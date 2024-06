Nová SAI UNPLUGGED stage na VysočinaFestu – akustické vystoupení!

Letošní ročník VysočinaFestu přináší něco zcela nového – čtvrté pódium, které bude hostit akustické vystoupení na „dětském hřišti“, kde bývala třetí stage – tu letos přesuneme do „odhoziště“ do nafukovacího party house stanu. Tato čtvrtá stage je určena pro ty, kteří preferují klidnější hudební zážitky a chtějí uniknout ruchu hlavních pódií. Bude to ideální místo pro odpočinek a vychutnání si hudby v intimnějším prostředí. Čekají na vás vystoupení talentovaných hudebníků z celé republiky, kteří vás svými melodiemi zcela pohltí.

Jubilejní ročník přinese na čtyři pódia mnoho známých i nových tváří české i slovenské hudební scény. Jako headliner na hlavním pódiu se představí legendární Kabát, můžete se těšit i na další oblíbené interprety jako Wanastowi Vjecy, Divokej Bill, Tři sestry a mnoho dalších. Nenechte si ujít ani vystoupení Bena Cristovao, Anny K., Tomáše Kluse, Redzed nebo Morčat na útěku. Jistě si přijdou na své fanoušci Walda gangu, Ektora, Rohonyho, Smack One či Marpo & troublegang.

Další info na www.vysocinafest.cz nebo na sociálních sítích.

Vstupenky v předprodeji koupíte v síti NFCtron.