie BCG a Aspen Institute CE. Zároveň poukazuje na fakt, že bude nutné do roku 2030 digitálně vzdělat 2,2 milionu pracujících v České republice.

Zpráva Světového ekonomického fóra o budoucnosti práce uvádí, že do roku 2025 se 50 % pracovní síly musí rekvalifikovat. Už teď je z požadavků firem na pracovní pozice patrný rostoucí důraz na digitální dovednosti, a to i u pozic jako je skladník, kde se vyžaduje znalost práce se skenery čárových kódů a práce v ERP, tedy podnikovém informačním systému*. „V 90 % pracovních inzerátů jsou uvedeny požadavky na digitální dovednosti počínaje znalostí nástrojů Microsoft 365 přes schopnost vyhodnocovat data a využívat informačních systémy,“ vysvětluje Milan Novák, ředitel firmy GoodCall, a dodává: „Povaha práce se mění každých 12 až 18 měsíců, lidé se musí stále učit, aby si udrželi nebo ideálně zvyšovali hodnotu na trhu práce. Posouváme se do éry „edupráce“, neboli práce a vzdělávání v jednom. Jedno bez druhého už nejde.“

ITjede.cz také na Slovensku jako ITide.sk

Na konci loňského roku se podařilo s ITjede.cz proniknout i na slovenský trh s ITide.sk. I zde kurzy získaly za několik málo měsíců už přes 1000 studentů z řad slovenských zájemců o digitální znalosti. „Cieľom tohto projektu je poskytnúť každému prístup k technologickému vzdelaniu, ktoré mu môže pomôcť urobiť ďalší krok v jeho kariére – bez ohľadu na to, aké má zázemie alebo aktuálnu úroveň znalostí,“ říká Pavol Kubaška, Managing Partner v GoodCall Slovakia a koordinátor ITide.sk.

Online certifikované kurzy zdarma

Cílem programu ITjede.cz je jít co nejvíce naproti zájemcům o kariéru v IT, ať jsou nyní v jakémkoliv oboru nebo čerstvě dokončili školu. Proto je program pro účastníky díky Microsoftu zdarma. Pro zájemce nabízí návazně možnost získat po absolvování jednotlivých modulů certifikaci s mezinárodní platností. Certifikace má pro držitele jasný přínos, protože definuje konkrétní úroveň znalostí a zvyšuje ohodnocení na trhu práce. Budoucí zaměstnavatel totiž přesně ví, o jaké know-how se jedná. Program ITjede.cz i ITide.sk je modulární. Lze jej studovat on-line podle časových možností každého jednotlivce. Absolventům programu se násobí kariérní příležitosti a možnosti pracovního postupu.

GoodCall i nadále pravidelně přidává nové kurzy a funkce pro své hlavní publikum – ty, kteří hledají úvod do technických témat nebo prohlubují svou stávající znalostní základnu. Chcete-li se dozvědět více o ITjede.cz nebo hledáte práci v IT, přihlaste se do některého z dostupných kurzů, navštivte www.itjede.cz nebo www.itide.sk!

Pozn:

* ERP je zkratka pro plánování podnikových zdrojů. Jedná se o software, který řídí podnikové finance, dodavatelský řetězec, provoz, obchod, výkaznictví, výrobu a lidské zdroje.

