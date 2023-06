Herečka Pfauserová objevuje dětskou fotografii díky fotografce Trnkové

Denisa Pfauserová měla vždy zájem o umění. Když se setkala s Helenou Trnkovou, talentovanou fotografkou specializující se na novorozeneckou fotografii, otevřely se pro ni úplně nové dveře.

„K focení miminek a dětí jsem se dostala po narození našeho prvního syna Samuela. Měnil se ze dne na den jako každé miminko a chtěla jsem ho mít kvalitně vyfoceného na památku. Z jeho prvního roku života mám opravdu hodně fotek, fotila jsem každý den,“ vysvětluje Helena.

Helena je známá svými emotivními a přirozenými portréty novorozenců, které dokáže zachytit v pohodlí jejich domova a i v porodnici. Jako jedna z mála fotografů v České republice se totiž aktivně věnuje focení porodů a focení na oddělení šestinedělí.

„Co se fotografování v porodnici týče, tak tam je to focení samo o sobě už ve velmi speciální a jedinečné atmosféře. Snažím se tuto atmosféru nikterak nezkrášlovat, nenosím s sebou do porodnice pro miminka žádné čelenky ani doplňky a ráda fotím na oddělení šestinedělí maminky s miminkem tak, jak reálně jejich čas v porodnici vypadá. Kromě fotografování v porodnici se snažím fotit miminka bez většího stylingu i následně v jejich přirozeném domácím prostředí. To mi umožňuje zachytit momenty rodiny uvolněné, přirozené a opravdové. Jediné, co sebou nosím, je samozřejmě můj fotoaparát Canon,“ dodává Helena.

Pokud se chystáte sami na focení miminka doma a chcete vzácné okamžiky zachycovat každý den, stejně jako to dělala Helena s Denisou, nebudete potřebovat drahý fotoaparát a několik objektivů. Stačí se držet, stejně jako to udělala Denisa, následujících rad a nešlápnete vedle.

O jaké rady se Helena s Denisou podělila?

„V poslední době se již opouští od stylizovaného tzv. „košíkového“ focení, které nám z mého pohledu řekne o miminku do budoucna naprosté minimum. Proto já osobně nerada miminka stylizuji. Na focení s sebou nevozím kromě pár drobností žádné ošatky, košíky, dečky apod. a snažím se vše „potřebné“ připravit s maminkou z věcí, které mají běžně doma. Při domácích rodinných foceních preferuji tzv. lifestylový druh focení, kdy rodinu nestylizuji do žádných umělých póz, ale zároveň rodině radím, kde a jak budeme fotit, kam s očima a podobně,“ dodává Helena.

Vytvořte příjemné prostředí: Novorozenci jsou nejkomfortnější ve svém domácím prostředí, takže je důležité, aby se cítili pohodlně. Využijte přirozeného osvětlení: Novorozenci mají křehkou pokožku, a proto je vhodné využívat jemné přirozené světlo. Přirozené světlo, které proniká oknem vytvoří jemné a nádherné osvětlení. Udržujte klidnou atmosféru: Novorozenci jsou velmi citliví na okolní podněty. Ujistěte se, že v místnosti je ticho a klid, abyste minimalizovali jejich rušení. Pokud je potřeba, použijte tlumící bílý šum nebo jemnou hudbu. Zachyťte jejich jedinečné detaily: Novorozenci mají mnoho malých a sladkých detailů, které stojí za to zachytit. Fotografujte jejich ručičky, nožičky, rty a vlásky. Tímto způsobem můžete vytvořit intimní a osobní portrét. Buďte trpěliví: Počkejte na ty pravé okamžiky, abyste je zachytili.

Denisa Pfauserová a Helena Trnková ukazují, že novorozenecká fotografie je umění, které je plné emocí a krásy a že každý může objevit svou vášeň pro novorozeneckou fotografii.

Na začátek není potřeba velkých finančních investic!

