Garážová vrata: Vše, co potřebujete vědět pro správný výběr

Garážová vrata DoorHan včetně montáže a údržby

Když máte správně nainstalovaná solidní garážová vrata, znamená to bezpečí, pohodlí i hezky vypadající průčelí vašeho domu. Nemluvě o tom, že je to v podstatě nutnost - a řešit po půl roce zrezlá nebo zaseknutá vrata nechce opravdu nikdo. A protože jde o seriózní inženýrství, je nejlepší si nechat pomoci od někoho, kdo se opravdu vyzná.

Například společnost Just Doors je již 9 let distributorem značky DoorHan, výrobce kvalitních garážových vrat světové úrovně. Jejich zaměstnanci mají tedy pořádnou dávku zkušeností s jejich výrobky. To znamená, že znají výhody i nevýhody každého modelu, umí je snadno smontovat i nainstalovat, udržovat i opravit. A rádi vám pomohou se vším. Ale než vyrazíte Just Doors navštívit, je dobré mít alespoň částečnou představu o tom, jaká vrata chcete. Rolovací, dvoukřídlá nebo sekční? Garážové dveře, nebo bez? A jak bude vypadat ceník?

Typy garážových vrat a jejich výhody i nevýhody

Sekční vrata jsou nejoblíbenějším typem vrat na trhu. Jsou praktická a šetří prostor, protože se otevírají nahoru pod strop garáže. Skládají se z jednotlivých panelů, které se při otevírání posouvají po kolejnicích. Sekční vrata nabízejí dobrou tepelnou izolaci a dají se do nich zakomponovat dveře pro snadný vstup do garáže.

Rolovací vrata jsou ideální pro malé garáže, kde není prostor pro tradiční otevírání vrat. Vrata se navíjejí na hřídel umístěný nad otvorem garáže jako roleta. Rolovací vrata jsou cenově dostupná a nenáročná na údržbu, neposkytují však tak dobrou tepelnou izolaci jako sekční vrata.

Křídlová garážová vrata jsou klasickým typem vrat, která se otevírají ven pomocí pantů. Dobře vypadají, díky jednoduché konstrukci jsou levná, ačkoliv se pyšní vysokou odolností i životností. Vyžadují však velký prostor před garáží pro jejich plné otevření. Navíc potřebujete mít plochu před garáží pěkně cistou - i malá sněhová závěj může křídlo zablokovat.

Materiál garážových vrat je zásadní, automatika pak dodá luxus

Výběr správného typu garážových vrat je však jen začátek, je celá řada kritérií, která je třeba zvážit. Například materiál. Ocelová vrata jsou velmi pevná a odolná, na druhou stranu také velmi drahá. Hliníková velmi dobře čelí korozi a jsou lehká, ale už zdaleka ne tak pevná. Plastová potom znamenají nízkou cenu vyváženou nízkou odolností. A pokud chcete mít v garáži relativně teplo, je dobré zvážit kvalitní zateplení.

Je třeba také promyslet, jestli chcete zainvestovat do automatického otevírání. Můžete ušetřit a prostě ho nemít, jenže to pak budete muset vrata pokaždé otevírat ručně. Dobré je, že se dá instalovat i dodatečně. Vybrat správný pohon a hlavně potom provést kvalitní instalaci je však hotová věda, když se to však udělá správně, budou vám elektrická garážová vrata dobře sloužit i desítky let. Proto je nejlepší to nechat na profesionálech, ačkoliv pokud se cítíte dostatečně zruční, Just Doors vám rádi dodají veškeré potřebné manuály i tipy, jak na to.