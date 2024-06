Cílem Always je udělat z menstruace otevřenou součást sportu

Ve městě, kde byly před více než 100 lety uděleny první zlaté medaile ženám, bude využívat značka Always tuto významnou sportovní událost jako platformu pro posílení postavení dívek a žen, aby je nic nezastavilo na vrcholu hry. Značka Always s hrdostí oznamuje zahájení kampaně „Je to nová perioda“, jejímž cílem je řešit a odstranit úzkost z menstruace ve světě sportu. Cílem je, aby se menstruace stala otevřenou a pochopenou součástí jakéhokoli sportu na jakémkoli sportovišti, a proto značka Always propaguje tuto myšlenku, která ovlivňuje celosvětově miliony žen.

Menstruace je základním aspektem života každé ženy včetně sportovkyň. Sportovní svět však často přehlíží fyzické a psychické výzvy spojené s menstruací, což často vede k menstruační úzkosti a pocitu nepochopení. Tím, že předstíráme, že menstruace neexistuje, neúmyslně přispíváme k menstruační úzkosti žen ve sportu.

Evropský průzkum1 značky Always ukázal, že:

61 % sportovkyň zažívá menstruační úzkost, která je vyřazuje ze hry.

55 % sportovkyň se cítí ve sportu nepochopených kvůli problémům s menstruací.

71 % sportovkyň říká, že menstruace zůstává ve sportu neuznaná.

4 z 5 respondentek (79 %) věří, že potřebujeme o menstruaci více mluvit, abychom pomohli mladším generacím překonat bariéry.

Proto značka Always zahajuje nové období, kdy se o úzkosti z menstruace ví a ochrana menstruačními pomůckami je ještě lépe navržena tak, aby vyhovovala potřebám sportovkyň a zaručila jim, že budou vždy na vrcholu své hry. Značka Always sdílí reálné zkušenosti sportovkyň a také vyvíjí vzdělávací materiály pro učitele tělesné výchovy a trenéry, aby umožnila vytvořit pozitivnější prostředí a otevřený dialog mezi nimi a mladými sportovkyněmi.

Mariola Mirek, ředitelka komunikace Baby, Fabric and Fem Care Procter & Gamble ve střední Evropě, říká: „Jsme hrdí na to, že můžeme využít této významné sportovní události k tomu, abychom si posvítili na to, jak se sportovkyně cítí, když přijde období jejich menstruace. Výzkumy ukazují, že 61 % sportovkyň zažívá úzkost z menstruace, a proto doufáme, že sdílením jejich příběhů pomůžeme mladším generacím cítit se jistěji nejen při sportu!“

Po více než 35 let značka Always posiluje postavení milionů dívek a žen po celém světě prostřednictvím vzdělávání v období puberty, dodává jim sebevědomí, poskytuje produkty těm, které je potřebují, a řeší společenské překážky prostřednictvím programů, jako jsou Always #JakoHolka a #UdržmeJiVeHře. Nyní jako celosvětový partner Olympijských a Paralympijských her v Paříži 2024 Always vítá novou periodu... která zahajuje otevřené rozhovory o periodě, vzdělává podpůrnou síť kolem sportovkyň a zabezpečuje, aby menstruace nezaskočila dívky bez produktů, které potřebují.

Je to nová perioda. Always. Pro více informací navštivte www.always.com

