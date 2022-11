Nejdřív kostel, potom postel

Dědictví aneb cesta z kostela do postele

Počátky značky Slabbinck sahají do roku 1903, kdy Hendrik Slabbinck, zručný krejčí a vyšívač, založil svou dílnu v belgických Bruggách. Rodina Slabbinckových se zaměřila na výrobu liturgických rouch a hávů pro religiózní účely a svatostánky po celém světě. Čtvrtá generace se rozhodla rozšířit sortiment ruční výroby i do oblasti domácího textilu. Dnes je ložní prádlo, ručníky a prostírání rodinné značky Mirabel Slabbinck vrcholem luxusu a firma realizuje projekty na míru klientům do celého světa.

Vyrobeno v Belgii přímo pro vás

Značka „hand-made in Belgium“ poskytuje záruku autenticity, a tím i kvality ručně zhotovených výrobků.

„Používáním té nejjemnější bavlny a sto let starých technik k vytvoření současné krásy a pohodlí v podobě výjimečného ložního prádla je a vždy bude naší pýchou a potěšením,“ říká Mirabel Slabbinck, která navrhuje každý rok nové vlastní designy kolekcí. Díky výrobnímu procesu „na míru“ nabízí nevídanou flexibilitu během výroby, která stále probíhá výhradně v dílně v Bruggách.

Podtrhněte svou jedinečnost nejen v ložnici

Chcete-li překvapit svého partnera či někoho blízkého výšivkou s osobním vzkazem či vlastním návrhem dekorace ať už v posteli, koupelně či u stolu, je tento originální dárek od Mirabel Slabbinck sázka na jistotu.

Každý dekor může být upraven dle potřeb zákazníka v barevných kombinacích tak, aby ladil s interiérem. Vyberete si materiál, barevné kombinace, typ dekorativních stužek nebo výšivku, kterou si můžete sami navrhnout. Konkrétní výrobek si můžete doslova „nakonfigurovat“ v showroomu LUXURY SLEEPING na pražských Vinohradech nejen osobně, ale poradí vám s výběrem také telefonicky, příp. e-mailem. Se vzorníky ochotně přijedou i k vám domů. Realizují projekty nejen pro domácnosti, ale i pro boutique hotely, spa, restaurace, jachty či interiéry soukromých letadel.

Můžete si zde vytvořit a vybrat jedinečnou postel na míru nebo matraci. Jedná se o luxusní boxspringové postele s možností polohování . Vyrobí vám je na zakázku ručně v Holandsku v malé manufaktuře Kuperus.

„Pro nás to nejsou jen produkty, je to cesta, kde vy jste tou hlavní postavou a na které tvoříme nejen povlečení, prostírání, osušky, župany, ale také postele do detailu vyladěné podle vašich potřeb. Vašim nápadům vdechneme život a vytvoříme odpovídající pocit nálady pro vaši ložnici i celou domácnost.“ představuje koncept LUXURY SLEEPING jeho majitelka Ivana Guthová. Se svým týmem se o vás postará při výběru a návrhu nejen textilních doplňků, ale také luxusních postelí a matrací vyráběných na míru pro vaše zdraví a pohodlí. Řemeslné zpracování, smysl pro detail a kulturu zaměřenou na služby si pochvalují i nejlepší interiéroví designéři a architekti, s nimiž LUXURY SLEEPING spolupracuje.

Všechny produkty jsou zhotoveny z těch nejlepších přírodních materiálů. Jedním z těchto materiálů je unikátní bavlna Giza 45, kterou používá firma Slabbinck. Jedná se o nejlepší bavlněné vlákno, které existuje. Bavlna Giza se pěstuje na vybraných polích v údolí řeky Nil a je ručně sbíraná a opracovávaná. Extrémně jemná, dlouhá vlákna propůjčují materiálu lesk a unikátně hedvábný pocit na dotyk. Je to prostě „créme de la créme“ ze všech druhů bavlny. Vzácnost této bavlny je opodstatněna závislostí na klimatických podmínkách, které určují předem neznámé množství úrody. A tak každý produkt z ní zhotovený je tedy skutečně jedinečný.

Péče o vás i o planetu

Při výrobě zboží, které lze v LUXURY SLEEPNG pořídit, je vynakládáno úsilí na ochranu naší planety. Vzhledem k obchodnímu modelu výroby na zakázku nejsou tvořeny žádné skladové zásoby. To umožňuje omezit odpad nevyužitého materiálu. V případě povlečení se používá nevyužitá textilie k výrobě látkových designových obalů. 95 % spotřeby elektrické energie je čerpáno ze soběstačných zdrojů díky solárním panelům. Malé množství vody potřebné během výroby je recyklováno a filtrační systém zajišťuje její čistotu pro další použití.

Na zboží používají co nejméně obalového materiálu a vyhýbají se plastům.

Chcete se dozvědět více o unikátním zakázkovém povlečení a postelích pro potěšení vaše či vašich blízkých? Navštivte showroom LUXURY SLEEPING na pražských Vinohradech, v Korunní ulici 108b. Více se dozvíte i na webu či telefonicky:

www.postele-LS.cz

tel.: 773 503 100

email: sales@postele-ls.cz