74 % psů trápí deprese. Víme, jak udělat vašeho mazlíčka šťastnějším

Dřív se o psychice psů nevědělo absolutně nic a převládal názor, že psi ani nejsou schopni prožívat emoce. Dnes se tohle téma řeší čím dál víc. Vědecké výzkumy ukazují, že psi mají bohatý emocionální život. Stejně jako my prožívají radost, smutek, úzkosti, strach i spoustu dalších emocí. A stejně jako my můžou trpět psychickými a mentálními poruchami. Majitelé psů si tak pomalu začínají uvědomovat, že je potřeba pracovat nejen na fyzické, ale i psychické a mentální kondici svých parťáků.

Covid - nárůst deprese a úzkosti u psů

Velký nárůst úzkosti a depresí našich mazlíčků má na svědomí pandemie covidu. Důvod je jednoduchý. Psi byli dlouhé měsíce se svými páníčky skoro nonstop a když se pak jejich majitelé vrátili do práce, jen těžko si zvykali na samotu. Stejnou situaci zažil i Tomáš Juchelka. „V lednu 2021 jsem si domů přivezl štěně border kolie, Frantu. To, že s ním díky pandemii můžu být pořád, jsem viděl jako velkou výhodu. Jenže když jsem se pak vrátil do kanceláře, nastal problém. Franta přestal jíst a projevila se u něj i separační úzkost. Jakmile za mnou zacvakly dveře, začal štěkat. A štěkal hodiny,“ popisuje Tomáš.

Právě úzkost z odloučení je jedním z nejčastějších problémů duševního zdraví u psů. Psi jsou od přírody hodně společenští a budují si silné vazby se svými majiteli. Nejradši jsou ve své „smečce“. Samota v nich může vyvolávat pocity frustrace a strachu.

Co pomáhá na psí deprese? Správná strava, cvičení a hry

Klíčovou roli v celkovém zdraví a pohodě psa hraje samozřejmě strava. My ale půjdeme ještě dál, do psích střev, konkrétně mikrobiomu. Právě střevní mikrobiom je hlavním hráčem na poli zdraví a psychiky u lidí a jak vědci zjistili, tak i u ostatních živočichů včetně psů. Velkým pomocníkem jsou v tomhle ohledu probiotika, která přispívají k udržení zdravého mikrobiomu.

Potvrdila to i studie z roku 2019 publikovaná v časopise Canine Science & Behavior, která zkoumala vliv probiotik na zdraví a psychiku 150 psů různých plemen. Výsledky ukázaly, že psi konzumující specifické kultury probiotik, měli zlepšenou střevní mikroflóru, míň trávicích problémů a vědci u nich zaznamenali i snížení úzkosti.

„Probiotika zachránila i nás. Začal jsem je spolu se směsí bylinek Frantovi přidávat do jídla a po pár týdnech se začal jeho stav zlepšovat. Franta se rozjedl a konečně se zase proměňoval v toho rozdováděného veselého psa,“ říká Tomáš. „Nechtěl jsem ale, aby to zůstalo u mě v kuchyni. Stejný problém totiž řešilo i pár mých přátel, kteří si během covidu pořídili psa. A protože jsme už tehdy s kolegou Milanem podnikali v oboru přírodních psích krmiv, rozhodli jsme se, že upravíme naše receptury tak, aby byly zdravé nejen pro tělo, ale i duši a mysl našich čtyřnohých kamarádů,“ vysvětluje Tomáš.

Tomáš Juchelka se svým psem Frantou. Autor: RufRuf

Výsledkem je vůbec první krmivo, které neřeší jenom to, aby měl pes zdravé klouby a lesklou srst, ale i to, aby měl veselejší náladu, líp zvládal samotu a rychleji se učil při výcviku.

„Čerstvé maso a kvalitní suroviny už jsou dnes ve většině krmiv samozřejmostí. My se ale snažíme pejskům kromě kvalitního a chutného jídla přinést ještě něco navíc. Do našich krmiv RufRuf přidáváme speciálně namíchanou směs probiotických kultur, která spolu s vybranými bylinkami podporuje celkové zdraví našich čtyřnohých kamarádů. A podle zpětné vazby se nám to daří. Pracovně jsme naše krmiva pojmenovali jako well-being krmiva. U zákazníků se to velmi rychle chytlo a dá se tak říct, že tvoříme novou kategorii na trhu,“ dodává Tomáš.

Co je to psí well-being? Psí well-being se týká celkového fyzického i psychického zdraví, pohody a kvality života psa. Zahrnuje spoustu různých aspektů od správné výživy, pohybu, mentální stimulace a sociální interakce s okolím až po lásku páníčků. Zjednodušeně řečeno je well-being stav, kdy jsou naplněné všechny aspekty psího života.

Kromě stravy jsou dalšími pomocníky v boji se psí trudomyslností pravidelný pohyb, mentální aktivita a hry. Fyzická aktivita navíc stimuluje produkci endorfinů, hormonů štěstí. Důležitá je taky sociální interakce, a to jak s kamarády psími, tak těmi lidskými. Nezapomínejte ani na mentální stimulaci. Naučte svého parťáka nové triky a cviky, pořiďte mu interaktivní hračku, čmuchací kobereček nebo mu připravte jednoduchou hru, jako je třeba „najdi pamlsky“.

Psí Akademie s mistrem světa

„Psí pohoda vážně není jenom o stravě a zázračných surovinách. Důležité je zaměstnat i hlavu našich čtyřnohých kamarádů. Víme, že spousta lidí úplně neví, jak na to. Abychom jim s tím pomohli, tak jsme spolu s Adamem Holeksou, mistrem světa ve sportovní kynologii, natočili online Psí Akademii RufRuf. Dozvíte se v ní spoustu praktických věcí a naučíte se povely, které jsou potřeba pro pohodové soužití s vaším čtyřnohým kamarádem. Chtěli jsme, aby se na videa mohl podívat každý majitel psa, takže jsme je dali ven zdarma. Rozhodně se na ně mrkněte, těší se na vás Adam, Franta i já,“ uzavírá Tomáš.