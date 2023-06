Vstupte do světa barev a radosti s Next Kids

Anglická značka Next rozumí tomu, že dětství je čas objevování a radosti. Proto se zaměřuje na tvorbu módních kousků, které reflektují jedinečnost každého dítěte. Od moderních střihů po hravé vzory, značka Next Kids se inspiruje nejnovějšími trendy, aby poskytla dětem oblečení, ve kterém budou zářit. Hlavním úkolem je vytvářet oděvy, které respektují jedinečnou povahu dětství. Značka chápe, že děti jsou neustále v pohybu a že potřebují oblečení, které jim umožní volnost a pohodlí. Proto je každý kousek oblečení pečlivě navržen tak, aby vyhovoval jejich potřebám.

Pro miminka

Jedním z hlavních pilířů značky je kolekce pro miminka. Next Kids věří, že zdraví a pohodlí dětí jsou nejdůležitější. Proto se v kolekci pro miminka soustředí na měkké, prodyšné a hypoalergenní látky, které minimalizují riziko podráždění pokožky. S péčí a láskou k nejmenším členům rodiny Next Kids nabízí kolekci, která využívá certifikované látky, jako je GOTS. Tato certifikace zaručuje, že jsou látky vyrobeny z organických vláken bez použití pesticidů a chemických hnojiv, což zajišťuje nejen pohodlí pro citlivou pokožku dítěte, ale také ohleduplnost k životnímu prostředí. Oblečení z certifikovaných látek GOTS nabízí rodičům jistotu, že jsou jejich děti oblečeny do oblečení vyrobeného z nejlepších a nejbezpečnějších materiálů.

Kolekce pro miminka od Next Kids je plná roztomilých a praktických kousků, které splňují potřeby jak malých dobrodruhů, tak i jejich rodičů. Od jemných body a overalů až po pohodlné mikiny a bundičky, Next Kids se pyšní širokým výběrem, který zahrnuje moderní střihy a roztomilé vzory. V nabídce jsou také hravé sady, které jsou vhodné jako základní výbava pro novorozeňátka i jako dárek k narození potomka.

Kamenné prodejny na vás čekají

Next Kids je hrdá na své dvě prodejny v Praze, které přinášejí nejnovější trendy dětské módy blíže zákazníkům. Jedna z prodejen se nachází v Galerii Harfa, která je snadno dostupná pro zákazníky z různých částí města. Druhá prodejna se nachází ve Westfield Chodov, v jednom z největších nákupních center v České republice. Tyto prodejny poskytují příjemné prostředí pro nákupy a zákazníci zde mohou objevit široký výběr módního oblečení pro své děti. Pro zákazníky ze vzdálenějších koutů republiky nabízí značka možnost zaslání zboží na adresu. Celá nabídka je k nahlédnutí v online katalogu na stránkách www.nextkids.cz, kde mohou zákazníci poptávat vybrané kousky.

Od novorozeneckých setů až po stylové oblečení pro starší děti, prodejny Next Kids mají vše, co potřebujete, abyste oblékli vaše děti do hlavy až k patě. Značka navíc nabízí širokou škálu doplňků, jako jsou kabelky, klobouky a další, které dokonale doplňují každý outfit.