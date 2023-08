Společnost BLAUKOM dobyla svět, v Česku dodává kvalitní FVE systémy

Byli jsme až překvapeni, jaké rozvaděče se vyrábějí v Jevíčku ve výrobní hale zrekonstruované z historické budovy mlýna a mrazíren. Kompletní výroba rozvaděčů a skladování probíhá v třípatrové budově a člověk žasne nad tím, jak zkušený tým elektromontérů skládá dohromady technologický rozvaděč, který může dosahovat délky až sedmi metrů, spolyká tisíce komponentů a několik kilometrů vodičů. Drtivá většina zakázek z této výroby je realizována na export do celého světa.

Tahle výroba je ale jen jednou z divizí, kterou BLAUKOM má. Veliké překvapení je, kam až se tahle společnost vypracovala na poli elektromontáží technologií. Z důvodu rozložení rizik je portfolio těchto služeb rozděleno na více segmentů automatizace, robotizace, rekuperace tepla v odvětvích auto motiv, potravinářství, sklářství, tepelné zpracování kovů, ale i farmaceutický průmysl a jiných. Tohle vše má svůj smysl. Rizika ekonomických výkyvů v různých odvětvích průmyslu jsou tímto krokem, minimalizovány. To přináší bezesporu ekonomickou stabilitu celé společnosti a mnoho dalších firem v Česku by si z tohoto postupu mělo vzít příklad. A tohle riziko není rozděleno jen po stránce technologické, ale i po stránce zeměpisné. Vždyť právě BLAUKOM realizuje své zakázky napříč celým spektrem zemí a nezastavili se jen na hranici Evropské unie, ale podpis pracovníků BLAUKOM najdete i v desítkách balkánských zemích nebo i v Anglii, Mexiku, USA, Hondurasu a mnoho jiných.

Asi logickým krokem byla realizace fotovoltaických elektráren. Proč nevyužít aktuální situace, když se dají zkušenosti a letité know-how firmy využít pro montáže těchto systémů? A funguje to. BLAUKOM vytvořil v rámci nové divize obnovitelných zdrojů několik týmů pracovníků, kteří kvalitně dodávají fotovoltaické systémy a bateriová úložiště jak pro rodinné domy, tak i do průmyslových staveb. Výhody jsou na první pohled zřejmé. Raději šáhnu po firmě pro dodávku FVE z dlouholetými zkušenostmi na trhu v oblasti montáží a elektroinstalací složitých celků, než si vybrat firmu, která vznikla nedávno jen pro realizaci fotovoltaiky. Co se stane, když fotovoltaický boom v česku skončí? Stejně tak skončí i desítky a možná i stovky firem, které tak rychle za tímto účelem vyrostly. Ale společnosti jako BLAUKOM CZ zůstanou s budou i nadále garancí pro servis i další záruky fotovoltaického systému, který musí sloužit několik desítek let.

Na nakládací rampě jen letmo promlouváme s jedním ze zákazníků, který si přijel pro komponenty, které jim právě BLAUKOM zajišťuje. „Nakupujeme u nich již léta. Vozí nám také díly z Německa. Je to levnější a rychlejší, než, kdybychom je nakoupili sami. Funguje to, jsou dobří.“ A s úsměvem nakládá krabici do auta. A materiál dodávají spoustě firmám, hmmm, asi jsou fakt dobří.

A BLAUKOM jako rodinná firma z Jevíčka roste nejen po stránce technické, ale daří se jim i po stránce ekonomické. Zdá se, že letos dosáhnou hranice obratu 100 milionů Kč s kladným hospodářským výsledkem. A o tom, že mají stále další plány svědčí i aktuální nábor nových zaměstnanců napříč všemi divizemi. Od majitelky společnosti, Martiny Havlíčkové víme, že najít kvalifikované zaměstnance je dnes tvrdým oříškem. Učňovské školství je všeobecně na špatné úrovni a je znát, že elektrikáři na trhu chybí. Regionálně to BLAUKOM pociťuje i díky zrušenému učilišti ve Velkých Opatovicích, odkud potenciální elektromontéři do regionu přicházeli. I přes to, je firma úspěšná i v oblasti personální a kapacitu realizací smysluplně zvětšuje jak pomocí kmenových zaměstnanců, tak i externích firem, které využívá napříč celou republikou.

Blaukomáci investují do nových technologií a rozhodli se také být víc vidět regionálně, za co je chválíme. Jejich webová prezentace www.blaukom.cz je na profesionální úrovni. Nemají se za co stydět, jejich výsledky mluví za ně. Jen když jsme se podívali do jejich montážního auta, plného profi nářadí, nepřehlédli jsme profi červenou barvu Hilti, vše v aku programu. Ono tohle všechno dokresluje ten celkový dojem. Jde za nimi vidět vysoká odbornost. Složité technologické zařízení v různých částech světa u prestižních zákazníků, předává tým chlapů z České rodinné firmy v Jevíčku, v montérkách Engelberd Strauss v rukou červené kufry s nářadím. Říkám si, tuhle firmu chci, pokud si budu doma dělat fotovoltaickou elektrárnu.