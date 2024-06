Firma EKO-PRO CZ staví zdravé dřevostavby

„Když zákazníkovi odvedete poctivou práci se slušným jednáním, tak vás mile rád doporučí dál,“ dodává.

Letos to bude sedmnáct let, kdy vznikla vaše firma. Jaké byly vaše začátky a jaké zkušenosti jste za tu dobu získali?

Začátky byly složité. Šli jsme do něčeho nového. Chtěli jsme pracovat se dřevem, dělat to, co nás baví a co nám i zákazníkovi voní. Už skoro od začátku jsou v dřevostavbě dřevěné materiály a ty skoro po celou dobu výstavby krásně voní, naproti jiným stavebním materiálům. Zkušenosti jsme nabrali takové, že když zákazníkovi odvedete hezkou poctivou práci se slušným jednáním, tak nás mile rád doporučí, což je pro nás dost důležité. Taky jsme poznali, že nějaký zákazník dokáže být pěkně vypočítavý i když mu odvedete skvělou práci. To je o lidech, ale takových jsme na štěstí poznali hodně málo.

Stavíte rodinné domy na klíč, přičemž využíváte stavební systémy Diffuwall, Diffuroof, Diffutop. V čem spočívají jejich přednosti?

Ty tři systémy jsou certifikované skladby, které sestavila a nechala certifikovat firma Insowool. Jejich předností je, že se jedná o difúzně otevřené skladby, jež v sobě nemají žádné parotěsné folie ani polystyren. Jsou sestaveny jen z přírodních dřevěných materiálů včetně zateplení. Hlavní přednostmi jsou zdravá zdravotně nezávadná skladba, která dýchá a je schopna propustit páru vznikající v interiéru po malých částech skrze stěnu ven. Nestane se tedy, že by se ve stěně srážela vlhkost. Ocení to hlavně lidé a děti s dýchacími potížemi, jež jsou závislí na zdravém vzduchu v domě.

Skladba stěny je regenerační, když se stane třeba havárie vody a včas se zastaví, tak tato stěna si s tím vlhkem dokáže poradit a postupně sama vyschne, což se o ostatních skladbách nedá říct. Tím je daná i její hodně dlouhá životnost.

Proč si zákazníci vybírají právě vás? Čím se odlišujete od konkurence? Co u vás nejvíce oceňují?

Jsme malá rodinná firma a děláme si vše sami. Od základů přes všechny řemesla až do předání dřevostavby. Já s kolegou jsme od prvopočátku u každého řemesla. Každý úkon prochází jen našimi rukami, takže odpadá nepříjemný proces mezi člověkem v kanceláři a řemeslníkem na stavbě. Vše si děláme sami ve dvou až třech lidech. Stavíme převážně v našem okolí, kde nás všichni znají a spokojení zákazníci mile rádi předávají náš kontakt dalším známým, kteří chtějí také stavět. Takhle to u nás funguje od prvopočátku a jsme za to vděční. Na oplátku se snažíme nabídnout zákazníkovi prvotřídní kvalitu, kterou dokáže už od začátku stavby ocenit. Vycházíme mu maximálně vstříc také po finanční stránce a udržujeme s ním přátelský kontakt i nadále po dokončení stavby. Většinou to samo takhle vyplyne. Naše sídlo je hodně blízko našich dřevostaveb, tak zákazník má i jistotu, kdyby někdy něco potřeboval, tak nás má na blízku.

Tím, že stavíme hodně známým lidem, tak si nemůžeme dovolit, aby za několik let na nás vzpomínali ve zlém, že jsme jim něco udělali špatně. Z toho vyplývá, že se musíme maximálně snažit a vše provádět ve špičkové kvalitě. Zatím nám to takhle vychází a zákazník to většinou dokáže ocenit, za což jsme moc vděční a kvůli tomu tu práci taky děláme.

Jak dlouho trvá, než ve spolupráci s klientem připravíte projekt? A jak následně probíhá samotná výstavba?

To je hodně závislé na lokalitě, kde zákazník zařizuje stavební povolení a jak mu to jde rychle na úřadech. Když se zadaří, tak vypracování projektu včetně vyřízení stavebního povolení se dá stihnout do půl roku, někdy i méně. Když provádíme stavbu na klíč středně velké dřevostavby, tak přibližně šest měsíců. Nabízíme třeba i hrubé stavby, stavby před dokončením, jak si zákazník přeje. Je to jeho domek a jeho peníze, tak když si nějaké části chce dodávat sám třeba svépomocí, nejsme proti. Naopak. Pak je stavba třeba i o dost kratší.

Řeší klienti na prvním místě spíše funkčnost nebo estetickou stránku stavby?

Jak kdo, Někdo řeší hlavně peníze, někdo si ani neuvědomuje veliké rozdíly mezi dřevostavbami. Hází všechny do jednoho pytle a řeší hlavně cenu, což je moc špatně. My jsme chtěli už od začátku dělat něco, za co se nemusíme stydět, tak jsme si vybrali jednu z nejlepších skladeb na našem trhu. Samozřejmě může být o něco dražší než domky z polystyrenu, ale funguje skvěle, jak už jsem se zmínil a o to hlavně jde. Aby byl zákazník spokojený a domek předal v dobrém stavu i další generaci. To vše ale hodně záleží hlavně na použité skladbě (systému) a zejména na kvalitě odvedené práce.

Estetiku taky lidi řeší. Nejlépe když se skloubí s dobrou skladbou a pěknou prací. Pak je vše v naprostém pořádku, tak jak by to mělo být, aby nelitovali vynaložených peněz.

Podstatný je i samotný rozpočet. Dokážete klientům pomoci také s financováním?

Ano, dokážeme nabídnout i financování.

Sídlíte v Libkovicích pod Řípem. Provádíte práce jenom v Ústeckém kraji nebo i jinde v republice?

Nejraději co nejblíže našeho bydliště, abychom byli blízko domova a naší rodině. Sídlíme na hranici středočeského a ústeckého kraje, tak naše pole působnosti zasahuje do okolí Mělníka, Roudnice nad Labem, Litoměřic v okruhu přibližně padesát kilometrů kolem nás.

