Narodilo se nám štěňátko: První nezapomenutelné chvíle spolu

I proto se do začátku budou hodit tipy pro první společné krůčky.

Jedním z nejčastějších dotazů nových chovatelů je výběr vhodného krmiva. Pro začátek je však nejvhodnější dosavadní strava, kterou pejsek dostával v chovatelské stanici. Každé nové krmivo totiž znamená změnu střevní mikroflóry (tedy jakéhosi centra imunity). Po pár týdnech, jakmile se ve své nové rodině začne etablovat, přichází správná chvíle na postupnou změnu krmiva v recepturu, kterou jste si vybrali.

Bezobilná varianta s lososem

Při výběru máte hned několik možností. Bude mazlíčkova srst a kůže potřebovat intenzívní omega-3 a omega-6 výživu? Český výrobce oblíbených krmiv Brit nabízí recepturu Brit Care Dog Gran-free Puppy. Krmivo napomáhá zdravému vývoji a podporuje imunitu štěňat. Dále obsahuje bílkoviny s vysokou nutriční hodnotou a mastnými kyselinami pro podporu zdraví srsti i kůže, mentálních schopností, či perfektní tělesnou kondici.

Hypoalergenní receptura s jehněčím masem

Hledáte hypoalergenní krmivo? Vyberte recepturu Brit Care Dog Hypoallergenic Puppy, která obsahuje jediný zdroj živočišného proteinu pro prevenci alergických reakcí. Vybrané zdroje proteinů se řadí mezi nealergenní proteiny, které minimalizují riziko alergických reakcí. Je vhodná zejména pro štěňata s citlivým trávením, psy, kterým nevyhovují běžná krmiva a ty, u kterých je vyšší potenciál rozvinutí potravní alergie.

Udržitelné krmivo s kuřetem a hmyzím proteinem

Záleží vám na šťastném bříšku psího miláčka i na životním prostředí, ve kterém společně žijete? Pak jistě oceníte variantu Brit Care Dog Sustainable Puppy, tedy krmivo, jehož suroviny mají o 35% udržitelnější dopad na životní prostředí. Receptura podporuje zdravé trávení, imunitu, optimální tělesný vývoj a zmírňuje stres. Obsahuje lehce stravitelné a nutričně hodnotné bílkoviny s kompletním obsahem aminokyselin pro skvělou kondici svalů a tkání.

Na míru i pro ta nejmenší plemena

Chováte malé plemeno pejska, které potřebuje speciálně koncentrované a malé granulky? Klíčovými benefity krmiva pro malé psy Brit Care Mini Grain-free Puppy Lamb jsou stravitelnost a chutnost díky čerstvým proteinům. Stěžejní filozofií krmiva je prevence výživou, což v případě malých pejsků znamená soubor přírodních aditiv podporujících imunitu.

Masa není nikdy dost: Mlsání s konzervami a pamlsky

Plánujete „rozmazlit“ chuťové buňky pejska kromě krmiva i masovými kapsičkami, nebo konzervami? Tak například Brit Paté & Meat for Puppy nabízí jemné paté s kousky vnitřností z kuřete a krůty. Hotový gurmánský zážitek. A co teprve jemné jehněčí filetky pro nejmenší psí plemena – Brit Care Mini Puppy Lamb fillets in gravy. Vybírat můžete i z řady pamlsků pro štěňata. Každé psí mládě ocení Brit Care Dog Crunchy Cracker Puppy, funkční křupavé pamlsky pro štěňata s hmyzem a syrovátkou. Ty jsou obohaceny o probiotika, vynikají skvělou stravitelností a nesou nízké riziko alergie.

Brit Jerky Puppy jsou zase sušené masové penízky, tedy zdroj vysoce kvalitního proteinu obohacený o dýni pro podporu trávení. Navíc obsahují přírodní antioxidanty z rozmarýnu. Vždyť příroda je nejlepším léčitelem! A žádný domácí mazlíček nepohrdne ani Brit Care Dog Functional Snack Mineral Ham for Puppies, funkčních poloměkkým pamlskem s vitamíny, minerály a fulvinovou kyselinou. Díky nim je podpořen zdravý růst, trávení a pevné kosti.

Chutné a zdraví prospěšné vitamíny

Věděli jste, že existují i přírodní vitamíny speciálně připravené pro potřeby štěňat? Brit Vitamins Puppy jsou žvýkací vitamíny plné přírodních látek, jež mají pozitivní vliv na celkové zdraví štěňátka.