Tip na senzační zábavu i skvělý vánoční dárek pro celou rodinu

Na dobrodružství a zábavu narazíte v největším zábavním centru na severu Čech na každém kroku. V originálních kulisách Aquaparku na vás čekají atrakce jako je 3D Laser Show, adrenalinový trychtýř, tobogany a tajemné jeskyně. Jen pár kroků od vodního světa, v Lunaparku, si vyzkoušíte jízdu na simulátoru divokého býka, zařádíte si na autodromu, houpačkách a dalších atrakcích. O tom, že pohyb je bezva zábava, se malí raubíři přesvědčí v babylonském Funparku, kde jsou opičárny přísně povoleny :-) A s čím u dětí zaručeně zabodujete? S virtuální zábavou! Pro malé i velké je tu nová Laser Game, 9D Virtuální realita nebo 4D KINO.

Všechny služby pod jednou střechou

Jestli si chcete užít zábavu naplno a mít atrakce na dosah, ubytujte se přímo pod střechou komplexu ve WELLNESS HOTELU BABYLON. Největší mimopražský hotel nabízí výhodné pobytové balíčky s neomezeným vstupem do Aquaparku, Funparku, Lunaparku, iQPARKU, iQLANDIE nebo do Wellness centra po celou dobu pobytu a pro každého též neomezený vstup do ZOO Liberec. Rodinám s dětmi navíc zpříjemní návštěvu baby friendly služby a nabídka ubytování pro děti mladší 13 let ZDARMA.

Příjemný odpočinek jako v antických lázních

V blízkosti pokojů na vás čeká také Wellness centrum na ploše větší než 1 000 m2. Jako v opravdových antických lázních si zde odpočinete v saunách, bylinkové či solné inhalaci, vířivém bazénu a v aroma parní lázni. Svěřte se do rukou zkušených terapeutů a vyzkoušejte některou z relaxačních, zážitkových či wellness terapií, které vás posílí před náročným vánočním obdobím.

Tip na vánoční dárek pro celou rodinu

Protože Vánoce se kvapem blíží, určitě přemýšlíte, čím letos potěšit děti, rodiče a přátele. Zábava a zážitky jsou dárkem, se kterým zaručeně uspějete. Stačí jedno kliknutí na stránky e-shopu a z pohodlí domova si vyberte tu nejlepší zábavu a relaxaci pro vaše blízké, navíc online výhodněji s 10% slevou!

Nevíte kam na Silvestra? Oslavte Nový rok stylově v Babylonu!

WELLNESS HOTEL BABYLON připravil pro své hosty silvestrovský pobytový balíček, který slibuje tři nebo čtyři dny plné zábavy i pohodlí. Pro návštěvníky bude v rámci pobytu připraven galavečer s lehkou silvestrovskou večeří, rautem, živou hudbou a bohatým kulturním programem i pro děti. Letos se silvestrovský večer ponese v cirkusovém stylu. Pobyt si můžete objednat hned ve dvou variantách – s balíčkem zábavy nebo s neomezeným vstupem do Wellness centra.

Více informací naleznete na www.hotelbabylon.cz a www.centrumbabylon.cz.