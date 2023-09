Zařizujeme podnájem – tipy a triky

Vlastní byt či dům jsou aktuálně v Česku špatně dostupné, a tak většina lidí sahá po nájemním bydlení. Ani to není nejlevnější, takže mnohdy už nezbývá příliš financí na zařízení interiéru. Navíc jste při tom omezeni jak skutečností, že neinvestujete do vlastního, tak limity danými pronajímatelem. Přesto existují věci, s nimiž se dá pracovat a docílit velkého efektu. Na co se zaměřit?

Barvy stěn

Přizpůsobte si podnájem pomocí štětce a válečku. Tmavý a malý byt oživíte světlými a zářivými odstíny, vysoké stropy přiblížíte naopak tmavým tónem. Nastudujte si různé optické triky a pracujte s nimi. Nezapomínejte ani na použití lesklých ploch a zrcadel.

Tlumené a zemité tóny na stěnách dodávají prostoru na útulnosti. Slaďte je s dekoracemi! Dekorační pták Perlo, 169 Kč | foto: Möbelix

Textilie

Bytový textil dělá domov. Nevzhledné lino či oprýskané parkety skryjte šik kusovým kobercem s aplikacemi v boho stylu, etno motivy nebo abstraktní kresbou. Okna oblečte do zatemňovacích závěsů, které nejen zdobí, ale mají i praktickou funkci. Obzvlášť tam, kde chybí jakékoli zastínění, je velmi oceníte. Každý obývák či ložnici pozvednou hřejivé deky či přehozy a samozřejmě záplava dekoračních polštářů. Kuchyni a jídelně dodejte na osobitosti utěrkami, prostíráním a podsedáky dle svého gusta. Skvěle vypadají také kožešiny – na podlaze, židlích i pohovce.

Polštářky a plédy jsou vděčný pomocník při zvelebování domova. Deka Lucia s třásněmi, 799 Kč | foto: Möbelix

Drobný nábytek

Odkládací stolky, zajímavá komoda, stolička či lavice, ale také regál a nástěnné police dokážou bydlení mimořádně zpříjemnit. Dodejte s nimi prostoru nádech glamour či retro stylu. Můžete si s jejich pomocí také dopřát dotek masivu, což oceníte tam, kde převažuje vybavení z umělých materiálů

Udělejte si pořádek stylově – s přírodními košíky! Koš Hondra, 329 Kč | foto: Möbelix

Doplňky

Tyhle kousky jsou mnohdy jak dekorativní, tak funkční. Nafoukněte si úložné prostory půvabnými koši, látkovými vaky, boxy a dalšími vychytávkami. Pořádek v policích a skříních udrží rovněž krabice a nejrůznější organizéry. Dřevěná prkénka zase udělají parádu na kuchyňské lince i jídelním stole. V kulaté variantě mohou sloužit též jako podnos na svíčky a další dekorace.

Vytvořte si na stěně originální galerii. Rám na obrazy Gitta, od 99 Kč | foto: Möbelix

Dekorace

Svícny a svíčky, kovové či bambusové lucerny, květiny v designových vázách i obalech na květináče, to vše dodá domovu na útulnosti. Specifickou roli mezi dekoracemi hrají obrazy. Jimi dodáte interiéru kouzlo své osobnosti. Nebojte se kombinovat fotografie, plakáty i různé nápisy a při věše