Trocnovské slavnosti připomínají významné výročí Jana Žižky

Akce se koná u příležitosti letošního 600. výročí úmrtí slavného husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby.
PROGRAM
PÁTEK 6. ZÁŘÍ (16:45 - 01:00 HOD.) - ROCKFEST
// PODIUM A LOUKA U SOCHY JANA ŽIŽKY //
- 16:45 – 17:00 ZAHÁJENÍ, UVÍTÁNÍ
- 17:00 – 18:00 VODOVOD
- 18:10 BUBENICKÁ SHOW WILD STICKS
- 18:45 – 19:45 KEKS & JIHOČESKÁ FILHARMONIE
- 19:55 BUBENICKÁ SHOW WILD STICKS
- 20:30 – 21:30 PETR KOLÁŘ S KAPELOU
- 21:35 – 21:45 CHORÁL SE SBOREM – ZÁPIS DO ČESKÉ KNIHY REKORDŮ
- 22:25 – 23:25 TLUSTÁ BERTA
- 23:30 BUBENICKÁ SHOW WILD STICKS
- 00:00 – 01:00 SEVEN
SOBOTA 7. ZÁŘÍ (10:00 - 21:30 HOD.) - TROCNOVSKÉ SLAVNOSTI
// PODIUM A LOUKA U SOCHY JANA ŽIŽKY //
- 10:00 – 10:20 ZAHÁJENÍ NA HL. SCÉNĚ U SOCHY
- 10:30 – 11:15 KUCHAŘSKÁ SHOW S OCHUTNÁVKAMI DOBOVÝCH POKRMŮ PRO PUBLIKUM: VEPŘÍK NA MODRÉM LEKVÁRU S PERNÍKOVOU JÍCHOU S HOUBOVÝM KROUPOVNÍKEM DLE RYTÍŘE BAVORA RODOVSKÉHO Z HUSTIŘAN (VLADIMÍR TŮMA)
- 10:30 – 11:00 ŠERMÍŘSKÉ PŘEDSTAVENÍ JAK ŽIŽKA O DRUHÉ OKO PŘIŠEL (HARCÍŘI Z ROKYCAN)
- 11:00 – 11:30 ŘÍZENÁ STŘEDOVĚKÁ DĚTSKÁ BITVA SE ZAPOJENÍM NÁVŠTĚVNÍKŮ (HARCÍŘI Z ROKYCAN)
- 11:30 – 12:00 PRVNÍ LETOVÁ UKÁZKA DRAVCŮ S VÝKLADEM (SOKOLNICKÝ DVOREC FALKER - JAN BROŽ)
- 12:00 – 12:30 STŘEDOVĚKÁ HUDBA (KAPELA ELTHIN)
- 12:30 – 13:00 PŘEDSTAVENÍ ZTRACENCI – VÝCVIK VOJENSKÉ JEDNOTKY LANCKNECHTŮ (HARCÍŘI Z ROKYCAN)
- 13:00 – 13:30 DRUHÁ LETOVÁ UKÁZKA DRAVCŮ S VÝKLADEM (SOKOLNICKÝ DVOREC FALKER - JAN BROŽ)
- 13:15 – 13:45 STŘEDOVĚKÁ HUDBA (KAPELA ELTHIN)
- 14:00 – 14:50 LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ HUSOVO KÁZÁNÍ „MÍR TOMUTO DOMU“: 11 HUSITSKÝCH CHORÁLŮ PRO ŽESŤOVÉ KVINTETO (SOUBOR NEPLECHA PLECH A HEREC DOMINIK LINKA Z DIVADLA DRAK)
- 15:00 – 15:30 PETR ČORNEJ – KŘEST KNIHY „SPORY O JANA ŽIŽKU 1424 – 2024“ A MODEROVANÁ DISKUZE, PO SKONČENÍ AUTOGRAMIÁDA A PRODEJ KNIHY
- 15:45 – 16:30 KUCHAŘSKÁ SHOW S OCHUTNÁVKAMI DOBOVÝCH POKRMŮ PRO PUBLIKUM: KOULE Z KUROU A BAŽANTOV S HOUBAMI – KUCHMISTERSKÁ KNIHA PAVELA SEVERÍNA Z KAPÍ HORY (VLADIMÍR TŮMA)
- 16:00 – 16:30 TŘETÍ LETOVÁ UKÁZKA DRAVCŮ S VÝKLADEM (SOKOLNICKÝ DVOREC FALKER - JAN BROŽ)
PO CELÝ DEN (10:00 – 17:00)
- STŘEDOVĚKÁ KUCHYNĚ A HISTORICKÁ ŘEMESLA (TEMPUS ARTIFICUM) – SVÍČKAŘ, PREGÉŘ, PROVAZNÍK, TKANÍ KARETEK, KAMENÍK, PŘEDENÍ VLNY A KOPŘIV, TISK NA LÁTKU, LUKAŘ, DESKOVÁ MALBA
- STŘELBA Z LUKU A KUŠE A UKÁZKY DOBÝVACÍCH STROJŮ: KATAPULT, TREBUCHET A DĚTSKÉ DĚLO (LUCISTNICE.CZ)
- STŘEDOVĚKÝ VOJENSKÝ TÁBOR – UKÁZKY ZBRANÍ A ZBROJE, DOBOVÉ STANY ŠLECHTICE A VÁLEČNÍKA (FEDRFECHTÝŘI A HARCÍŘI Z ROKYCAN)
- STŘEDOVĚKÝ FOTOKOUTEK (PAVEL DOLEJŠÍ)
- PREZENTACE A PRODEJ KNIH S AUTOGRAMIÁDOU (OTOMAR DVOŘÁK – „JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA: SVĚTLA A STÍNY HEJTMANOVY ŽIVOTNÍ CESTY“ & JAROMÍR JINDRA – „RŮŽE PRO KATEŘINU: STŘÍPKY Z MLÁDÍ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA“)
- VÝROBA ODZNAKŮ
- VENKOVNÍ NAUČNÁ STEZKA KOLEM TROCNOVSKÉHO AREÁLU
KONCERTY (17:00 - 21:30 HOD.)
- 17:00 – 18:00 ROZKROCK
- 18:45 – 19:45 ŽLUTÝ PES
- 20:30 – 21:30 ANNA K.
// ARCHEOSKANZEN TROCNOV //
PO CELÝ DEN (10:00 – 17:00)
- OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZEMANSKÉHO DVORCE A VENKOVSKÉ OSADY – AREÁL VOLNĚ PŘÍSTUPNÝ, KAPACITA V JEDEN ČAS VŽDY MAX. 300 OSOB
- HISTORICKÁ ŘEMESLA (DANAR) – BEDNÁŘ, PÍSAŘ, ŠVEC, TKADLENA, KOVÁŘ, HRNČÍŘKA, PŘADLENA, SOUSTRUŽNÍK
- STŘEDOVĚKÁ DOBOVÁ KUCHYNĚ (CÍSAŘSKÝ REGIMENT) – PEČENÍ CHLEBA A PLACEK, DOBOVÉ POKRMY, OCHUTNÁVKY
Více informací na webu Jihočeského muzea.