Konec utrpení, Lidl prodává jen kapří filety a ne živé kapry v kádích

Na štědrovečerní tabuli nabídne Lidl svým zákazníkům kapří filety a podkovy, jejichž dodavatelé zaručují co nejhumánnější přístup vůči rybám.

Každoroční prodej živých kaprů přináší do českých měst nepěkný obrázek. V předvánoční době se ulice zaplní káděmi s živými kapry, kteří za sebou mají dlouhou a strastiplnou cestu. Zatímco v normálních podmínkách tráví kapr zimu na dně rybníka ve stavu zimního spánku, vánoční kapr je neustále převážen, a to ve stavu naprostého vyčerpání a často i vyhladovění. Přechovávání kaprů v kádích představuje další stres. Ryby jsou na sebe namačkané a nemají dostatek kyslíku. Usmrcení kaprů probíhá často bez kvalifikovaných zaměstnanců, kteří mají zkušenosti z jatek, jelikož zákon tato pravidla u prodeje živých kaprů nedefinuje. Přetrvává tedy obava, zdali jsou ryby zabíjeny humánně a nejsou vystaveny dalšímu utrpení.

Na problematiku prodeje živých kaprů upozorňuje již několik let iniciativa Vánoce bez násilí. „Navzdory široce sdílené představě jsou kapři podle nejnovějších vědeckých poznatků citliví a překvapivě inteligentní tvorové s vnímavostí srovnatelnou s jinými obratlovci. Přesto je stále rozšířený pouliční prodej s káděmi plnými vyčerpaných a často i nemocných ryb. Způsob, jakým je s těmito zvířaty před Vánoci zacházeno, jim způsobuje utrpení a někdy i předčasnou smrt. Kromě toho jsou kapři zabíjeni mnohdy nezkušenými brigádníky před zraky všech nebo ještě hůře lidmi v domácnostech bez jakékoli odbornosti,“ vysvětluje mluvčí kampaně Vánoce bez násilí Tereza Vandrovcová.

Rozhodnutí společnosti Lidl ohledně zrušení prodeje živých kaprů podpořil také ambasador projektu Lidl Les, sportovní rybář Jakub Vágner: „Ryba odjakživa patřila mezi důležitou potravu lidí. Pokud ale život zvířeti bereme, mělo by to mít pokoru a důstojnost. Přeplněné kádě s kapry do toho mají hodně daleko. Kdo chce kapra na Vánoce, může si přece koupit čerstvé filety.“

Společnost Lidl ukončila prodej živých kaprů před svými prodejnami již v loňském roce. Nejedná se tedy o jednorázovou akci, ale o dlouhodobé rozhodnutí. O štědrovečerní pochoutku ale zákazníci Lidlu rozhodně nepřijdou. Společnost Lidl bude mít pro své zákazníky k dispozici balené kapří filety a podkovy, které jsou zpracovány pod dohledem veterinární správy. „Jedná se o kvalitní a čerstvé ryby, které jsou pečlivě zabaleny tak, aby se zachovala jejich chuť a nutriční hodnoty. Výběr ryb a jejich zpracování probíhá podle nejpřísnějších norem s vysokými nároky na kontrolu kvality a zpracování. Naši dodavatelé rovněž zaručují co nejhumánnější přístup vůči rybám,“ popisuje jednatel společnosti Lidl odpovědný za Nákup Zoltán Nepp. Prodej kapřích filet a podkov byl zahájen již 14. prosince 2023. Odkaz