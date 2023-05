KOSTARIKA – TOP destinace pro investice do nemovitostí

V době COVIDu byla Kostarika také jednou z prvních zemí, která otevřela své hranice turistům. V té době ji hojně začali objevovat Češi, kteří se do ní zamilovali a začali investovat do nemovitostí v tomto koutu světa.

Proč má smysl investovat do nemovitostí v Kostarice a jaká úskalí, nebo naopak výhody tyto investice přinášejí, nám řekne Maria Kopřivová, certifikovaná realitní makléřka společnosti RE/MAX Lekvi v Praze.

Jak jste se dostala k prodeji nemovitostí na Kostarice?

To je vtipná otázka, ale rozumím ji. Mé příjmení Kopřivová skutečně nezní jako kostarické příjmení, je to proto, že mým manželem je Čech. Já jsem se narodila ve městě Liberia, v provincii Guanacaste, v severní části Kostariky. Odtud tedy pramení vztah k mé rodné Kostarice.

Co se týká prodeje nemovitostí na Kostarice, tomu se již věnuji dlouhou dobu. Když jsem se přestěhovala z Kostariky do Prahy, pracovala jsem na Velvyslanectví Kostarické republiky a jednou z činností, které jsme zajišťovali, byla pomoc a poradenství českým zájemcům o investice do podnikání i nemovitostí.

Proč má smysl investovat do nemovitostí v Kostarice?

Existuje mnoho důvodů, proč uvažovat o vlastnictví nemovitosti v Kostarice. Země je známá svými přírodními krásami a její poklidný PURA VIDA životní styl je pro mnohé přitažlivý. Kostarika má také jednu z nejstabilnějších vlád v Latinské Americe. Často je označována za „Švýcarsko Střední Ameriky“ a od roku 1948, kdy byla zrušena armáda, se těší mírové demokratické politice. Kostarika od té doby přerozdělila armádní prostředky, které jsou vynakládány na zdravotnictví, vzdělávání a důchody. Nemá žádnou armádu, námořnictvo ani letectvo, natož zbraně hromadného ničení.

Trh s nemovitostmi v Kostarice se v posledních letech neustále rozvíjí a po celé zemi vznikají nové projekty a rezidenční bydlení. Přestože nemovitosti v turisticky žádaných destinacích, jako jsou pobřežní oblasti, jsou stále dražší než v jiných oblastech Kostariky, stále zde najdete řadu nemovitostí v různých cenových relacích.

Ať už hledáte byt na pláži, nebo svěží vilu ve vnitrozemí, Kostarika nabízí něco pro všechny typy kupujících. Díky lákavým lokalitám a infrastruktuře, která vychází vstříc turistům, je proto nákup nemovitostí v Kostarice atraktivní a lukrativní investiční příležitostí.

Jakému tipu investorů je určen realitní trh Kostariky?

Stejně jak je různorodá Kostarika, i její realitní trh je velmi pestrý. Každý investor si tady může najít svůj typ nemovitosti. K dispozici je široká nabídka bytů a domů, od jednoduchých až po luxusní tropické typy obytných budov. Dobře vybavené kostarické vily jsou často navrženy tak, abyste zachytily každý nádherný západ slunce. A cesta ke kostarické nemovitosti je nyní o krok blíže i díky tomu, že existuje silná česká banka, která je schopna a ochotna financovat standardní hypotékou nákup nemovitostí v Kostarice.

O co je největší zájem mezi investory?

Největší zájem zaznamenáváme v posledních měsících především o vily a luxusní apartmány v blízkosti pláže, které je možno využít k dalšímu pronájmu. Výnosy z pronájmu jsou velmi zajímavé a pohybují se v rozmezí od 8% do 12% ročního výnosu. První zájemce pak máme i mezi českými developery, pro které jsou na Kostarice atraktivní příležitosti, protože poptávka po nemovitostech je velmi vysoká. My developerům pomáháme s kompletním zajištěním projektů od poradenství, vyhledání vhodných pozemků pro development, spolupracujeme s předními architekty a silnými stavebními společnostmi a co je nejdůležitější, pomáháme s předprodejem a prodejem těchto projektů nejen v Kostarice či v České republice, ale i v USA a Kanadě, kde máme klientelu.

Je bezpečné pro české investory investovat do nemovitostí v Kostarice?

Ano je, ale má to i svá úskalí. Kostarika je skutečně okouzlující, a to má pravděpodobně často vliv na emotivní a unáhlená rozhodnutí a jakousi vyšší míru důvěřivosti, než by bylo zapotřebí. Občas jsem zaskočena tím, že úspěšní čeští investoři jsou schopni investovat do nemovitostí v Kostarice v řádech miliónů českých korun, a to bez důkladného zvážení a ověření jednotlivých skutečností. A bohužel se stává, že se investice stává noční můrou a o investoři o své peníze přijdou. Když chcete investovat v zemi, kde neznáte rodný jazyk, mentalitu a nemáte znalost místního trh,u je zapotřebí mít důvěryhodného realitního makléře. Velmi často investoři propadnou falešnému dojmu, že po měsíci dovolené v Kostarice zemi znají. My Kostaričané jsme milí, usměvaví a rádi komunikujeme, ale naše mentalita je jiná než v Evropě. K tomu, abyste dobře poznali Kostariku a pochopili naši mentalitu, nestačí pár měsíců dovolené.

Co to tedy znamená pro české investory?

Především to znamená to, že by měli postupovat úplně stejným způsobem, jako kdybyste nemovitost kupovali v České republice. Věnuji se prodeji nemovitostí v Praze a pokud některý z mých klientů chce kupovat dům, tak chce znát jeho právní stav. Chce znát veškeré zásadní údaje nejen o domu, ale také o jeho vlastníkovi a o tom, jak vlastnictví nabyl. Ověříme, zda se k bytu vážou exekuce, soudní spory, či dokonce zástava. A co je nejdůležitější: Při koupi složí kupující peníze do úschovy a tím drží peníze v bezpečí úschovy, dokud není vlastníkem nemovitosti. Stejným způsobem vše funguje i na Kostarice, včetně advokátní úschovny. Vaše investice je tedy v Kostarice naprosto bezpečná, stejně jako v Česku.

Pokud se tedy český investor rozhodne investovat v Kostarice, co by měl udělat?

Každý investor je jiný a má své motivy pro investici. U klientů mě nejdříve nezajímá, co chtějí koupit, ale proč chtějí koupit. Abych jim uměla správně poradit s výběrem investice, je pro mě pochopení těchto motivů velmi důležité. Když budete jako cizinec chtít v Česku investovat do nemovitosti, abyste ji dále pronajímali turistům, pravděpodobně neuděláte dobře, když si pořídíte nemovitost v bývalé uhelné pánvi někde na severu Čech, protože tam příliš turistů nedorazí. A stejné zákonitosti fungují i v Kostarice, i u nás má turistický ruch nějaká pravidla a zákonitosti, které je potřeba znát. Poradila bych tedy českým investorům, pokud se rozhodnou investovat v Kostarice, aby si vybrali skutečného realitního makléře, ne prodejce nemovitostí, Realitní makléř, který zná kostarický realitní trh a turistický ruch, dobře se orientuje v našem právním systému, bude umět dobře poradit a zajistí správný a bezpečný nákup a investor si poté bude moci plně vychutnávat své investice v tropickém ráji.

Více o investicích na Kostarice se dozvíte na www.mariakoprivova.cz