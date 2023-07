Slunce je fajn,… když nechcete právě spát

Zastínit okno, samozřejmě. Čím? To již tak úplně samozřejmé není. Ne všechna okna jsou stejná, žádné řešení není univerzální a v neposlední řadě každému se líbí něco jiného. Internetový obchod ŽaluzieWeb.cz má pro vás široký výběr stínicí techniky a pracovníky, kteří vám poradí, který způsob zastínění je pro vás nejvhodnější.

Klasika, kterou jen těžce něco zkazíte, jsou horizontální žaluzie. Tradiční, kuličkovým řetízkem ovládaný systém je léty ověřenou jistotou. Jsou spolehlivé, snadno se montují a vyžadují minimální údržbu. Pronikání světla zabraňuje celostínící provedení lamel. Ty se při zatažení překryjí hustěji než běžné žaluzie a zajistí tak silnou bariéru proti paprskům. A nebojte se, barevná škála jak lamel, tak nosníků je opravdu široká, tudíž sladění s vaším interiérem nebude problém.

Pokud hledáte něco, co působí útulněji, rozhodně se koukněte na sekci s roletami. Není pravda, že za hezké rolety do celého bytu je nutno zaplatit celý balík. ŽaluzieWeb.cz nabízí jak levné rolety, které prostě zavěsíte na křídlo okna, tak luxusnější a masivnější stropní rolety se zakrytým nábalem a kopu dalšího. Velice oblíbené a pro většinu pořád cenově dostupné rolety s bočními vodícími lištami jsou k dispozici v provedení s běžnými látkami i tzv. látkami den/noc. Zkuste si prohlídnout látky ze série blackout – zcela zatemňující, máte-li slunný byt nebo vám venkovní světlo brání v spánku, tohle by mohlo být něco pro vás.

Jestli dbáte na trendy, nebo prostě chcete mít na okně něco, co u nás pořád není úplně běžné, možná vás zaujmou rolety plissé. Atraktivní cikcakovitý vzhled rolet v nejrůznějších barvách může být právě to, co pro oživení vašeho pokoje potřebujete.

Připadá vám takhle vybavené okno funkční, ovšem pořád jaksi fádní? Co tak si jej doplnit závěsy visícími z hezké garnýže s výraznými, nebo naopak nenápadnými koncovkami? Možná se poohlížíte po možnostech zastínění střešních nebo nadrozměrných oken, dokonce celých částí místnosti. Za řešením opravdu není třeba chodit daleko, tohle všechno a ještě mnohem více najdete na internetovém e-shopu ŽaluzieWeb.cz.