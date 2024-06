Digitální štítek neškrábe a nekouše. Vyzkoušejte novou aplikaci

Patříte k těm, kteří odstřihávají štítky z nově koupeného oblečení? Stejně to dělá 78 % Čechů. Škrábající štítky obsahují informace o tom, jak správně o oděvy pečovat, aby vydržely co nejdéle a v perfektním stavu po dlouhou dobu. Řešením je nová aplikace Můj štítek (My care label). Vyzkoušejte ji!