Zařizujeme pokoj pro školáka i studenta

Zásadním vybavením by kromě lůžka s rozměrem 90 x 200 cm měl být také psací stůl, kvalitní polohovatelná čalouněná židle, úložné prostory na učebnice a školní potřeby stejně jako dostatečně velká šatní skříň.

Klíčem je nadčasovost

Pokud jste to neudělali už ve školkovém věku, pusťte se do toho teď – vybavte pokoj své ratolesti nadčasovým univerzálním nábytkem, který ho doprovodí až do maturity. Ušetří vám to v budoucnu spoustu energie i peněz. Pokud si netroufáte nakombinovat vše podle vlastního vkusu, vsaďte na ucelené série nábytku s neutrálním vzhledem.

Oblíbená je šedá nebo bílá – samostatně či v kombinaci s hřejivým dřevodekorem. Vedle nešlápnete ani s béžovou či šedohnědou. Nebojte se oživit nábytek z lamina masivními kousky. Třeba taková borovice je příjemná, voňavá a cenově dostupná. Důležité je jen to, aby ladění základu umožnilo vašemu dítěti proměňovat náladu v pokoji podle jeho aktuálního stylu a potřeb pomocí doplňků či dekorací.

Asi každý rodič potvrdí, že úložných prostor v dětském pokoji není nikdy dost. Otevřené regály jsou zpravidla levnější a přehlednější, navíc naučí děti potřebě udržovat pořádek. Představují tudíž ideální řešení pro hračky či knihy. Skříně a police doplňte flexibilními hravými alternativami v podobě látkových vaků, pletených košů nebo pojízdných boxů.

Náš tip: Chcete při zařizování ušetřit? A nezbyla vám náhodou někde na chalupě starožitná skříň po babičce? Jednoduchý nábytek v minimalistickém designu krásně oživí. Pokud je v dobrém stavu, stačí ji jen pečlivě zbrousit a opatřit novým barevným nátěrem. Děti ji s pomocí štětce třeba ještě sami dotvoří. Další DIY tipy najdete ZDE.

Prostor pro kreativitu a relax

Strohý praktický nábytek by neměl být to jediné, co dítě v pokoji má. Sice s nástupem do školy ubývá čas na hry a lenošení, přesto by část pokoje měla na tyto aktivity myslet. Pro správný vývoj jsou neméně důležité jako učení. Závěsná křesla, houpací sítě, ale třeba i sedací vaky umožní potomkovi pohodlný a třeba i produktivní odpočinek.

Teenager vás bude určitě milovat, když budete myslet na místo pro přenocování jeho kamarádů. Variantou je lůžko s výsuvnou extra matrací nebo rozkládací křeslo či pohovka. Nezapomínejte na textil! Postará se o komfort a stane se finální estetickou tečkou.