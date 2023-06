Řízené větrání je v souladu s přednostmi dřevostaveb

Prioritou hygiena prostředí Technologie RENSON, které v Česku dodávají společnosti BEAM ČR a SMART-VAC, představují řadu ventilačních systémů, které spolehlivě zajistí zdravé vnitřní prostředí nejen v rodinných a bytových domech, ale také ve školách, administrativních budovách, výrobních provozech a obchodních centrech. Chytrá, čidly řízená ventilační jednotka Healthbox 3.0 | foto: Renson RENSON proslul mimo jiné originálním systémem Healthbox, který efektivitou své činnosti jasně překonává konkurenci. Kreativní větrací systém Healthbox 3.0 umožňuje případně větrat až jedenáct místností současně! Přičemž fakticky v danou chvíli pracuje pouze tam, kde je to nutné. To v souhrnu přináší větší energetické úspory než případná rekuperace tepla. K větrání určených prostorů dochází v případech produktů RENSON s vysokou mírou efektivity a s důrazným zaměřením na energetickou úspornost. Systémy řízeného větrání RENSON se přesvědčivě postarají o to, aby hygiena prostředí vždy nadřazena všemu ostatnímu. Systém rekuperace rozvádí čistý vzduch zbavený nečistot do všech částí objektu, odsává zápachy z kuchyně, záchodu a snižuje vlhkost v koupelně nebo prádelně. | foto: Renson