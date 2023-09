Kdy si nejlépe vychutnat víno, abychom využili jeho potenciál?

Co je to vlastně pitelnost vína?

Termín „pitelnost“ se používá v oblasti vín a pomáhá určit dobu otevření a pití lahve vína. U mnoha vín, zejména těch ve vyšší cenové kategorii a s určitými odrůdami, není doporučeno otevírat láhev ihned po zakoupení. Místo toho je vhodné nechat víno odpočívat v ideálních podmínkách, často několik let, někdy i desetiletí, aby se plně rozvinul jeho potenciál a chuťové vlastnosti.

Stárnutí vína není jednoduchou záležitostí. Do tohoto procesu se prolíná mnoho faktorů, jakými jsou odrůda vinné révy, způsob zpracování hroznů, kvalita vinaře, region, ze kterého víno pochází, kvalita ročníku nebo i kvalita uskladnění vína.

Nyní existuje nová a inovativní aplikace nazvaná Winebestime app.winebestime.com, která vám může pomoci určit, kdy je nejlepší čas na otevření dané lahve vína. Tato aplikace vám poskytne informace o optimální době pro konzumaci vína.

Jak poznáte, že je víno ideální k pití?

Pro určení optimální doby otevření vína slouží stupnice pitelnosti Winebestime www.winebestime.com, která označuje vína na stupnici od 1 (zcela nepitelné) až po 10 (ideální pitelnost).

První fáze stupnice (1 - 5) je doba, kdy se víno vyvíjí a zraje. Během této fáze není víno ještě připraveno k okamžité konzumaci, a proto se nedoporučuje otevírat.

V další fázi stupnice (5 - 8) je již víno vhodné k pití, stále však nenastal jeho ideální okamžik a jeho plný potenciál se ukáže až za nějakou dobu.

V poslední fázi stupnice (8 - 10) víno dosahuje svého vrcholu a nachází se na optimálním bodě pro konzumaci.

Po dosažení bodu optimální pitelnosti vína bude jeho hodnocení na stupnici klesat. Víno bude určitou dobu setrvávat v rozmezí stupnice 7 - 5 což znamená, že stále bude vhodné k pití a bude si udržovat dobré kvalitativní vlastnosti. Ve fázi 5 - 1 je již víno daleko za vrcholem a postupně ztrácí na své pitelnosti.

Výhody na dosah ruky

Funkce aplikace Winebestime nabízí nejen komplexní hodnocení pitelnosti vína, ale také možnost sledovat jeho vývoj a přizpůsobit si zobrazení dle vašich preferencí. Po jednoduchém vybrání konkrétního typu vína vám aplikace zobrazí aktuální hodnotu jeho pitelnosti na tachometru pitelnosti, pro uživatele prémiové verze je navíc k dispozici i detailní křivka vývoje pitelnosti v čase. Křivka vývoje pitelnosti pomáhá predikovat změny v čase a jednoduše tak určit optimální dobu vrcholu vína.

Další výhodou aplikace Winebestime je funkce Collection, díky které si můžete vína ukládat do vlastní sbírky, připojovat k nim popisy a nastavit notifikace, které vám oznámí, kdy vaše víno dosáhlo požadované úrovně pitelnosti. Jako uživatel také můžete vyplnit své chuťové preference, tedy zda dáváte přednost vínům starším, či mladším. Winebestime pak křivky pitelnosti upraví dle těchto preferencí.

Pro každé víno existuje ten správný čas

Winebestime se liší od tradičních vinařských aplikací tím, že se zaměřuje na regiony namísto konkrétních lahví vína. Vína z různých zemí jsou systematicky seskupena do různých kategorií podle důležitých kritérií, jako je původ, odrůda, barva, kvalita a další. Díky tomuto přístupu je vyhledávání vín pro uživatele jednoduchou záležitostí. Stačí zadat jakoukoli informaci z etikety a aplikace okamžitě nabídne výběr možností, ze kterých si lze vybrat to nejvhodnější víno.

Autoři Winebestime věří, že průběh vyzrávání vína lze určit kombinací tří klíčových faktorů. Prvním z těchto faktorů je „region“, což zahrnuje místo původu, konkrétní odrůdu a místní kvalitu, jako je například prestižní klasifikace Grand Cru v Burgundsku. Druhým faktorem je ročník, který nejen ukazuje stáří vína, ale také značně ovlivňuje jeho kvalitu a schopnost vyzrávání. Posledním faktorem je cena vína, což na dnešním konkurenčním trhu často slouží jako indikátor jeho kvality. Aplikace pracuje s rozsáhlým množstvím možností vývoje vína, přibližně s pěti tisíci variantami, aby uživatelé měli přístup k co nejpřesnějším informacím.

Winebestime tedy slouží jako pomůcka pro určení optimální doby otevření vína, protože by bylo jen velice obtížné udržet v hlavě všechny informace o jednotlivých ročnících, regionech nebo cenových rozmezích.

Od Evropy po celý svět

Aplikace Winebestime se specializuje na globální trh s vínem a nabízí široký výběr vín z různých částí světa, včetně prestižních vinařských oblastí v Novém světě.

Tato aplikace byla vytvořena s vášní a hlubokými znalostmi o víně a umožňuje uživatelům vybírat vína z rozsáhlého spektra regionů. Můžete objevovat vína ze zemí Evropy, jako jsou Francie, Itálie, Španělsko, Německo, Rakousko a Portugalsko, a také objevovat lahodná vína z USA, Austrálie, Argentiny, Chile, Nového Zélandu, Jihoafrické republiky, a dokonce i Libanonu.

Tvůrci aplikace neustále pracují na rozšiřování nabídky o další vinařské země a regiony, aby uživatelům poskytli ještě více možností objevovat vína z celého světa.

Autory aplikace jsou dva čeští milovníci vín – Rostislav Kuneš, který stojí již deset let za projektem Rare Wine www.rarewine.cz, v němž probíhají každý týden degustace raritních archivních vín, a Jiří Kristek, který se vínu věnuje již více než 25 let a v posledních letech intenzivně studuje na Weinakademie Österreich kurz „WSET Diploma in Wines“.