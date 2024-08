V Dýšině oslaví Dožínky Plzeňského kraje

Dožínková veselice se pro tento rok přiblíží k Plzni. „Obec Dýšina je skutečně moc pěkné místo pro uspořádání této akce. Navíc jako jedna z prvních po vzniku krajů získala titul Vesnice roku. Oslavy typu dožínek tu jistě v prostředí zachovalé zděné lidové architektury dostanou ten správný vesnický ráz. Takový, jaký dřív prožívali naši předci. Věřím, že si spolu s námi přijdete užít tuto atmosféru a oslavíte s námi letošní úrodu,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

To, že se Dožínky Plzeňského kraje přesunou do Dýšiny, oceňuje také starosta obce Jaroslav Egrmajer. „Je to pro nás velká pocta, že si nás Plzeňský kraj pro pořádání této akce vybral. Jsme obec, která má k tradicím a folklóru velmi blízko. Z těchto důvodů jsme vůbec neváhali a nabídku rádi přijali.“

Organizátoři akce navíc slibují bohatý doprovodný program. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost vidět ukázky dožínkové vazby, zdobení koní a vozů i ukázky tradičních řemesel. Mohou se rovněž přidat k dožínkovému průvodu, který povede Soubor písní a tanců Jiskra za doprovodu živé muziky. Chybět nebudou ochutnávky a prodej oceněných regionálních potravin či ukázky dožínkových tradic a zvyklostí. Děti si mohou užít tvořivé dílny, nafukovací skákací traktor i farmářské aktivity. K vidění bude historická zemědělská technika i hasičský vůz místních dobrovolných hasičů. Krojovaná děvčata nabídnou návštěvníkům zdarma k ochutnání sladké koláče. Součástí akce budou rovněž prohlídky kostela Nejsvětější Trojice sv. Šimona a Judy ze 14. století.

Tradičně dojde k slavnostnímu vyhlášení vítězů soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje. Tuto značku uděluje Ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Právě tento rok slaví soutěž své patnácté výročí. „Jsme nadšení, že právě v jubilejním ročníku byl o získání této prestižní potravinářské značky největší zájem v celé historii soutěže. Celkem se o ni ucházelo 169 výrobků od 44 výrobců. Na dožínkách již tradičně proběhne slavnostní předávání ocenění. Návštěvníci zde budou mít jedinečnou příležitost všechny vítězné výrobky na jednom místě ochutnat a zjistit, jaké báječné dobroty se v našem kraji vyrábějí,“ uvádí Helena Hnojská z obecně prospěšné společnosti Úhlava, která je vyhlašovatelem a koordinátorem soutěže v Plzeňském kraji.

O hudební doprovod se postará pěvecký soubor Gutta z Dýšiny a hudební skupina Václava Žákovce. Během dne několikrát vystoupí také Soubor písní a tanců Jiskra. Pomyslnou třešničkou na dortu pak bude koncert Petra Kocmana s doprovodnou skupinou PK band.

Lidé, kteří do Dýšiny pojedou autem, mohou svůj vůz pohodlně a bezplatně zaparkovat na parkovišti firmy Schäfer – Menk s.r.o. Na náves, kde se veselí bude odehrávat, je to od parkoviště pěší vzdáleností zhruba jeden kilometr. Z parkoviště bude také zajištěna kyvadlová doprava, která vás doveze do centra veškerého dění a zpět. Kyvadlová doprava bude také na trase - PLZEŇ Doubravka (konečná trolejbusu č. 16) – Ejpovická – U Továrničky – Červený Hrádek – Kyšice – DÝŠINA a zpět. Autobusy pojedou ve dvacetiminutových intervalech.

Dožínkový průvod si v den akce vyžádá krátkodobou a úplnou uzavírku ulic Školní a 5. května od cca11:15 do 11:30 hodin.

Přijďte si užít den plný tradic, folklóru a regionálních dobrot. Vstup na akci je ZDARMA.