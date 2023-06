Lídr v outsourcingu: odbavíme půl milionu zásilek ročně

Před 20 lety začínala ve čtyřech lidech, nyní má 600 zaměstnanců, a kromě České republiky působí na Slovensku, v Maďarsku a plánuje expandovat na další evropské trhy. Česká outsourcingová společnost NAUT GROUP ale nepomáhá firmám jen zefektivňovat náklady v oblasti obsluhy moderního a tradičního trhu v podobě outsourcingu obchodních zástupců, sběru dat, POSM managementu a doplňování zboží, ale hlavně přináší zkušenosti a procesy v dalších oblastech svého byznysu. NAUT GROUP poskytuje komplexní řešení na míru v celé oblasti e-commerce, a to od návrhu architektury, vývoje e-shopů a produktových stránek, projektového managementu až po skladování, picking, logistiku, platební styk, účetnictví a reporting. V průměru odbaví půl milionu zásilek za rok a dva tisíce transakcí za hodinu.

„Původně byl outsourcing tzv. služeb v retailu pouze o snižování personálních nákladů a schopnosti pokrýt co nejvíce obchodní místa, kde byla služba vyžadována. Pochopitelně míra ovlivnitelnosti byla před dvaceti lety zcela nesrovnatelná s tou dnešní. Dnes je outsourcing obecně nezbytnou a naprosto standardní součástí fungování globálních, nyní již i lokálních firem. Nejedná se jen o zajištění obchodního týmu, kompletního zázemí nebo merchandising. Klientům poskytujeme i přidanou hodnotu v podobě zkušeností v dané oblasti. Zabýváme se také logistikou, skladováním, distribucí, monitoringem, datovými napojeními, IT nebo zabezpečením platebního styku. Dnešní klienti sice stále hledají úspory, ale více je zajímají funkční procesy, rychlost, flexibilita, odbornost, profesionalita a schopnost ohnout globální systémy na lokální potřeby trhu,“ uvedl CEO společnosti NAUT GROUP Petr Nejedlý, který sbíral zkušenosti v zahraničí v Hewlett-Packard nebo jako obchodní zástupce společnosti Wrigley. Ta měla v letech 1996 až 2002 zhruba 96% podíl na trhu a stala se v oblasti rychloobrátkového zboží doslova fenoménem. Před 20 lety založil Nejedlý firmu, a později další dvě společnosti, které jsou od roku 2021 sloučeny pod NAUT GROUP. Ta dnes patří mezi lídry v outsourcingu, zaměstnává 600 lidí a spolupracuje nebo měla možnost spolupracovat s partnery, jako například Group SEB, British American Tobacco, Bosch, Philip Morris, Fiskars, Mars, Mattoni 1873, Imperial Brands, Al Namura, Emco, Danone, Red Bull, Plzeňský prazdroj, Mondelēz International a mnoho dalších.

Naut Group se specializuje na korporátní společnosti a své obchodní aktivity staví na třech pilířích, a to na komplexním e-commerce řešení, logistice a skladování a službách v retailu. Disponuje skladovými prostory o výměře 18 000 m2, zpracuje ročně půl milionu zásilek a 1,5 milionu reportů, zprostředkuje dva tisíce transakcí za hodinu a do roku 2025 chce být uhlíkově neutrální. „Vyrostli jsme takzvaně odspodu z terénu a potřeb trhu v místě prodeje. Postupem času jsme objevovali nové oblasti a reagovali na poptávku trhu. Dvacet let se věnujeme oblasti retailu a outsourcingu, posledních deset let skladování, logistice a zabezpečování platebního styku. V posledních pěti letech je obrovským trendem tzv. DTC v oblasti e-commerce, což je outsourcing celého e-commerce řešení. Právě schopnost vidět potenciál a trend nás asi definuje. Procesně nejde o jednoduchou cestu, ale doslova personifikované řešení s nutností ohnout proces nebo metodiku služby,“ přiblížil činnost společnosti Petr Nejedlý s tím, že kromě České republiky a Slovenska se NAUT GROUP díky aktivitám v elektronickém obchodování rozšířila také do Maďarska a co nejdříve plánuje vstup do dalších trhů, jako je Bulharsko nebo Rumunsko.