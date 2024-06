Golf Resort Olomouc je tím správným místem pro celé spektrum aktivit

Golf Resort Olomouc je rodinným golfovým a rekreačním areálem v Dolanech - Vésce. Resort se rozléhá na stejném svahu nad Olomoucí jako např. Svatý Kopeček, takže nabízí úžasnou scenérii a výhledy na Nízký Jeseník a Oderské vrchy. Areál má více než 20letou tradici – začátky jeho fungování se datují do roku 1998, kdy se postupně začalo budovat golfové hřiště a s ním i celkové infrastruktury.

Velkou součástí našeho aktuálního fungování je poskytování fantastického zázemí pro firemní akce, svatby a oslavy. Ať už se jedná o konference (disponujeme seminární místností pro cca 60-70 osob s veškerým technickým vybavením), teambuildingy s golfovými začátky či firemní večírky, se všemi máme široké zkušenosti a za sebou spokojené klienty, kteří se pravidělně vracejí. Výhodou je i ubytovací kapacita, která čítá 10 krásných pokojů, v blízkosti se navíc nachází další ubytovací kapacity, takže jsme schopni pokrýt i potřeby akcí s účastí přesahující 100 osob. Ročně uspořádáme více než 120 akcí různých druhů, velikostí a specifikací. Kromě dechberoucích výhledů a božského klidu je jednou z velkých devíz také víceúrovňové parkoviště přímo u vstupu s kapacitou 90 míst.

Pro ty, které zajímá samotný golf, máme celou řadu variant. V loňském roce jsme každou neděli začali pořádat skupinové lekce pro začátečníky. Cena každé lekce činí 250 Kč na osobu za 90minutovou lekci. Setkaly se s opravdu velkým zájmem, průběžně jsme museli otevírat více kurzů. Každá 90minutová lekce je tvořena 10-12 osobami a výhodou je, že není problém začít kdykoli, není to tak, že by vám po první zmeškané lekci ujel vlak. V ceně je zahrnuto i zapůjčení holí a treninkových míčů. Takže v zásadě stačí jen mrknout na náš web www.golfolomouc.cz, zaregistrovat se přes recepci a přijet.

Golf má mnoho kouzel a každý hráč v něm nachází to své. Pro některé je to možnost být na čerstvém vzduchu, obklopen zelení. Pro jiné je zase největším tahákem to, že golf je společenský sport a mezi údery je prostor si v poklidu se svým kamarádem, partnerkou či potomkem popovídat a strávit tak hodnotný společný čas aktivně. Jiný zase ocení to, že golf je možné hrát sám a vyčistit si tak hlavu po dlouhém dni v práci. A někdo další zase oceňuje sportovní charakter golfu – každý týden v sezoně pořádáme alespoň 2 turnaje na mistrovském hřišti a v průběhu sezony i celou řadu turnajů na veřejném hřišti. Nemluvě o tom, že pro spoustu lidí se jedná o možnost, jak spojit své zájmy s kroužky svých dětí – naše tréninkové centrum mládeže čítá bezmála 100 dětí, jejichž skupinové tréninky probíhají v průběhu týdne. Pro spoustu rodičů je to tak skvělá možnost, jak své děti zanechat na tréninku prefesionálům a jít si sami zahrát.

Tímto výčtem jsme se dostali k tomu, pro koho je golf určen – svým způsobem pro každého, v čemž tkví i jeho unikátnost ve vztahu k jiným sportům. Hledali byste totiž velice obtížně jiný sport, který je určen pro všechny generace, pro ženy, děti atd. To však neznamená, že golf neumí být fyzicky náročný – při absolvování 18 jamek na mistrovském hřišti urazí golfista v průměru 11 kilometrů chůze v členitém terénu, nemluvě o úsilí, které vyžadují samotné golfové rány. Obejití 8 jamek našeho veřejného hřiště poskytne hráčům o něco kratší zátěž – cca 2,5 kilometru. Díky těmto faktům je golf jednou z nejlepších aktivit pro kardiovaskulární systém a pro mnoho lidí se jedná o skvělý způsob, jak zůstat v kondici, aniž by riskovali zranění při dynamických skupinových sportech. Navíc vitamín D ze slunce je taktéž mocným čarodějem… Své o tom ví i řada dalších sportovců, kteří holdují golfu jak během své aktivní kariéry, tak ještě podstatně intenzivněji po jejím konci.