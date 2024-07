Vůně sušenek a moderní technologie: To je Mondelēz v Opavě!

Věděli jste ale, že za touto sladkou symfonií stojí technologicky vyspělá továrna v Opavě-Vávrovicích, která je zároveň naším nejmodernějším a největším závodem v Evropě? Mondelēz v Opavě – Vávrovicích však není jen o hi-tech a moderních technologiích. Nabízíme přátelskou firemní kulturu s hodnotami, které podporují neustálé zlepšování a otevřený dialog. Díky tomu jsme se v roce 2024 zařadili mezi TOP 3 zaměstnavatele z celého Moravskoslezského kraje.

Abychom zajistili, že naše produkty budou i nadále vyráběny v té nejvyšší kvalitě v souladu s naší strategií neustálého zlepšování, tak jsme se rozhodli více prohloubit spolupráci se Střední školou hotelnictví a služeb a Vyšší odbornou školou Opava, která trvá již desítky let. V rámci této spolupráce jsme téměř celý tento rok společně pracovali na úpravách školního vzdělávacího programu oboru Výrobce potravin tak, aby byl přímo přizpůsoben potřebám naší továrny. Od 1. září 2024 dojde dokonce i k úpravě názvu toho oboru na Výrobce potravin: Automatizovaná výroba sušenek a oplatků.

Co to znamená pro studenty? Především šanci získat kvalitní vzdělání, které odpovídá reálným potřebám trhu práce. Studenti tohoto oboru budou mít nejen teoretické znalosti, ale také praktické zkušenosti přímo z naší výroby. Kromě toho nabízíme studentům stipendia, která jim umožní se soustředit na studium a rozvoj dovedností. A to nejlepší na konec: po úspěšném absolvování studia mohou studenti nastoupit do perspektivního zaměstnání v naší továrně.

Mondelēz v Opavě – Vávrovicích je místem, kde se potkává tradice s inovacemi, kde se lidé mohou rozvíjet. Společně tvoříme budoucnost potravinářského průmyslu a pokud máte zájem o více informací o naší továrně a volných pracovních místech, sledujte naše kariérní stránky: mondelez.jobs.cz