10 dotačních programů na vylepšení ESG skóringu vaší firmy

Evropská unie zavádění ESG principů podporuje v rámci svých strukturálních fondů. Jaké dotační programy mohou využít podnikatelé, aby vylepšili svůj ESG skóring, jsme se zeptali Ing. Pavlíny Torhanové, jednatelky společnosti 201 consulting s.r.o.

Dotace na úspory energie ve firmách. Co vše si pod tím můžeme představit?

Problematika úspory primárních zdrojů energie spojená s omezením emisí CO 2 patří ke klíčovým tématům Evropské unie. Do této oblasti směřují tedy nemalé finanční prostředky napříč všemi podporovanými oblastmi. Mezi nimi je i dotační program ÚSPORY ENERGIE.

Tento dotační titul podporuje například zateplení obvodového pláště, výměnu oken, modernizaci soustav osvětlení, kotlů, rozvodů energií, využití odpadní energie ve výrobních procesech, instalace tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren na střechy objektů do max. výkonu 100 kWp atd. V rámci programu je rovněž možné pořídit nové technologické vybavení výměnou za stávající, které bude poté předáno do oprávněného zařízení či k ekologické likvidaci.

V současné době je program pozastaven z důvodu aktualizace jeho podmínek. Netrpělivě očekáváme jeho opětovné spuštění na přelomu roku. Program disponuje alokací až 10 mld. Kč, prostředků je tedy dostatek.

Výhledově se také ještě počítá s opětovným vyhlášením dotačního programu FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY, který mohly využít podniky i v loňském roce v rámci Národního plánu obnovy. Program podporoval instalaci systémů s výkonem až 1 MWp včetně akumulace. Pro velký zájem v předchozím kole by jistě podnikatelé ocenili jeho opakované vyhlášení.

Stejně tak tomu je i v případě programu OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE – VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY. Na začátku roku 2024 plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásit další výzvu, v rámci které by měly být způsobilé i menší větrné elektrárny instalované na střechu provozoven.

Existují i další oblasti finanční pomoci, které mohou firmy využít pro naplnění udržitelného rozvoje?

Energetická úspora není jediná cesta, jak naplnit principy trvale udržitelného rozvoje. V rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost se v srpnu vyhlásily dva dotační programy na snížení spotřeby vody a oběhové hospodářství.

Cílem programu UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ S VODOU je podpořit opatření na optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře například zvýšením účinnosti rozvodů, využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku či recyklací nebo cirkulací vody k dalšímu využití. Program rovněž umožňuje pořízení nových technologií v rámci výroby, které razantně snižují spotřebu vody v rámci výrobního procesu.

Program OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ se zase zaměřuje na pořizování technologií pro zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného využití, zejména zavádění technologií k výrobě druhotných surovin a výrobků z vlastního odpadního materiálu a ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků.

Udržitelnost má být pro firmy dostupnější i díky digitalizaci. Jaké dotační programy na to mohou využít?

Digitální transformace firem je nezbytným krokem pro firmy, které chtějí být konkurenceschopné, prosperovat a expandovat i na zahraniční trhy. Proto je této oblasti věnována velká pozornost.

V současné době je do 2. listopadu otevřený program VIRTUÁLNÍ PODNIK, který je určen malým a středním podnikům na investice do informačních systémů, logistických a skladových technologií. Dále pak na podporu kybernetické bezpečnosti, vnitropodnikovou konektivitu, jako jsou prvky pro zajištění distančního přístupu zaměstnanců či chytré senzory pro monitoring provozních parametrů. Podporováno je také školení v oblasti IT a ekologické udržitelnosti budov.

Na tento program naváže program DIGITÁLNÍ PODNIK, který se rovněž zaměřuje na tyto investice, především softwary a hardwary související se zásadní změnou výrobního postupu nebo rozšířením kapacity stávající provozovny či výrobního sortimentu o výrobky, které nebyly dříve v dané provozovně vyráběny.

V neposlední řadě očekáváme v říjnu letošního roku vyhlášení dlouho očekávaného programu TECHNOLOGIE 4.0, který byl v minulém programovém období velmi populární ze strany žadatelů. Program je určen podnikům, které chtějí digitalizovat vnitřní procesy od účetnictví a docházky až po plánování výroby a skladování jako u předchozích dvou programů, ale zároveň potřebují investovat i do samotné automatizace výroby, tedy pořídit moderní technologie, které jim pomohou eliminovat nutnost lidské práce.

Oblasti výzkumu a vývoje jsou rovněž nezbytným hybatelem pro trvalou udržitelnost. Mohou podniky počítat s podporou i do těchto oblastí?

Udržitelné podnikání spočívá v zapojení firem do řešení celospolečenských témat, tedy i do technologických inovací. Tomu budou odpovídat i dotační programy na financování vývojových aktivit a podporu zavádění inovovaných produktů na trh.

Program APLIKACE nabízí dotaci na financování výzkumu a vývoje nových produktů, materiálů, technologií a služeb, například na mzdy odborných specialistů a materiál potřebný pro vývoj.

Program INOVACE je vhodný pro žadatele, kteří právě ukončili vývoj inovovaného výrobku a plánují pořídit nové vybavení nutné pro jeho uvedení na trh. Podporované výdaje jsou například výrobní technologie, SW, HW, stavební úpravy či licence a patenty.

Proces získání dotace není jednoduchý. V čem tkví hlavní benefity využití odborného poradenství, jaké nabízí například i vaše společnost?

Naší prioritou je poskytnout komplexní poradenské služby, abychom snížili administrativní zátěž a náročnost celé akce na straně klienta. Získáváme tak více času pro majitele firem, který pak mohou využít třeba na rozvoj svých dalších podnikatelských aktivit.

V řadách našich zaměstnanců jsou prvotřídní odborníci, kteří mají bohaté zkušenosti v oblasti strukturálních fondů EU. Rovněž pravidelně monitorujeme aktuální dění, týkající se strukturálních fondů všeobecně, abychom mohli včas reagovat na nadcházející úpravy a změny v legislativě.

Za dobu existence naší společnosti jsme získali dotaci na více než 550 projektů v investiční výši za více než 5,6 mld. Kč.

Trvale udržitelný rozvoj bude i jedním z témat, na který bude zaměřen Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Plánujete se jej zúčastnit?

Rozhodně ano. Veletrh v Brně pro nás představuje ideální místo pro setkání se stávajícími zákazníky, tak pro navázání nových obchodních příležitostí. I pro nás je důležité se nadále odborně vzdělávat, proto bereme účast na veletrhu i jako příležitost, jak se informovat o nejmodernějších technologiích a opatřeních, které mohou firmy využít pro svůj další rozvoj. Pokud budou mít čtenáři zájem, najdou nás v pavilonu P, na stánku 83. Rádi je zorientujeme ve světě dotačních příležitostí a vybereme vhodný program na míru.