20 let Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o.

Historie

První podoba Vodárenské společnosti Táborsko vznikla v březnu 1997 poté, co zastupitelstva Tábora, Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí rozhodla o pronájmu svého oddělitelného vodohospodářského majetku z Jihočeského vodárenského svazu a vkladu do nově vzniklé společnosti. Vzniklo tak zájmové sdružení právnických osob. To bylo zaregistrováno 4.dubna 1997 a fungovalo do března 2004. Nárůst investic do vodárenského majetku, a s tím spojený rozmach účetních a legislativních povinností, přinutil tehdejší vedení těchto tří měst přijmout rozhodnutí o založení obchodní společnosti s názvem Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST) s působností od 1.4.2004. V této podobě funguje dosud.

Zásobování pitnou vodou

V táborské aglomeraci se v období 30. – 80.let minulého století pila pitná voda ze dvou hlavních zdrojů: z řeky Nežárky, upravované na vodárně ve Veselí nad Lužnicí, a táborské přehradní nádrže Jordán. Následně v 70.letech vznikla tzv. Vodárenská soustava Jižní Čechy. Na řece Malši v blízkosti obce Římov byla postavena přehrada a nedaleko odtud úpravna vody Plav. Dostatečná kapacita a stabilní kvalita vyrobené pitné vody znamenala postupné uzavírání všech ostatních zdrojů. Od konce 90.let již Táborsko odebírá pitnou vodu pouze odtud.

Kanalizační systém a čištění odpadních vod

Kanalizace z větší části Tábora a Sezimova Ústí byla svedena v 60. letetch minulého století na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod v Táboře Klokotech. Ta byla od začátku přetížená. V roce 1988 započala rozsáhlá výstavba kanalizační soustavy na území všech tří lokalit, včetně důležitého „průmyslového přivaděče“ z Plané nad Lužnicí a nové areálové čistírny odpadních vod v lokalitě Na Mělké. Na svou dobu svým rozsahem nebývalé vodohospodářské dílo bylo dokončeno a předáno do provozu v roce 1993 a svému účelu slouží dosud.

Významné investice

Stav vodohospodářské infrastruktury na počátku 90. let minulého století nebyl dobrý. Ztráty na vodovodní síti činily 50 %, kanalizace byla v žalostném stavu a vysoký podíl odpadních vod tekl bez jakéhokoliv čištění rovnou do řeky. VST tak bezprostředně po svém vzniku musela řešit realizaci rozsáhlého projektu s názvem „Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko“, který z větší části řešil problémy z hlediska odvádění odpadních vod. Projekt byl kompletně dokončen v roce 2011. Rekonstruováno nebo nově vybudováno bylo 23,4 km kanalizačních stok, 7,4 km vodovodních řadů a cca 2000 obyvatel bylo nově napojeno na kanalizaci s ČOV. Dotace z Fondu soudržnosti činila více než 7 mil. EUR. Dokončení tohoto technicky a administrativně složitého projektu bylo však podmíněno také zajištěním dostatečných vlastních zdrojů na dofinancování nákladů, které celkově převýšily částku 1 miliardy Kč. Z tohoto důvodu si VST byla nucena vzít dlouhodobý úvěr, který bude splácet až do r.2028, a který spolu s pokrytím nákladů na obnovu vyšplhal cenu vodného a stočného v roce 2012 na nechvalně první příčku v ČR. Další významnou akcí, na kterou získala VST podporu z Operačního programu Životní prostředí, byla Intenzifikace technologické linky areálové čistírny odpadních vod (AČOV). Výsledkem investice za více než 160 milionů korun, z čehož dotační podpora činila necelých 100 milionů korun, bylo zintenzivnění čištění a odstraňování nežádoucích látek z odpadní vody a modernizace technicky dosluhujících strojů, zařízení a objektů na této čistírně. Stavba byla dokončena v roce 2013. Proces obnovy a modernizace čistírny tím ale zdaleka nekončil. Nutno zmínit např. intenzifikaci původních vyhnívacích nádrží nebo výměnu kalolisů za odstředivku. Opomenuta nezůstala ani původní stará čistírna v Táboře Klokotech. Od roku 2001 se zde používá ojedinělý typ technologie čištění odpadních vod, tzv. Deep Shaft: odpadní voda se nečistí v horizontálních nádržích, ale „obíhá“ ve vertikální šachtové nádrži o hloubce 60 m. V současnosti se realizuje významná investice do hygienizace čistírenských kalů z obou čistíren formou sušení a následné pyrolýzy.

Provozování vodohospodářské infrastruktury

VST je od svého vzniku společností vlastnickou zajišťující kvalitní správu a rozvoj svého majetku. Povinnosti provozovatele přenáší v principu tzv. „oddílného modelu“ na svého smluvního partnera vybraného formou koncesního řízení. Tím je již 15.rokem společnost ČEVAK a.s. České Budějovice.

Budoucnost VST

Tempo technických a zejména legislativních změn ve vodním hospodářství České republiky nenechává v klidu vlastníky ani provozovatele. Nový zákon o vodách, zákon o odpadech a další normy nás nutí neustále myslet dopředu, plánovat, hledat finanční zdroje a konat. To vše za cenu přijatelné výše vodného a stočného, a v době, kdy nájemné - zdroj na obnovu vodohospodářského majetku - tvoří u většiny vlastníků více než její polovinu.