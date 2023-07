Chcete žít jako na venkově a přitom být za 10 minut u metra? Můžete

Vy sám jste povoláním advokát a je známo, že paragrafy a cihly mají k sobě celkem daleko. Jak vás napadlo pustit se do vlastního developmentu?

Máme k němu v naší advokátní kanceláři blíže, než se může zdát. Naší specializací je kromě nemovitostí a soudních sporů totiž také stavebnictví a když jsme zastupovali jednoho našeho důležitého klienta, shodou okolností velkého pozemkového vlastníka, dostali jsme s kolegy nápad. Zatímco klient nevěděl, co by s pozemky dělal, my jsme měli jasnou představu – rodinné domy, které čerpají inspiraci z osvědčených prvků venkovské architektury, ale jsou postaveny v moderním pojetí a s veškerým komfortem současné doby.

Byl to váš první projekt?

Nebyl. Přestože nejsme velcí developeři, máme za sebou už zajímavé realizace, a i díky našim klientům máme opravdu velké know how.

Myslím si, že kdybyste projekt Domy pod Lípou v Újezdu nad Lesy někomu ukázal, asi by nevěřil, že se dá takové bydlení pořídit v Praze. Jednotlivé domy i jejich uspořádání na mě působí dojmem tradiční návsi, a přitom v něm vidím spoustu moderních prvků. Co vás k takovému návrhu vedlo?

Místo, místo a zase místo. Původně byl na této parcele statek v dezolátním stavu, který jsme museli odstranit. Rovnou jsme si ale řekli, že budeme respektovat původní ráz dané lokality, vybereme nejlepšího architekta a postavíme domy se zahradou, které nabídnou lidem příjemné bydlení v Praze. Obrátili jsme se proto na vyhlášeného urbanistu a architekta Pavla Hniličku, který nám vypracoval několik návrhů, a jeden z nich 100 % odpovídal naší představě.

Čím si vás získal?

Představte si, že otevřete dveře domu a ocitnete se na malé návsi v polouzavřeném rezidenčním prostoru, kde máte absolutní klid. Po krátké procházce dojdete nebo autobusem ze zastávky přímo před domem dojedete za pár minut na vlakové nádraží v Klánovicích a za 20 minut vystoupíte v centru Prahy. Partner pak pojede o vlak později, protože ještě odvede děti do místní školky a školy. Při cestě zpátky pak přímo v místě nakoupíte a s dětmi si užijete odpoledne na zahradě. A právě tuhle představu Pavel Hnilička viděl, navrhl a my jsme ji postavili. Dnes už mohu potvrdit, že co jsme si naplánovali, to se nám splnilo. Máme prodáno 80 % domů a zájem nás natolik překvapil, že už přemýšlíme o dalších nápadech.

Kolik domů jste postavili?

Celkem 16 domů. Všechny mají dispozici 5+kk s podlahovou plochou od necelých 100 m2 až po 144 m2. Každý dům má svou vlastní zahradu a díky rozložení domů a jejich umístění na pozemku si můžete užít jak komunitní život se sousedy, tak i úplné soukromí.

Jak se vám při realizaci spolupracovalo s městskou částí?

Spolupráce developerů a městských částí bývá většinou náročná, ale i přes počáteční složité diskuse se podařilo najít s vedením městské části Újezd nad Lesy společnou řeč. Jen opravdu málokdy se stane, že je městská část schopna vystupovat takto profesionálně, kdy na jedné straně tvrdě hájí své zájmy a současně na druhé dokáže být konstruktivní a naplňovat svou představu, jaké projekty si na svém území přeje. Respektujeme, co po nás vedení a úředníci vyžadují, a i pro nás je důležité, abychom byli vnímáni jako pozitivní developer. Nebál bych se říct, že realizace celého projektu může být jednoznačně vnímána jako příklad dobré spolupráce mezi městskou částí a developerem.

Developerských projektů je dnes na trhu relativně hodně. Čím se kromě originální a dnes nevídané architektury vyznačuje ten váš?

Jak už jsem zmínil, myslím si, že samotným místem a vlastnostmi projektu. Kombinujeme bydlení v Praze a komfort venkovského života se všemi jeho nespornými výhodami. Člověk se tak nemusí vzdávat ani jednoho. Lidé tam mají veškerý luxus, který poskytuje velkoměsto, a přitom se tam, pokud jde o klid a soukromí, cítí jako na venkově. Újezd na Lesy je rozvinutá městská část s kvalitní infrastrukturou, kde je MHD, školy, školky, obchody, zdravotní péče a jednoduše všechno, co člověk potřebuje k pohodlnému životu. V docházkové vzdálenosti je Klánovický les, největší městský les v České republice. Naším cílem bylo nabídnout unikátní kvalitní bydlení s vysokou přidanou hodnotou v domě, za cenu bytu v Praze. A to se nám povedlo.

Současná situace na trhu s novými nemovitostmi není nejlepší. Vnímáte to také?

Nám se podařilo naprostou většinu domů prodat ještě v době, kdy byla situace velmi dobrá. Teď máme v nabídce poslední čtyři domy a na jeden z nich už máme nyní vážného zájemce. Další lidé se nám ozývají každý den a myslím si, že si teď čím dál více lidí uvědomuje, že pořídit si vlastní bydlení bude čím dál náročnější a především dražší. Nestaví se zdaleka tolik jako dřív, nabídka je omezenější, pozemky nejsou, a proto nemám vůbec obavu, že bychom zbývající domy neprodali. Naopak bych lidem poradil, že pokud chtějí bydlet a mají možnost tu situaci finančně vyřešit, ať to udělají co nejdříve.

Vzhledem k charakteru projektu si troufám odhadnout, že většina majitelů jsou mladé rodiny s dětmi.

Převážně ano. Rodiny chtějí mít klid a chtějí bezpečí pro svoje děti. Všichni se tady mezi sebou znají a jeden z našich cílů při vymýšlení celého projektu byl ten, abyste mohl vypustit před dům dítě, a přitom se nemusel bát, že vám ho přejede auto. Do vnitřního prostoru mezi domy běžně auta nejezdí a děti jsou tak v bezpečí.

Říkáte tedy, že na budoucí majitele zbývajících domů tam čekají pohodoví sousedé?

Co jsme měli možnost je poznat, tak určitě ano. Projekt ale každému umožňuje, aby se podle svého rozhodl, jestli se chce více zapojovat do sousedských vztahů, nebo raději využít výhod soukromí, které domy svým majitelům zajišťují. Nejdůležitější ovšem je, že se tam už nyní dobře bydlí, což nám říkají i současní majitelé. Pokud si tedy tento rozhovor čte někdo, kdo hledá bydlení v Praze, ale nechce byt na sídlišti, měl by se nám co nejdříve ozvat. Určitě mu tenhle jeho problém a zároveň sen o vlastním domě umíme splnit.