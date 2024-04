Firma obhájila titul, o němž rozhodují spotřebitelé

Impulz k založení firmy CS-Beton dala Josefu Matějkovi jednak jeho žena, jednak fakt, že do roku 1989 u nás nikdo zámkovou dlažbu nevyráběl. „Firma vznikla v roce 1992. Byl to nápad manželky, která pocházela z obchodnické rodiny. Já byl stavební inženýr. Tematicky jsme měli k oboru blízko,“ říká Josef Matějka, zakladatel firmy CS-Beton.

V čem se od počátků výroba nejvíc proměnila?

Pořád se z velké části specializujeme na výrobu malé zahradní architektury. Portfolio výrobků neustále rozšiřujeme, abychom vyhověli požadavkům zákazníků. V roce 2019 jsme se díky akvizicím rozrostli o dva nové výrobní závody v Lužci nad Vltavou a v Grygově. Tyto provozy jsou zaměřené na výrobu betonových prvků pro dopravní stavby a kanalizaci.

Čím je beton jako materiál tak jedinečný?

Dnešní technologie nám umožňuje vytvářet široké spektrum výrobků s teplejším a estetičtějším vzhledem. Beton je dle mého nedoceněným materiálem, byť má mnoho výjimečných vlastností. Hned po vodě je druhým nejlepším akumulátorem tepla, což z něj činí ideální volbu pro konstrukci energeticky efektivních budov. Trvanlivost je další významnou vlastností betonu. V kontextu udržitelnosti má díky své dlouhé životnosti příznivý vliv na snižování uhlíkové stopy, nemusí být tak často nahrazován nebo opravován.

Když se zaměříme na zahradu a okolí domu, co je vaší vlajkovou lodí?

Dlouhodobě nejoblíbenějším zákaznickým produktem vyhledávaným pro svůj atraktivní design je dlažba VIA TECH. Zároveň nabízíme produkty, které jsou na trhu unikátní. To jsou třeba takzvané štípané zdi, které velmi zdařile imitují přírodní kámen. Náš produkt NATURBLOK je vlajkovou lodí v této kategorii. Výrobní linka, která ho vyrábí, je jednou ze dvou v Evropě.

Jaké jsou aktuální trendy v malé zahradní architektuře?

Zákaznické trendy se mění v několikaletých cyklech. Mění se vkus, zaznamenali jsme třeba posun od tradičních barevných variant dlažby, jako jsou šedá, červená nebo žlutá, k širší paletě možností. Mění se i formáty. Dříve dominovaly čtvercové dlaždice, teď jsou moderní obdélníkové tvary, ideálně s poměrem stran dvě ku jedné. Jsou žádané spíše ostřejší hrany a barvy černobílá, případně šedá. Mění se i ochota platit za unikátní produkty. Když se na trh dostaly dlažby složitějšího designu nebo barevnosti, které byly vzhledem k vyšším výrobním nákladům dražší, nebyli zákazníci příliš ochotní si připlatit. Postupem času se však zákaznická citlivost na cenu u nových a jedinečných výrobků měnila. Dnes se často rozhodují podle toho, co se jim líbí, než kolik to stojí. Nesmím zapomenout zmínit také dlažbu s prvky ekologické udržitelnosti. S tím, jak neustále roste význam ekologie, udržitelnosti a ochrany životního prostředí, rozšiřujeme významně i nabídku vegetačních a retenčních dlažeb.

Produktů je na trhu mnoho, jak poznat kvalitní? Má vůbec laik šanci poznat to pouhým okem?

Na první pohled asi ne. Jsou ale firmy, které jsou na trhu dlouho, mají dobrou pověst, a tím bych se při výběru řídil já. Těší mě, že našim produktům zákazníci věří. Důkazem je vloni obhájený titul Nejdůvěryhodnější značka roku v kategorii betonové prvky. Toto ocenění je jedinečné tím, že o vítězi rozhodují právě sami spotřebitelé. Komunikaci se zákazníkem považujeme za klíčovou. Zajímá nás, co klientům při práci s našimi produkty dělá potíže a jak vnímají jejich kvalitu a funkčnost. Máme zkušenost, že i drobné úpravy na základě zpětné vazby mohou vést k výraznému zlepšení produktu.

Jaké chyby lidé při plánování zahrady dělají?

U velkého množství lidí pořád platí přesvědčení, že si s vybudováním zahrady poradí sami. Mnohdy ale nepřemýšlejí nad celkem a soustředí se na jednotlivosti s tím, že se to pak „nějak vymyslí“. Klíčové je si předem rozmyslet, co vlastně chceme, a postupovat tak, aby jednotlivé části zahrady ladily spolu navzájem i s okolím. Ve Velkých Žernosekách jsme vybudovali unikátní Park inspirace, kde si mohou zákazníci naše produkty prohlédnout, vidět na vlastní oči, jak do zahradní architektury zapadají. I vaše čtenáře bych k nám rád pozval v sobotu 11. května na Rodinný den.