Všemu nadřazená hygiena prostředí

Práce v místech nezbytnosti

Jednotky řízeného větrání RENSON představují to nejlepší, co dnes v tomto segmentu domovního vybavení existuje. Systém Healthbox 3.0 limity procesů řízeného větrání v budovách posunuje zase o kus dál. Je to v souladu s filosofií, s níž si RENSON počíná dlouhodobě. V komplexu jde o snahu zajistit optimální životní komfort, zdravé prostředí a pohodlné užívání domů i bytů.

Senzory umístěné v každém z řídících ventilů systému Healthbox 3.0 trvale monitorují vlhkost, zápach a koncentraci oxidu uhličitého v místnostech. Tedy klíčové ukazatele kvality ovzduší. Na základě aktuálně naměřených hodnot pak ventil buď snižuje, nebo zvyšuje, objem odváděného vzduchu. Tím je dosaženo v maximální míře úspory provozní energie. Tato úspora dokonce výrazně převyšuje úsporný efekt případného větrání s rekuperací tepla.