Obliba tepelných čerpadel roste. Podle čeho vybrat správný typ?

Tepelné čerpadlo na míru vašim potřebám

Při úvahách o tepelném čerpadle byste měli pamatovat na tepelné ztráty vaší nemovitosti, kterou ovlivňuje jak poloha domu (nížiny, horské oblasti), tak kvalita zateplení stěn, stropů, střechy, ale také oken, dveří nebo garážových vrat. Důležitá je velikost domu (rozloha, počet pater) a zároveň požadovaný tepelný komfort. A z čeho vybírat?

Typy tepelných čerpadel

· Tepelná čerpadla vzduch-voda odebírají teplo z okolního vzduchu a přenášejí jej do vodního okruhu, který slouží pro vytápění nebo ohřev teplé vody. Jsou relativně jednoduchá na instalaci, umožňují snadnou obsluhu a servis. Snadno nahradí jiný zdroj tepla a jsou vhodná pro pasivní domy, běžné rodinné domy i panelové domy a různé průmyslové objekty či provozovny. Kromě vytápění zvládnou i chlazení v letních měsících.

· Tepelná čerpadla země-voda odebírají teplo z půdy nebo hornin v zemi a přenášejí jej do vodního okruhu. Výhodou tohoto řešení je stabilní topný systém jak v případě plošného kolektoru v půdě, tak u varianty s vrtem do země. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady při vrtání a kopání, větší prostorové nároky na vlastním pozemku a určitá stavební omezení do budoucna.

· Tepelná čerpadla voda-voda odebírají teplo z podzemních nebo povrchových vod a přenášejí jej do vodního okruhu systému vytápění nebo teplé vody. Podle dostupných údajů je v ČR tato technologie využívána velmi málo, zejména pro nedostupnost zdroje vody, který by měl být nejen dostatečně vydatný, ale také s dostatečnou teplotou a neznečištěný.

· Tepelná čerpadla vzduch-vzduch odebírají teplo z okolního vzduchu a přenášejí jej do vzduchového okruhu pro vytápění nebo chlazení. Většinou jde o doplňkový zdroj tepla k přímotopům nebo jiným topným systémům. Systém v létě poměrně rychle a snadno chladí a v zimě dokáže vytopit vzduch v místnosti, není však nijak propojen rozvodem teplé vody, a nedokáže ji tedy ohřát.

„S výběrem správného tepelného čerpadla rádi pomohou naši odborníci, kteří podle polohy nemovitosti, zateplení, užitkové plochy a vnitřní dispozice nemovitosti navrhnou takové řešení, které zajistí dostatečný výkon k vytápění i ohřevu vody,“ uvádí Pavel Matějovič, provozní ředitel společnosti Schlieger. „V naší nabídce máme tepelné čerpadlo vzduch-voda ve dvou výkonnostních variantách. Tato tepelná čerpadla jsou nejlevnější a nejjednodušší na montáž, vhodná pro malometrážní nemovitosti i velké objekty. Samozřejmostí je rychlá instalace a servis, stejně jako pomoc s žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám.“

Zájemci, kteří na investice do ekologického způsobu vytápění nedosáhnou z ekonomických důvodů, si mohou v rámci takzvané Kotlíkové dotace zažádat o příspěvek na tepelné čerpadlo ve výši až 180 000 Kč.