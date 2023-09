Hlavní rizika cestování bez cestovního pojištění

Jak takovou situaci zvládnout?S čím vším se můžete při cestování setkat?

Zdravotní komplikace nebo úraz

Jedním z nejčastějších rizik cestování jsou zdravotní komplikace. Ty můžou nastat z různých důvodů, například v důsledku změny klimatu, pití vody z neznámého zdroje, konzumace neznámých potravin nebo kvůli neobvyklému fyzickému zatížení. V lepším případě vám pomůže klid na lůžku a za den či dva jste v pořádku, ale například u bolavých zubů nebo zlomené nohy toto úplně neplatí. A když už na zuby nepomáhá ani kloktání alkoholu a místní volně dostupné léky, nezbývá nic jiného než se odevzdat do péče místního zdravotnictví.

Pokud máte štěstí a jste v zemi, kde je zdravotnictví na vysoké úrovni, čeká vás pro změnu pěkně tučný účet za ošetření. V případě zdravotní komplikace v zahraničí je tedy důležité mít po ruce cestovní pojištění. To pokryje náklady na lékařskou péči, hospitalizaci, převoz domů a další související výdaje. Bez cestovního pojištění může být léčba v zahraničí velmi drahá, dokonce i neúnosná.

Při sjednávání cestovního pojištění se vyplatí být opravdu upřímní, co se vašeho aktuálního zdravotního stavu týče. Pojišťovna všechna rizika sice zohlední v ceně pojištění, ale vy máte jistotu, že pokud dojde k problémům, peníze nepůjdou z vaší kapsy.

Ztráta nebo poškození majetku či dokladů

Během cestování může dojít k ztrátě nebo poškození majetku, například k odcizení pasu, letenek, elektroniky nebo dalších cenností. V dnešní době máme obvykle krom běžných zavazadel také často s sebou elektroniku. Mobilní telefon je samozřejmostí, ale často nás na cesty doprovází i notebook, tablet nebo čtečka elektronických knih. V případě ztráty nebo odcizení dokladů pak musíte jednat s místními úřady, a pokud díky zloději přijdete o svůj majetek, tak se připravte na schůzku s policií. Nehledě na to, že ani jedno není příjemná záležitost, je tu stále otázka toho, jak se domoci náhrady za odcizené věci nebo doklady.

Cestovní pojištění například u ERV pokryje náklady na výměnu nebo opravu ztraceného nebo poškozeného majetku. Bez cestovního pojištění bude muset cestovatel tyto náklady uhradit z vlastní kapsy.

Zpoždění nebo zrušení letu

Zpoždění nebo zrušení letu může cestovateli způsobit velké potíže. Může se dostat do časové tísně, přijít o pronájem auta nebo hotelový pokoj. Nehledě k tomu, že zůstat při zrušeném nebo zpožděném letu na letišti několik hodin, není to nic, co by člověk chtěl zažít. A pokud k tomu dojde, je pohodlné vědět, že se o vás někdo postará. Cestovní pojištění vám pokryje náklady na ubytování, stravu a další výdaje, které cestovateli vzniknou v souvislosti se zpožděním nebo zrušením letu.

Jaká jsou další rizika cestování?

Kromě výše uvedených rizik může cestování představovat i další rizika, například:

ztráta nebo poškození zavazadel

krádež nebo poškození půjčeného vozidla

právní problémy

přírodní katastrofy,

Cestovní pojištění může pokrýt i tato rizika v závislosti na konkrétní smlouvě. Záleží jen na vás, nakolik budete chtít být při cestování krytí. Nicméně ani nejdražší varianty cestovního pojištění vám neudělají díru do rozpočtu.

Jak vybrat cestovní pojištění

Při výběru cestovního pojištění je důležité zvážit následující faktory:

druh a délku cesty

destinace cesty

rozsah krytí

výše pojistného

Cestovní pojištění by mělo pokrýt alespoň základní rizika, jako je zdravotní péče, úraz, ztráta nebo poškození majetku, zpoždění nebo zrušení letu a ztráta cestovních dokladů. Nicméně obecně platí, že čím vzdálenější a rizikovější destinace, tím více možných rizik by mělo vaše cestovní pojištění pokrýt. Minimálně pro klid v duši.