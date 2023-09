Ideální řešení pro všechny krátkozraké děti

Klinická studie potvrzuje účinnost

Externí nezávislá, dlouhodobá klinická studie, zkoumající progresi myopie u evropských dětí ve věku 7 až 14 let po dobu pěti let prokázala účinnost. Brýlové čočky založené na principech Rodenstock MyCon mohou zpomalit progresi myopie až o 40 % a jsou vhodné pro všechny děti od první dioptrie, a to i preventivně.