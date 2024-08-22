Trocnovské slavnosti připomínají významné výročí Jana Žižky

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Jihočeský kraj a Jihočeské muzeum vás srdečně zvou na dvoudenní Trocnovské slavnosti, které se konají 6. – 7. září 2024 (pátek a sobota) v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova a Archeoskanzenu Trocnov. Těšit se můžete na bohatý program pro děti i dospělé. Vstup je zdarma!

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Trocnovské slavnosti připomínají významné výročí Jana Žižky

Trocnovské slavnosti připomínají významné výročí Jana Žižky | foto: Štěpánka Srncová

Trocnovské slavnosti připomínají významné výročí Jana Žižky
Trocnovské slavnosti připomínají významné výročí Jana Žižky
Trocnovské slavnosti připomínají významné výročí Jana Žižky
Trocnovské slavnosti připomínají významné výročí Jana Žižky
26 fotografií

Akce se koná u příležitosti letošního 600. výročí úmrtí slavného husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby.

PROGRAM

PÁTEK 6. ZÁŘÍ (16:45 - 01:00 HOD.) - ROCKFEST

// PODIUM A LOUKA U SOCHY JANA ŽIŽKY //

  • 16:45 – 17:00 ZAHÁJENÍ, UVÍTÁNÍ
  • 17:00 – 18:00 VODOVOD
  • 18:10 BUBENICKÁ SHOW WILD STICKS
  • 18:45 – 19:45 KEKS & JIHOČESKÁ FILHARMONIE
  • 19:55 BUBENICKÁ SHOW WILD STICKS
  • 20:30 – 21:30 PETR KOLÁŘ S KAPELOU
  • 21:35 – 21:45 CHORÁL SE SBOREM – ZÁPIS DO ČESKÉ KNIHY REKORDŮ
  • 22:25 – 23:25 TLUSTÁ BERTA
  • 23:30 BUBENICKÁ SHOW WILD STICKS
  • 00:00 – 01:00 SEVEN

Trocnovské slavnosti připomínají významné výročí Jana Žižky | foto: Pavel Dolejší

SOBOTA 7. ZÁŘÍ (10:00 - 21:30 HOD.) - TROCNOVSKÉ SLAVNOSTI

// PODIUM A LOUKA U SOCHY JANA ŽIŽKY //

  • 10:00 – 10:20 ZAHÁJENÍ NA HL. SCÉNĚ U SOCHY
  • 10:30 – 11:15 KUCHAŘSKÁ SHOW S OCHUTNÁVKAMI DOBOVÝCH POKRMŮ PRO PUBLIKUM: VEPŘÍK NA MODRÉM LEKVÁRU S PERNÍKOVOU JÍCHOU S HOUBOVÝM KROUPOVNÍKEM DLE RYTÍŘE BAVORA RODOVSKÉHO Z HUSTIŘAN (VLADIMÍR TŮMA)
  • 10:30 – 11:00 ŠERMÍŘSKÉ PŘEDSTAVENÍ JAK ŽIŽKA O DRUHÉ OKO PŘIŠEL (HARCÍŘI Z ROKYCAN)
  • 11:00 – 11:30 ŘÍZENÁ STŘEDOVĚKÁ DĚTSKÁ BITVA SE ZAPOJENÍM NÁVŠTĚVNÍKŮ (HARCÍŘI Z ROKYCAN)
  • 11:30 – 12:00 PRVNÍ LETOVÁ UKÁZKA DRAVCŮ S VÝKLADEM (SOKOLNICKÝ DVOREC FALKER - JAN BROŽ)
  • 12:00 – 12:30 STŘEDOVĚKÁ HUDBA (KAPELA ELTHIN)
  • 12:30 – 13:00 PŘEDSTAVENÍ ZTRACENCI – VÝCVIK VOJENSKÉ JEDNOTKY LANCKNECHTŮ (HARCÍŘI Z ROKYCAN)
  • 13:00 – 13:30 DRUHÁ LETOVÁ UKÁZKA DRAVCŮ S VÝKLADEM (SOKOLNICKÝ DVOREC FALKER - JAN BROŽ)
  • 13:15 – 13:45 STŘEDOVĚKÁ HUDBA (KAPELA ELTHIN)
  • 14:00 – 14:50 LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ HUSOVO KÁZÁNÍ „MÍR TOMUTO DOMU“: 11 HUSITSKÝCH CHORÁLŮ PRO ŽESŤOVÉ KVINTETO (SOUBOR NEPLECHA PLECH A HEREC DOMINIK LINKA Z DIVADLA DRAK)
  • 15:00 – 15:30 PETR ČORNEJ – KŘEST KNIHY „SPORY O JANA ŽIŽKU 1424 – 2024“ A MODEROVANÁ DISKUZE, PO SKONČENÍ AUTOGRAMIÁDA A PRODEJ KNIHY
  • 15:45 – 16:30 KUCHAŘSKÁ SHOW S OCHUTNÁVKAMI DOBOVÝCH POKRMŮ PRO PUBLIKUM: KOULE Z KUROU A BAŽANTOV S HOUBAMI – KUCHMISTERSKÁ KNIHA PAVELA SEVERÍNA Z KAPÍ HORY (VLADIMÍR TŮMA)
  • 16:00 – 16:30 TŘETÍ LETOVÁ UKÁZKA DRAVCŮ S VÝKLADEM (SOKOLNICKÝ DVOREC FALKER - JAN BROŽ)
Trocnovské slavnosti připomínají významné výročí Jana Žižky

