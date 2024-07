Lidé nechtějí opustit zažité investiční nástroje. Co vše DIP umožní?

Nedávno jsem se setkal s rodinou, se kterou se v rámci servisního finančního poradenství vídám již více než 10 let. Jsou to moji dlouhodobí klienti, kteří investují nejen do podílových fondů a penzijního spoření.

I přestože jsem od začátku roku vytvořil na webu několik článků s informacemi o nových parametrech DIPu a změnách v penzijních fondech, poslal 3 e-maily, vytvořil nespočet videí a promoval na všech sociálních sítích, musel jsem si domluvit osobní schůzku pro zakomponování do jejich rodinných financí.

Vysvětlil jsem, že díky tomu, že už dnes investují, mají nejjednodušší způsob, jak této nové možnosti využít pro svůj prospěch a mít další bonus navíc ve formě úspory na daních.

Za dalších 15 let to může dělat více než 100 000 Kč na jednoho člena rodiny.

Rodina nakonec odcházela s tím, že si chtějí vše ještě promyslet. Byl jsem si ale jistý, že to nebylo naše poslední setkání. Cítil jsem, že jsme udělali první krok ale zároveň trochu rozčarování, proč si ti lidé ten bonus od státu tak rozmýšlejí? Přemýšlím, co je na tom tak složitého si říci o daňovou úsporu? Vždyť už dnes pravidelně posílají více než 10 000 Kč měsíčně a počítají s tím, že toto jsou jejich zbytné peníze pro vytvoření jejich majetku na finanční nezávislost v hodnotě více než 10 mil Kč.

POJĎME SI RADĚJI DIP PŘIBLÍŽIT!

Název Dlouhodobý Investiční Produkt (DIP) již naznačuje, že se jedná o formu spoření s dlouhodobým cílem zajištění finanční stability v důchodu. Tento produkt není výhodný pouze pro mladou generaci vstupující do pracovního života, ale také pro lidi, kteří se již blíží důchodovému věku.

Na rozdíl od investičního životního pojištění nebo doplňkového penzijního spoření DIP poskytuje širší výběr investičních fondů. Investoři mohou vybírat z široké škály možností, včetně podílových fondů, ETF (fondů obchodovaných na burzách) nebo přímé investice do akcií a dluhopisů.

Pro mladší generaci, která začne investovat třeba ve třiceti letech, DIP nabízí jedinečnou příležitost využít dynamické investiční strategie a těžit ze síly složeného úročení. S ohledem na dlouhý investiční horizont, stanovený věkovou hranicí pro výběr ve šedesáti letech, mohou tito investoři dosáhnout výrazně vyšších výnosů ze svých investic.

DIP je primárně určen pro dlouhodobé investování, přičemž nejčastěji obsahuje akcie a akciové fondy. Tyto investice mohou vykazovat větší fluktuaci, ale mají potenciál pro vyšší výnosy, zatímco dluhopisové a nemovitostní fondy poskytují stabilitu portfolia. Je to ideální volba pro ty, kteří chtějí dlouhodobě budovat své bohatství a nebojí se krátkodobých výkyvů trhu.

JAKÉ JSOU U DIPU DAŇOVÉ ÚLEVY?

DIP rovněž nabízí různé formy státní podpory. Největšího prospěchu z něj však mají ti, kdo si přejí snížit svou daňovou zátěž a kdo mohou profitovat i ze zaměstnavatelova příspěvku.

Pokud vám zaměstnavatel přispívá na DIP částkou 4 166 Kč měsíčně, což je 50 000Kč ročně, celá částka je připisována na váš investiční účet a zaměstnavatel do ní nevkládá žádné další peníze. Pokud vám však zvýší mzdu o stejnou částku, zaměstnavatel zaplatí sociální a zdravotní pojištění. Vy jako zaměstnanec také budete tuto částku danit.

Na daních se dá s DIPem ušetřit až 7 200 Kč ročně. Pokud tedy investujeme na dlouhém časovém horizontu, například 10 let, můžeme se každý rok těšit na tuto daňovou úlevu, která by na zmíněných 10 letech tvořila až 72 000 Kč.

DIP JE SKVĚLOU VOLBOU I PRO STARŠÍ!

I když není nikdy pozdě začít investovat, důležité je si uvědomit, že čím později začnete, tím více budete muset investovat nebo dosáhnout vyšších výnosů, abyste dosáhli stejného cíle. Pokud začnete investovat ve 20 letech, můžete dosáhnout mnohem většího zhodnocení, než když začnete ve 40 letech.

DIP však může být výhodný i pro lidi ve věku padesáti let a více. Mají možnost brzy vybrat své peníze, protože podmínky požadují, aby účet DIP byl otevřen alespoň deset let a majitel by měl minimálně šedesát let pro výběr. Tato skupina může uplatnit konzervativnější investiční strategie s nižším rizikem a očekávat stále slušné výnosy. Kromě samotného zhodnocení investic hrají důležitou roli také daňové úlevy a absence daně z výnosů po tříletém držení.

Konzervativní klienti, kteří se obávají investic, mohou zvolit produkty s nižší kolísavostí, které přinášejí výnos 4-6 % ročně. Tyto investice poskytují stabilitu a jsou ideální pro ty, kdo preferují menší riziko. Naopak pro mladší investory, kteří hledají vyšší zisky, mohou být vhodné investice do akcií. Tyto investice mají potenciál přinášet průměrný výnos kolem 10 % ročně, ale jsou více kolísavé a rizikové.

Každá investice samozřejmě nese určité riziko. Před zvolením dlouhodobého investičního produktu je důležité zvážit strategii, která odpovídá vašim cílům a vaší toleranci k riziku.