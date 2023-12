Lamark je lídrem díky zkušenostem a unikátním řešením

Lamark se prosazuje designově zajímavým, masivním a bezúdržbovým oplocením i vstřícným přístupem k zákazníkům, jimž vyrobí vše přesně na míru. „Sázíme přitom výhradně na vlastní technologie a postupy,“ konstatuje majitel firmy Milan Kučera.

Ale pěkně po pořádku, ať máte naprosto jasno, proč si pořídit právě výrobky Lamarku…

SUPER VZHLED Snad ani nemusíme připomínat, že nebude řeč o žádném pletivu. Svoji zahradu přece můžete „orámovat“ mnohem stylověji. Ať už toužíte po kovaném, nebo hliníkovém plotu, nemůžete šlápnout vedle. Všechny jsou propracované a bytelné, přitom dělané čistě bez jakýchkoliv rušivých elementů. S tradičním kovaným oplocením společnost začínala, jeho výrobu tak má dokonale zvládnutou. A stejně precizně dovede pracovat s hliníkem, který boduje nevšedními motivy a barvami. „Záleží jen a jen na zákazníkovi, co se jemu líbí a co má podle něj plot splňovat,“ zdůrazňuje šéf Lamarku s tím, že čím dál víc lidí se snaží u svých rodinných domů vše sladit k dokonalosti.

Hliníkový plot od společnosti Lamark. Díky prvotřídní povrchové úpravě je prakticky bezúdržbový

BEZÚDRŽBOVOST Zapomeňte na korozi, neustálé broušení a natírání oplocení, jež pořád dokola ztrácí svoji krásu. U moderních plotů s odolnou povrchovou úpravou se ničeho takového obávat nemusíte, užijete si je bez starostí a dřiny. Výrobkům Lamarku se budete věnovat minimálně – a ani není potřeba mluvit o údržbě, spíš o péči. Stačí je jednou za rok zkontrolovat, prostě mrknete na spoje, seřízení pantů nebo v případě elektroniky ověříte čistotu bezpečnostních fotočlánků. „Tohle úplné minimum doporučujeme, aby měl člověk jistotu, že je vše v naprostém pořádku,“ podotýká Milan Kučera.

Zákazníci si můžou vybrat ploty dle libosti, vše individuálně a na míru. Na fotce kovaný plot kolem rodinného domku

VŠE NA MÍRU Oblíbili jste si věci, které jsou unikátní a padnou na určené místo jako ulité? Tak si můžete spokojeně zamnout ruce, protože u Lamarku máte jistotu, že nenarazíte na pásovou výrobu. Naopak dostanete oplocení přesně podle svých představ. Tady totiž platí: co kus, to originál! Tenhle luxus si může dovolit jen výrobce, jenž není závislý na subdodavatelích – a přesně do téhle kolonky východočeská firma zapadá. Spoléhá jen na vlastní schopnosti a zkušenosti. „Všechny procesy už máme dokonale prověřené, umíme tak zákazníkovi navrhnout nejlepší řešení a pak ho také zrealizovat k jeho maximální spokojenosti,“ říká majitel společnosti.

Společnost Lamark má nově ve své nabídce i pergoly. Na obrázku je bioklimatická pergola

NOVÝ TRUMF Pokud jste ke svému domu vybrali správné oplocení, ale pořád nejste úplně spokojení, víme, co vám chybí. Přiberte ještě stejně designově povedenou pergolu, pod níž v létě najdete spásný stín a ve větrných měsících příjemný klid a odpočinek. Přesně takhle uvažovali v Lamarku, proto rozšířili portfolio svých výrobků právě o dva druhy pergol – bioklimatické a s pevnou skleněnou střechou. „Jelikož s ploty vytvářejí zajímavé synergie, byl tenhle krok naprosto logický,“ konstatuje Milan Kučera. „Zvlášť když se snažíme kultivovat celý prostor, kde lidé žijí a tráví spoustu času.“