PO CELÝ DEN (10:00 – 17:00)

  • STŘEDOVĚKÁ KUCHYNĚ A HISTORICKÁ ŘEMESLA (TEMPUS ARTIFICUM) – SVÍČKAŘ, PREGÉŘ, PROVAZNÍK, TKANÍ KARETEK, KAMENÍK, PŘEDENÍ VLNY A KOPŘIV, TISK NA LÁTKU, LUKAŘ, DESKOVÁ MALBA
  • STŘELBA Z LUKU A KUŠE A UKÁZKY DOBÝVACÍCH STROJŮ: KATAPULT, TREBUCHET A DĚTSKÉ DĚLO (LUCISTNICE.CZ)
  • STŘEDOVĚKÝ VOJENSKÝ TÁBOR – UKÁZKY ZBRANÍ A ZBROJE, DOBOVÉ STANY ŠLECHTICE A VÁLEČNÍKA (FEDRFECHTÝŘI A HARCÍŘI Z ROKYCAN)
  • STŘEDOVĚKÝ FOTOKOUTEK (PAVEL DOLEJŠÍ)
  • PREZENTACE A PRODEJ KNIH S AUTOGRAMIÁDOU (OTOMAR DVOŘÁK – „JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA: SVĚTLA A STÍNY HEJTMANOVY ŽIVOTNÍ CESTY“ & JAROMÍR JINDRA – „RŮŽE PRO KATEŘINU: STŘÍPKY Z MLÁDÍ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA“)
  • VÝROBA ODZNAKŮ
  • VENKOVNÍ NAUČNÁ STEZKA KOLEM TROCNOVSKÉHO AREÁLU

KONCERTY (17:00 - 21:30 HOD.)

  • 17:00 – 18:00 ROZKROCK
  • 18:45 – 19:45 ŽLUTÝ PES
  • 20:30 – 21:30 ANNA K.

Anna K. | foto: Oficiální web Anny K.

// ARCHEOSKANZEN TROCNOV //

PO CELÝ DEN (10:00 – 17:00)

  • OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZEMANSKÉHO DVORCE A VENKOVSKÉ OSADY – AREÁL VOLNĚ PŘÍSTUPNÝ, KAPACITA V JEDEN ČAS VŽDY MAX. 300 OSOB
  • HISTORICKÁ ŘEMESLA (DANAR) – BEDNÁŘ, PÍSAŘ, ŠVEC, TKADLENA, KOVÁŘ, HRNČÍŘKA, PŘADLENA, SOUSTRUŽNÍK
  • STŘEDOVĚKÁ DOBOVÁ KUCHYNĚ (CÍSAŘSKÝ REGIMENT) – PEČENÍ CHLEBA A PLACEK, DOBOVÉ POKRMY, OCHUTNÁVKY

Více informací na webu Jihočeského muzea.

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