Elektřinu si budete moci poslat třeba na chalupu

Moderní společnost je životně závislá na elektřině. Potřebujeme ji v domácnostech i v práci a čím dál víc je nutná také jako pohon aut. S útlumem fosilních paliv hledají domácnosti, firmy i stát cesty, jak ji vyrábět levně a ekologicky.

Nejvhodnějším řešením pro domácnosti je fotovoltaika. Zatímco Rakousko jde touto cestou už dlouho, v Česku je postoj k fotovoltaice rozporuplný. Přispívají k tomu solární parky zabírající hektary polí v okolí měst nebo nedávné kauzy s takzvanými energošmejdy.

Stát pomáhá Novou Zelenou úsporám

Úspěšný program Nová zelená úsporám Light, určený seniorům a domácnostem s nižšími příjmy, loni podpořil 50 tisíc žadatelů, mezi něž rozdělil šest miliard korun. V prosinci byl pozastaven i kvůli tomu, že některé firmy dodávaly nekvalitní fotovoltaické systémy. Sedmnáctého ledna se otevře opět a bude ještě lepší.

Na peníze může letos dosáhnout dalších až sto tisíc domácností, které čerpají přídavek na dítě, ale protože nepobírají příspěvek na bydlení, nemohly si dosud o dotaci zažádat. Nově také bude nutné navrhnout fotovoltaický systém tak, aby žadatel získal díky dotaci co nejlepší řešení.

Myslete i na budoucnost

Pokud se rozhodnete pro instalaci fotovoltaiky, je třeba mít na paměti několik zásadních věcí. Především: cena je důležitá, ale co moc nestojí, za moc nestojí! Zajímejte se o technické detaily řešení a o budoucnost. Jakým způsobem navržené řešení pokryje všechny potřeby vašeho domu a domácnosti? Bude vhodné třeba i za deset let? A jak je to s údržbou, servisem a zárukami?

„Jak má být fotovoltaika na rodinném domě dimenzovaná, aby dávala smysl a její návratnost byla co nejkratší, se odvíjí od spotřeby domácnosti. Pravidla hry však od nového roku mění nový zákon zvaný LEX OZE II. Domácnosti se budou moci stát členy energetických komunit a elektřinu si sdílet navzájem. Nebo budou moci vlastní vyrobenou elektřinu posílat třeba z chalupy do bytu nebo svým rodičům. Výkon fotovoltaiky se pak neodvíjí jen od reálné spotřeby, ale i od plánů, jak s vyrobenou elektřinou nakládat,“ vysvětluje Martina Hlaváčová Hupková z firmy ENADO, která se instalací fotovoltaických elektráren zabývá.

Jejich realizace má propracované opravdu zevrubně, a to nejen po stránce technické, ale i administrativní, což zákazníci hodnotí velmi vysoko. Hlavním dodavatelem technologií pro ENADO je společnost DZ Dražice využívající spolehlivé komponenty od předních světových výrobců. Zákazníci tak mají servis technologií i záruky garantované prověřenou českou firmou.

Našetřete se sluncem na dovolenou

Hlavní motivací pořízení fotovoltaiky pro domácnosti je finanční úspora. Prvním faktorem, který ovlivňuje návratnost investice, jsou dotace, druhým cena elektřiny.

„Od nového roku vzrostla regulovaná složka ceny, cena silové složky se odvíjí od ceny na burze a nelze ji predikovat. V praxi to znamená, že zatímco v minulých letech se celková cena elektřiny v sazbě D57 pohybovala kolem 2,8 Kč, nyní je to 5,5 Kč,“ vysvětluje Jiří Šizling ze společnosti ENADO.

„Nejvíc mě překvapilo, jak jednoduché pořízení fotovoltaiky bylo. Vše bylo hotové během dvou měsíců. Navíc je to v podstatě bez obsluhy. Já to sleduji v aplikaci v mobilu a na dálku vše hlídá i ENADO,“ pochvaluje si jeden ze zákazníků Stanislav Král. Za necelý rok díky ENADO ušetřil přes šestnáct tisíc korun.

Centrální mozek domácnosti

I do oblasti fotovoltaiky zasáhla umělá inteligence a působí zde nesmírně efektivně. Společnost ENADO nabízí chytrá, učící se, řešení. Využívá software, který je nadstavbou celého systému. Jeho posláním je optimalizace výroby i spotřeby a cílem pak ještě vyšší úspory.

„Jde o řešení zvané INFIGY, které se dokáže učit rytmu domácnosti a posílat vyrobenou energii do takových spotřebičů a zařízení, aby bylo šetření co největší. Může třeba nabíjet do zásoby baterie v lokalitách, kde hrozí výpadky. Nebo umí výhodně obchodovat na spotovém trhu,“ vysvětluje Lukáš Caldr z INFIGY. Díky tomu dostávají zákazníci skutečně špičkovou službu jako vystřiženou ze stránek sci-fi.