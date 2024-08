Navrhněte hrdinu ze svého okolí na medaili Za zásluhy

Pak neváhejte a navrhněte jej na udělení medaile Za zásluhy o bezpečnost. Nominace běží do 26. srpna 2024.

„Bohužel i v našem regionu se dějí nepříjemné události, kdy jsou jejich aktéři bezradní nebo se v horším případě dostanou do přímého ohrožení a potřebují pomoci. Proto bychom chtěli vyzvat veřejnost, aby se s námi podělila o příběhy lidí, kteří byli v pravý čas na pravém místě, zachovali chladnou hlavu a neváhali zasáhnout. Bude mi ctí se s nimi na slavnostním předávání seznámit a předat jim medaile za jejich záslužné hrdinské činy,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Medaile se udělují na základě rozhodnutí Rady Karlovarského kraje občanovi, kterého navrhují složky Integrovaného záchranného systému, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, člen rady nebo zastupitelstva a veřejnost. Nominace je možné zaslat e-mailem na adresu: tereza.hrdlickova@kr-karlovarsky.cz nebo v listinné podobě na adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor kancelář hejtmana, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary. Písemný návrh by měl obsahovat základní údaje o navrhovaném a zdůvodnění, proč by právě on měl být mezi oceněnými. Obálku je zapotřebí nadepsat označením „Nominace na medaili“. Slavnostní ceremoniál předávání medailí se uskuteční v září.