Miluje techniku, inovace a stále zkouší něco vylepšit

Vaše firma SEKO Aerospace je dnes jedním z nejvýznamnějších světových výrobců součástek pro letecké motory a parní turbíny. Jak jste toho dosáhli?

První součástku jsme vyrobili v roce 1997. To představuje šestadvacet let práce. Od malých lopatek do leteckých motorů až po velice přesné, sofistikované a komplikované díly, které dnes vyrábíme. Pokud v tomto oboru držíte vysoký standart v kvalitě a plnění termínů, tak každý rok rostete. To je i náš případ. Když jste fakt dobrý, tak vám i přeje štěstí. Před deseti lety se začal vyvíjet nový motor Leap 1 A pro Airbus 320 a Leap 1B pro Boeing 737 Max a my jsme byli u toho vývoje také. Dnes je to nejpoužívanější pohonná jednotka a my vyrábíme neskutečné množství náročných dílů. I proto jsme letos začali s masivní robotizací, automatizací a digitalizací.

Jednotlivá písmena vaší společnosti SEKO tvoří hodnotový žebříček. Které jsou jeho hlavní body?

S = spokojený zákazník, E = excelentní technologie, K = klíčoví lidé na správných místech, O = o krok napřed v inovacích. Ale jinak je to SE jako Sedláček a KO jako kovovýroba.

Mohl byste zmínit hlavní směry, jimiž se nyní ubíráte?

Firma pokračuje v tempu jí vlastní, tedy docela rychle. Synové řídí čtyři závody v Česku a já se jako důchodce toulám po světě. V Indii otevíráme novou firmu. Máme zkušenosti, umíme zahraničí a na starost ji dostane starší syn Tomáš. Podepsal jsem smlouvu v Kongu a převzal čtyři až devadesát let staré a nefunkční vodní elektrárny. Nyní je opravujeme a elektřinu z již opravených prodáváme přímo lidem a místním firmám. Je to velká výzva, Afrika je náročná, chudá, ale má obrovské nerostné bohatství, s kterým si neví rady. Jsou tam hlavně Číňani a neskutečně ji drancují. Češi tam nejsou, zatím jsem tam sám, ale věřím, že se někdo ke mně přidá.

Doposud civilní portfolio se nyní snažíte rozšířit o dodávky do vojenské oblasti. Měli byste vyrábět pět dílů pro motor Pratt & Whitney do letounů F-35 Lightning II...

Na jaře byli v Praze na pozváni české vlády zástupci firmy Lockheed Martin a Pratt Whitney a bavili jsme se společně o možnosti spolupráce. Dnes již máme ostrou objednávku na stole a začínáme. Je to pro nás velké zadostiučinění a čest podílet se na výrobě F 35. Zatím jako jediná firma v Česku.

Výrobu pro letecký průmysl nezapřete. V areálu firmy v Lounech máte vystavený dokonce pravý stíhací bombardér…

Baví mě létání a vyrábět do letadel je obrovská přidaná hodnota. Pocit, když letíte velkým letadlem přes oceán a víte, že v něm jsou i vaše díly a proto to skvěle letí, je nádherný. Téměř ve všech firmám máme vystavené letadlo, je to symbol. Ale nemáme tam jen letadla, ale spoustu dalších věcí. Zvířata, největší kolo na světě, jezírko s dvoumetrovými ochočenými jesetery, tenisové kurty a další a další. Nemám rád firmu s vrátnicí a okolo ostnatý drát. Máme nejen bezkonkurenční produkty, ale k tomu patří skvělí zaměstnanci a top zákazníci.

O vás osobně je známo, že k přesunu mezi vašimi firmami nejen v České republice používáte vrtulník Bell 505, který si sám pilotujete. Patří létání stále mezi vaše vášně?

Létání je vášeň, radost, adrenalín a pro mne veliká úspora času. Létám od firmy k firmě. V současné době si dělám ještě pilotní průkaz na letadlo. Bude mi sedmašedesát, tak mám nejvyšší čas.

Navíc piloti nikdy neumírají, oni jen létají výše.…(smích)

Nesoustředíte se jen na Českou republiku, ale závody máte také v zahraničí...

Ještě máme firmu v Brazílii. Šestnáct let to tam běží a konečně v kladných číslech. Jsem tam jako doma a mám to tam rád, skvělí lidé i prostředí.

Prakticky od založení působíte jako rodinná firma. Považujete to za výhodu? A kdo určuje směr, kterým se ubíráte?

Snažím se směr určovat co nejméně. Mám z dětí obrovskou radost, jsou skvělí a vzájemně se dobře doplňujeme. Nenápadně jim do toho mluvím co nejméně. Aby děti pokračovaly, měly firmu v srdci a dále ji rozvíjely je sen každého podnikatele. Mně se ten sen splnil a máme dobře připravenou i třetí generaci. Malý vnuk mi napsal na stůl: „Vlasto, říkají mi jménem, nedělej mi tu nepořádek, za chvili tady budu sedět já“.

Autor: Bohumil Brejžek